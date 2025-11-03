நெல்லையில் போர்க்களமாக மாறிய கருத்துகேட்பு கூட்டம்: பறந்த நாற்காலிகள்!
மக்களின் உரிமைக்காக பாடுபடும் நபர்களுக்கு உரிய பாதுகாப்பை வழக்க வேண்டுமென நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் சசிகாந்த் தமிழ்நாடு அரசிடம் கேட்டுக் கொண்டுள்ளார்.
Published : November 3, 2025 at 6:08 PM IST
சென்னை: அறப்போர் இயக்கத்தின் கருத்து கேட்புக் கூட்டத்தில் உயர் நீதிமன்ற வழக்கறிஞர் சுரேஷ் மீது நடந்த வன்முறை தாக்குதல் சம்பவத்திற்கு தமிழ்நாடு அரசு நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என காங்கிரஸ் எம்.பி. சசிகாந்த் செந்தில் கோரிக்கை வைத்துள்ளார்.
திருநெல்வேலி மாவட்டம் கொக்கிரகுளத்தில் கல்குவாரிகளால் மக்களுக்கு ஏற்படும் பாதிப்புகளை ஆவணப்படுத்தும் மக்கள் சந்திப்பு நிகழ்வு 'அறப்போர் இயக்கம்' தலைமையில் நேற்று (நவ.2) நடைபெற்றது. அதில், சென்னை உயர் நீதிமன்ற வழக்கறிஞர் சுரேஷ் உள்ளிட்டோர் கலந்து கொண்டு, பொதுமக்களுடன் கலந்துரையாடினர்.
அப்போது, ராதாபுரம் பகுதியில் 50 லட்சம் கனமீட்டர் கற்கள் சட்டவிரோதமாக வெட்டி எடுக்கப்பட்டுள்ளதாகவும், கடந்த 3 ஆண்டுகளில் சட்டவிரோதமாக கற்கள் எடுப்பது அதிகரித்துள்ளதாகவும் அறப்போர் இயக்க ஒருங்கிணைப்பாளர் ஜெயராமன் குற்றம்சாட்டினார்.
அதனைக் கேட்டு ஆத்திரமடைந்த கல்குவாரி உரிமையாளர்கள், தங்களிடம் எந்த கருத்தும் கேட்காமல் அவதூறு பேசுவதாகவும், இதற்காக அறப்போர் இயக்கத்தினர் தங்களிடம் மன்னிப்பு கேட்க வேண்டும் எனவும் கூறி வாக்குவாதத்தில் ஈடுபட்டனர். ஒரு கட்டத்திற்கு மேல் வாக்குவாதம் முற்றியதால் இரு தரப்பினருக்கும் இடையே கைகலப்பு ஏற்பட்டது.
அப்போது, ஒருவர் நாற்காலியை தூக்கி எறிந்ததில், கூட்டத்தில் கலந்து கொள்ள வந்த வழக்கறிஞர் சுரேஷுக்கு தலையில் காயம் ஏற்பட்டது. இதனால், கருத்துகேட்பு கூட்டம் கலவர பூமியாக மாறியது. தகவல் அறிந்து சம்பவ இடத்திற்கு வந்த போலீசார், இரு தரப்பையும் கூட்ட அரங்கிலிருந்து வெளியேற்றினர். இதையடுத்து, நாற்காலி வீச்சில் ஈடுபட்ட ஒருவரை மட்டும் கைது செய்த போலீசார், அவரை காவல் நிலையம் அழைத்து சென்றனர்.
இதுகுறித்து திருவள்ளூர் எம்.பி. சசிகாந்த் செந்தில் அவரது எக்ஸ் தள பக்கத்தில், “நெல்லையில் அமைதியான முறையில் நடந்த கருத்துக்கணிப்பு கூட்டத்தில் உயர்நீதிமன்ற வழக்கறிஞரும், சமூக உரிமைக்கான பொதுமக்கள் சங்கத்தின் பொதுச் செயலாளருமான சுரேஷ் மீது வன்முறை தாக்குதல் நடத்தப்பட்டுள்ளது. இது பேச்சுரிமை, பொதுக்கூட்டம் மற்றும் கருத்து தெரிவிக்கும் உரிமையின் மீதான தாக்குதல் ஆகும்.
இதுபோன்று உரிமைக்காக பாடுபடும் நபர்களுக்கு பாதுகாப்பை வழக்க வேண்டும். அதுமட்டுமின்றி, இச்சம்பவத்தில் முழுமையான, பாரபட்சமற்ற விசாரணையையும் தமிழ்நாடு அரசு உறுதி செய்ய வேண்டும்” என கோரிக்கை வைத்துள்ளார்.