தொகுதி மக்களுக்கு பணியாற்ற எம்.எல்.ஏக்களுக்கு கார் அவசியம் - மாணிக்கம் தாகூர்
மோடி, அமித்ஷா இருவரும், தமிழ்நாட்டை பாதாளத்தில் தள்ளிக் கொண்டு இருக்கிறார்கள் என்பதே உண்மை என எம்.பி மாணிக்கம் தாகூர் கூறியுள்ளார்.
Published : August 21, 2026 at 3:54 PM IST
சென்னை: தொகுதி மக்களுக்கு பணியாற்ற எம்.எல்.ஏக்களுக்கு கார் அவசியம் என தமிழக காங்கிரஸ் தலைவர் மாணிக்கம் தாகூர் தெரிவித்துள்ளார்.
சென்னை சத்தியமூர்த்தி பவனில் ’டவுன்ஹால்’ கூட்டங்கள் குறித்து விரிவான நிகழ்ச்சி அட்டவணையை தமிழக காங்கிரஸ் தலைவர் மாணிக்கம் தாகூர் வெளியிட்டார். தொடர்ந்து செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அவர், "நாடாளுமன்றத்தில் என்ன நடந்தது என்பதை மக்களுக்கு நேரடியாக விளக்கும் வகையில், தமிழ்நாட்டின் 7 முக்கிய நகரங்களில் இந்த ’டவுன் ஹால்’ கூட்டங்கள் நடைபெற உள்ளன. இந்தியா கூட்டணி சார்பில் முதல்முறையாக இதுபோன்ற டவுன் ஹால் நிகழ்ச்சிகள் நடத்தப்படுகிறது.
வரும் ஆகஸ்ட் 22ஆம் தேதி கோயம்புத்தூரில் காலை 11 மணிக்கு நடைபெறும் கூட்டத்தில் சிபிஐ நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் சுப்பராயன், காங்கிரஸ் நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்கள் விஜய் வசந்த், ஜோதிமணி ஆகியோர் கலந்து கொள்கின்றனர். அடுத்ததாக ஆகஸ்ட் 23ஆம் தேதி திருச்சியில் நடைபெறும் கூட்டத்தில், மதிமுகவைச் சேர்ந்த துரை வைகோ, கம்யூனிஸ்ட் கட்சியைச் சேர்ந்த செல்வராஜ், காங்கிரஸ் கட்சியைச் சேர்ந்த கிறிஸ்டோபர் திலக் ஆகியோர் கலந்து கொள்கின்றனர்.
அதனைத்தொடர்ந்து வரும் ஆகஸ்ட் 29ஆம் தேதி வரை நடைபெறும் டவுன் ஹால் கூட்டங்களில், மழைக்கால கூட்டத்தொடரில் என்ன நடந்தது என்பதை மக்களிடம் எடுத்துச் சொல்லும் வகையில் மொத்தம் 19 நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்கள் இந்த டவுன் ஹால் நிகழ்ச்சிகளில் பங்கேற்க உள்ளனர்.
நாடாளுமன்றத்தில் எதிர்க்கட்சி உறுப்பினர்களின் குரல் நசுக்கப்படுவது, மேலும் முக்கிய மசோதாக்கள் உரிய விவாதம் இன்றி குரல் வாக்கெடுப்பு மூலம் நிறைவேற்றப்படுவது உள்ளிட்டவை தொடர்பான விவரங்களை மக்களிடம் எடுத்துச் சொல்வதற்காகவே இந்தக் கூட்டங்கள் நடத்தப்படுகிறது. மேலும் மோடி, அமித்ஷா இருவரும், தமிழ்நாட்டை பாதாளத்தில் தள்ளிக் கொண்டு இருக்கிறார்கள் என்பதே உண்மை” என்றார்.
தென்மாநில முதலமைச்சர்கள் மாநாடு குறித்து பேசிய மாணிக்கம் தாகூர், “தென்மாநில முதலமைச்சர்களுடன் நேற்று நடைபெற்ற கூட்டம் பெயரளவில் நடைபெற்றது. தொகுதி மறுவரையறை அனைவரையும் பாதிக்கும், குறிப்பாக தாழ்த்தப்பட்ட மக்களையும், சிறுபான்மையினரையும் பாதிக்கும்.
மக்கள் தொகையை கட்டுப்படுத்திய தென் மாநிலங்களின் நாடாளுமன்ற பிரதிநிதித்துவத்தை குறைக்கும் வகையில், தொகுதி மறுவரையறை மேற்கொள்ளப்படக் கூடாது. இதற்குப் பின்னால் இருக்கும் சதியை இந்தியா கூட்டணி எதிர்க்கும். அசாமில் 44 சிறுபான்மையினர் சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள் இருந்த நிலையில், தற்போது 22 பேர் மட்டுமே உள்ளனர், அந்த அளவிற்கு சிறுபான்மையினர் ஒடுக்கப்பட்டுள்ளனர். அதில் 40 சதவீத சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள் சட்டமன்றத்தில் பேசாமல் இருந்து வருகின்றனர், இதேபோன்ற நிலை தொகுதி மறுவரையறைக்கு பின்னர் நாடாளுமன்றத்திலும் ஏற்படும்” என தெரிவித்தார்.
எம்எல்ஏக்களுக்கு கார் வழங்கப்படும் என்ற அறிவிப்பை ஆதரித்துப் பேசிய எம்.பி மாணிக்கம் தாகூர், ”மக்கள் பிரதிநிதிகளுக்கு அடிப்படை வசதிகளை செய்து கொடுப்பதற்காகவே இதுபோன்ற திட்டங்கள் கொண்டு வரப்படுகிறது. எளிய பின்னணி கொண்ட மக்கள் பிரதிநிதிகளுக்கு, தொகுதி மக்களுக்கு பணியாற்றுவதற்கு கார் தேவையான வசதி” என்றார்.
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காவிரி விவகாரம் குறித்து பேசுகையில், ”கர்நாடகாவில் யார் முதலமைச்சராக இருந்தாலும், தமிழ்நாட்டிற்கு தண்ணீர் விடுவதில் இதே நிலை தான் தொடரும். எந்த சூழ்நிலையிலும் மேகதாது அணையை கட்ட அனுமதிக்க கூடாது. டி.கே.சிவகுமார், அணை கட்டினால் தமிழ்நாட்டிற்கு தான் நல்லது என்று கூறியுள்ளார். இது சாக்லெட் கொடுத்து அழைப்பது போன்று இருக்கிறது. மேகதாது அணை கட்டுவது தமிழ்நாட்டிற்கு எதிரானது என்பதில் இந்தியா கூட்டணி உறுதியாக இருக்கிறது” என கூறினார்.