பட்டியல் சமூகத்தினர் அதிக அளவில் சிறையில் உள்ள மாநிலம் தமிழ்நாடு! எம்.பி ரவிக்குமார் 'பகீர்' தகவல்!

தடுப்பு காவல் சட்டத்தின்கீழ் உள்ள மொத்த சிறைவாசிகளின் எண்ணிக்கை 561. இவர்கள் அனைவரும் பட்டியல் சமூகத்தை சேர்ந்தவர்கள்.

விசிக நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் ரவிக்குமார்
விசிக நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் ரவிக்குமார் (ETV Bharat Tamil Nadu)
By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : October 16, 2025 at 8:56 PM IST

விழுப்புரம்: நாட்டிலேயே பட்டியல் சாதியினரும், சிறுபான்மையினரும் அதிகமானோர் கைதிகளாக இருக்கும் மாநிலம் தமிழ்நாடு என விடுதலைச் சிறுத்தைகள் கட்சியின் பொதுச் செயலாளரும் நாடாளுமன்ற உறுப்பினருமான ரவிக்குமார் குற்றம்சாட்டியுள்ளார்.

மத்திய அரசின் Prison Statistics India - 2023 அறிக்கை தொடர்பாக விசிக நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் ரவிக்குமார் வீடியோ வெளியிட்டுள்ளார். அதில் அவர், "நாட்டிலேயே விசாரணை கைதிகளில் பட்டியலினத்தவர் அதிகமாக இருக்கும் மாநிலங்களில் தமிழ்நாடு முதல் இடத்தில் உள்ளது.

இந்தியாவில் உள்ள சிறைகள் மற்றும் சிறைவாசிகள் பற்றிய முழுமையான அறிக்கையை ஒவ்வொரு ஆண்டும் வெளியிட வேண்டும். ஆனால் அவர்கள் மிகவும் தாமதமாக வெளியிடுவார்கள். ஆனால் தற்போது 2023 ஆண்டிற்கான அறிக்கையில் அதிர்ச்சிகரமான பல தகவல்கள் வெளிவந்துள்ளன. குறிப்பாக சிறைவாசிகளின் எண்ணிக்கையை வைத்து பார்க்கும் போது ராஜஸ்தான் முதலிடத்திலும் தமிழ்நாடு இரண்டாம் இடத்திலும் உள்ளன.

நாட்டிலேயே கிளைச் சிறைகள் அதிகமாக உள்ள மாநிலங்களில் தமிழ்நாடு முதல் இடத்தில் உள்ளது. இதில் அதிர்ச்சிகரமான விஷயம் என்னவென்றால் மொத்த சிறைவாசிகளில் 10% பேர் இஸ்லாமியர்கள். அதாவது 136 நபர்கள். அதே போன்று 10% பேர் கிறிஸ்தவர்கள் 133 நபர்கள் சிறைகளில் உள்ளனர்.

விசிக நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் ரவிக்குமார் (ETV Bharat Tamil Nadu)

சிறைவாசிகளிலேயே தடுப்பு காவலில் அதிகமாக இருக்கும் கைதிகளின் எண்ணிக்கையில் தமிழ்நாடு முன்னிலையில் இருக்கிறது. இங்கு தடுப்பு காவல் சட்டத்தின் கீழ் உள்ள சிறைவாசிகளின் எண்ணிக்கை 561. இவர்கள் அனைவரும் பட்டியல் சமூகத்தை சேர்ந்தவர்கள். தேசிய அளவில் தடுப்பு காவல் சட்டத்தின் கீழ் வைக்கப்பட்டிருப்பவர்களில் 42.1% பேர் தமிழ்நாடு சிறைகளில் உள்ளனர். வேறு எந்த ஒரு மாநிலத்திலும் இவ்வளவு சதவீதம் இல்லை.

இந்தியாவில் மக்கள்தொகை அடிப்படையில் 20% மட்டுமே தலித்துகள் உள்ளதாக சொல்லப்படுகிறது. ஆனால் சிறைவாசிகளின் எண்ணிக்கையில் 31 முதல் 50 சதவீதம் வரை பட்டியல் சமூகத்தினர் உள்ளனர். அதே போன்று நாடு முழுவதும் எஸ்டி சமூகத்தினர் 1% பேர் சிறைகளில் உள்ளனர். ஆனால் தமிழ்நாட்டில் அது 2-ல் இருந்து 3 சதவீதமாக உள்ளது.

பீகாரில் 17 சதவீதம் பேர் முஸ்லிம்கள். ஆனால், அங்கு சிறையில் உள்ளவர்களின் மொத்த எண்ணிக்கையில் இஸ்லாமியர்கள் 14% பேர் இஸ்லாமியர்கள்.

அதே போன்று 2011 ஆம் ஆண்டு மக்கள் கணக்கெடுப்பின்படி தமிழகத்தில் இஸ்லாமியர்களின் மக்கள்தொகை 5.8%. ஆனால் சிறைவாசிகளின் எண்ணிக்கையில் 13 சதவீதம். தமிழகத்தில் கிறிஸ்தவர்கள் மக்கள்தொகை 6%. ஆனால் சிறையில் உள்ளவர்களின் எண்ணிக்கையில் 10 சதவீதம்.

தமிழகத்தில் உள்ள சிறைவாசிகளின் எண்ணிக்கையை வைத்து பார்க்கும் போது, பட்டியல் சமூகத்தினர் அவர்களுடைய மக்கள்தொகை சதவீதத்தை விட அதிகமாக, அதாவது இரண்டு மடங்கு சிறைச்சாலைகளில் உள்ளனர்.

ஏன் தமிழ்நாட்டில் மட்டும் பட்டியல் சமூகத்தினர் அதிகம் பேர் தடுப்பு காவல் சட்டம் மற்றும் ஏதேனும் ஒரு குற்றங்களுக்காக கைது செய்யப்பட்டு சிறைச்சாலைகளில் அடைக்கப்படுகின்றனர்? இதனை தமிழக அரசு உடனடியாக கவனத்தில் கொண்டு சீராய வேண்டும்.

ஏற்கனவே தமிழகத்தில் சாதிய அடிப்படையில் பாகுபடுத்தப்பட்டு, சிறையில் கைதிகள் அடைக்கப்படுகிறார்கள் என்ற வழக்கு உச்ச நீதிமன்றம் வரை சென்றது. சாதிய பாகுபாடின்றி கைதிகள் மீது வழக்கு தொடரப்பட்டு சிறைச்சாலை விதிகளின்படி அவர்கள் நடத்தப்பட வேண்டும் என உச்ச நீதிமன்றம் தீர்ப்பளித்து இருந்தது.

நானும் இந்த விவகாரம் தொடர்பாக சட்டத் துறை அமைச்சர் மற்றும் முதல்வருக்கும் கடிதம் எழுதியுள்ளேன். எனவே உடனடியாக தமிழக அரசு இதனை கருத்தில் கொண்டு உரிய நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்” என்று கூறியுள்ளார்.

