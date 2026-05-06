தி.மு.க அரசு வரக்கூடாது என்பதற்காகவே மக்கள் வாக்களித்துள்ளனர்: மாணிக்கம் தாகூர் எம்.பி.
எம்.ஜி.ஆர், கருணாநிதி பேசிய அரசியலைதான் விஜய்யும் பேசுகிறார் என்று மாணிக்க தாகூர் செய்தியாளர்களிடம் கூறினார்.
Published : May 6, 2026 at 4:38 PM IST
மதுரை: திமுக அரசு மீண்டும் வந்துவிட கூடாது என்பதற்காகவே மக்கள் வாக்களித்துள்ளார்கள் என காங்கிரஸ் மக்களவை உறுப்பினர் மாணிக் தாகூர் அதிரடியாக பேசியுள்ளார்.
தமிழக வெற்றிக் கழகத்திற்கு பெரும்பான்மை கிடைக்காத நிலையில், காங்கிரஸ் கட்சி ஆதரவளிக்கும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. இந்த விவகாரம் குறித்து டெல்லியில் காங்கிரஸ் கட்சியினர் ஆலோசனை கூட்டம் நடத்தினர். இது குறித்த முடிவை இன்னும் அறிவிக்காத நிலையில், விருதுநகர் தொகுதி மக்களவை உறுப்பினர் மாணிக்கம் தாகூர் அவசரமாக டெல்லி புறப்பட்டு சென்றார்.
இதற்காக மதுரை விமான நிலையம் அவரிடம் செய்தியாளர்கள் சில கேள்விகளை முன்வைத்தனர். அவரிடம் தமிழக வெற்றிக் கழகத்திற்கு பெரும்பான்மை தேவைப்படும் நிலையில் காங்கிரஸின் நிலைப்பாடு என்ன? என செய்தியாளர்கள் கேள்வி எழுப்பியதற்கு, “நேற்று காங்கிரஸ் நிர்வாகிகள் கூட்டம் காணொளி வாயிலாக நடைபெற்றது. அதற்கான அறிவிப்பை தமிழ்நாடு தேர்தல் பொறுப்பாளர் கிரிஷ் சோடங்கர் வெளியிடுவார். இந்த தேர்தலை பொறுத்தவரை பா.ஜ.க தமிழ்நாட்டிற்குள் வரக்கூடாது என மக்கள் வாக்களித்துள்ளனர்” என்று தெரிவித்தார்.
அடுத்ததாக, தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின், தமிழ்நாடு காங்கிரஸ் தலைவர் செல்வப்பெருந்தகை ஆகியோரின் தோல்வி குறித்து செய்தியாளர்கள் கேள்வி எழுப்பினர். அதற்கு பதிலளித்த அவர், “முதலமைச்சரின் தோல்வி என்பது வருத்தம் அளிக்கிறது. அது நடந்திருக்க கூடாது. அதேபோல காங்கிரஸ் தலைவர் தோல்வியும் நடந்திருக்கக்கூடாது. ராஜீவ் காந்தி உயிரிழந்த இடத்தில், அவர் தோல்வி அடைந்தது வருத்தம் அளிக்கிறது” என்றார்.
தொடர்ந்து பேசிய அவர், “மதவாத சக்திகள் உள்ளே நுழையக்கூடாது என்பதை இந்த தேர்தல் காட்டி இருக்கிறது. திருப்பரங்குன்றத்தில் அ.தி.மு.க மூன்றாவது இடத்திற்கு சென்றதும் இதன் காரணமாகத் தான். திருப்பரங்குன்றம் எம்.எல்.ஏ-வாக இருந்த ராஜன் செல்லப்பா தீபம் ஏற்றுவோம் என கூறினார். ஆனால் தேர்தலில் மூன்றாம் இடத்துக்கு தள்ளப்பட்டார். மதவாதத்துடன் விலை போனதால் தோல்வியுற்றார்.
‘காங்கிரஸ் கட்சி எங்கள் முதுகில் மட்டுமல்ல; தமிழக மக்களின் முதுகிலும் குத்திவிட்டது’ என திமுக செய்தி தொடர்பாளர் சரவணன் கூறியது குறித்த கேள்விக்கு, “அது வெறும் புலம்பல். வன்மத்தின் அடிப்படையில் உருவானது. எங்களுடைய நோக்கம் பாஜக வரக்கூடாது. இந்த மண் பா.ஜ.க-விற்கும், ஆர்.எஸ்.எஸ்-க்கும் எதிரான மண். ஆனால் சரவணன் போன்றவர்கள் தமிழ்நாட்டில் பாஜக வரவேண்டும் என்று நினைக்கிறார்கள்.
தமிழ்நாடு மக்கள் தெளிவாக முடிவெடுத்துள்ளனர். ஆட்சியில் பங்கு, தமிழ்நாடு ஏற்றுக் கொள்ளாது என சொன்னார்கள், தமிழக மக்கள் தீர்மானித்து விட்டார்கள்” என்று மாணிக்கம் தாகூர் தெரிவித்தார்.
தொடர்ந்து பேசிய அவர், “இந்த சட்டப்பேரவைத் தேர்தலில் திமுக அரசுக்கு எதிராக வாக்களித்துள்ளனர். 15 அமைச்சர்கள் தோல்வியடைந்துள்ளனர். நாங்களெல்லாம் அரசாங்கத்தில் இல்லை. கூட்டணியில் இருந்தோம். அரசாங்கத்தில் பங்கேற்கவில்லை.
இந்த கூட்டணி 2026 தேர்தலுக்காக உருவாக்கப்பட்ட கூட்டணி. தேர்தல் முடிந்துவிட்டது. மேலும், இந்த தேர்தலில் மக்கள் அளித்த வாக்கு அதிமுகவிற்கு எதிரான வாக்காகத் தான் பார்க்கிறோம்” என்று திமுக கூட்டணியில் இருந்து விலகுவதை உறுதிசெய்யும் வகையில் மாணிக்கம் தாகூர் பேசினார்.
தமிழ்நாட்டில் இரண்டு திராவிட கட்சிகளும் பல ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு அகற்றப்பட்டுள்ளது என்று செய்தியாளர்கள் கேள்வி எழுப்பியதற்கு, எம்.ஜி.ஆர், கலைஞர் பேசிய அரசியல் தான் விஜய்யும் பேசுகிறார் என்று தவெகவிற்கு ஆதரவு அளித்து பேசினார்.