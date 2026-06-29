நிர்மலா சீதாராமனுக்கு புதிய பதவி? விசிக எம்பி ரவிக்குமார் போட்ட 'அந்த' ட்வீட்... அரசியல் வட்டாரத்தில் திடீர் பரபரப்பு!
சிபிஎஸ்இ தேர்வு சர்ச்சையில் சிக்கிய அமைச்சர் தர்மேந்திர பிரதான் விகித்து வரும் கல்வித் துறை, தற்போதைய நிதியமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமனுக்கு ஒதுக்கப்படும் என்று தகவல் வெளியாகியுள்ளது.
Published : June 29, 2026 at 7:49 PM IST
சென்னை: மத்திய நிதியமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமன் மத்திய கல்வி அமைச்சராக நியமிக்கப்பட இருப்பதாக விடுதலைச் சிறுத்தைகள் கட்சியின் நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் ரவிக்குமார் சமூக வலைதளத்தில் பதிவிட்டுள்ளார்.
மத்திய அமைச்சரவை விரைவில் மாற்றப்பட இருப்பதாக கடந்த சில நாட்களாக தொடர்ந்து செய்திகள் வெளியாகி வருகின்றன. குறிப்பாக மத்திய அமைச்சர்கள் 5 பேர் நீக்கப்பட்டு, 9 பேர் அமைச்சரவையில் புதிதாக இணைய இருப்பதாகவும் தகவல் கசிந்து வருகின்றன.
குறிப்பாக மத்திய அமைச்சர்கள் தர்மேந்திர பிரதான், ஹர்தீப் சிங் புரி, ரவ்நீத் பிட்டு, பங்கஜ் சவுத்ரி மற்றும் ஹர்ஷ் மல்கோத்ரா ஆகியோர் நீக்கப்பட வாய்ப்புள்ளதாகவும் கூறப்படுகிறது.
கல்வி அமைச்சர் ஆகிறார் என்கிறார்கள். வாழ்த்துகள் !! https://t.co/fQxUOml1QI— Dr D.Ravikumar MP (@WriterRavikumar) June 29, 2026
சிபிஎஸ்இ தேர்வு சர்ச்சையில் சிக்கிய அமைச்சர் தர்மேந்திர பிரதான் விகித்து வரும் கல்வித் துறை, தற்போதைய நிதியமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமனுக்கு ஒதுக்கப்படும் என்று தகவல் வெளியாகி வருகிறது.
இதை உறுதிப்படுத்தும் விதமாக விடுதலைச் சிறுத்தைகள் கட்சியின் நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் ரவிக்குமார், "கல்வி அமைச்சர் ஆகிறார் என்கிறார்கள். வாழ்த்துகள்" என சமூக வலைதளத்தில் பதிவிட்டுள்ளார்.
இதனிடையே, சில நாட்களுக்கு முன்பு நிதியமைச்சர் மாற்றப்படுகிறாரா? என்று கேள்வி எழுப்பி அவர் வெளியிட்டுள்ள எக்ஸ் பதிவில், " நிர்மலா சீதாராமன் நிதி அமைச்சர் பொறுப்பிலிருந்து விடுவிக்கப்பட்டு ரிசர்வ் வங்கியின் முன்னாள் கவர்னர் சக்திகாந்த தாஸ் நிதி அமைச்சர் ஆக்கப்படப் போவதாக செய்திகள் கசிகின்றன. அது உண்மையா?
மோடி அரசின் படுதோல்வித் திட்டமான ரூபாய் நோட்டுகள் செல்லாது என்ற பண மதிப்பிழப்பு (demonetisation ) நடவடிக்கையின் நாயகர், நிதி அமைச்சரானால் இந்தியாவின் பொருளாதார நிலை என்ன ஆகுமோ!" என அதில் அச்சம் தெரிவித்திருந்தார்.