வேலூர் விமான நிலையம் எப்போது திறக்கப்படும்? எம்.பி. கதிர் ஆனந்த் சொன்ன குட்நியூஸ்

வேலூர் விமான நிலையம் எப்போது திறக்கப்படும்? எம்.பி. கதிர் ஆனந்த் சொன்ன குட்நியூஸ்
வேலூர் – காட்பாடி இடையேயான போக்குவரத்து நெரிசலை குறைக்கும் நோக்கில், லத்தேரியில் இருந்து கணியம்பாடி வரை ரூ.700 கோடி மதிப்பீட்டில் சுற்றுவட்டச் சாலை அமைக்கும் பணிகள் துரிதமாக நடைபெற்று வருகின்றன.
Published : February 6, 2026 at 7:51 PM IST
வேலூர்: வேலூர் மக்கள் நீண்டகாலமாக எதிர்பார்த்து காத்திருக்கும் விமான நிலையம், வரும் மார்ச் மாத இறுதிக்குள் திறக்கப்படும் என்று அத்தொகுதி எம்.பி. கதிர் ஆனந்த் தெரிவித்துள்ளார்.
சட்டமன்றத் தேர்தலை முன்னிட்டு, ஒவ்வொரு மாவட்டத்தையும் கருத்தில்கொண்டு 'மாவட்ட தொலைநோக்கு திட்டம் – 2030' என்ற செயல்திட்டத்தை வெளியிட தமிழக அரசு முடிவு செய்துள்ளது.
இதன் ஒரு பகுதியாக, வேலூர் மாவட்டத்தில் அடுத்த 5 ஆண்டுகளில் (2030ஆம் ஆண்டுக்குள்) மேற்கொள்ள வேண்டிய வளர்ச்சி திட்டங்கள் குறித்து வல்லுநர்களின் கருத்துகளை பெறும் நோக்கில் கருத்துகேட்பு கூட்டம் இன்று நடைபெற்றது.
வேலூர் மாவட்ட ஆட்சித்தலைவர் சுப்புலெட்சுமி தலைமையில் நடைபெற்ற இந்தக் கூட்டத்தில் அத்தொகுதி எம்.பி. கதிர் ஆனந்த் கலந்துகொண்டார். வேளாண், மருத்துவம் மற்றும் மக்கள் நல்வாழ்வு, உயர்கல்வி, பள்ளிக்கல்வி, சிறு, குறு மற்றும் நடுத்தர தொழில் நிறுவனங்கள் (MSME) ஆகிய துறைகளை சேர்ந்த பல வல்லுநர்கள் இந்தக் கூட்டத்தில் பங்கேற்றனர்.
இந்நிகழ்வில் மொத்தம் சுமார் 300 பேர் பங்கேற்று தங்களது கருத்துகள் மற்றும் ஆலோசனைகளை முன்வைத்தனர். இதையடுத்து, வேலூர் நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் கதிர் ஆனந்த் உரையாற்றினார்.
அவர் பேசுகையில், "வேலூர் மாவட்டத்தில் பல்வேறு வளர்ச்சி திட்டப் பணிகள் மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகிறது. குறிப்பாக, போக்குவரத்து நெரிசலை குறைக்கும் வகையில் கோடிக்கணக்கான ரூபாய் மதிப்பீட்டில் திட்டங்கள் செயல்படுத்தப்பட்டு வருகின்றன.
அதன் ஒரு பகுதியாக, வேலூர் – காட்பாடி இடையிலான போக்குவரத்து நெரிசலை குறைக்கும் நோக்கில், லத்தேரியில் இருந்து கணியம்பாடி வரை ரூ.700 கோடி மதிப்பீட்டில் சுற்றுவட்டச் சாலை அமைக்கும் பணிகள் துரிதமாக நடைபெற்று வருகின்றன. இந்த சாலை அமைக்கப்பட்டால், காட்பாடியில் இருந்து பாகாயம் வரை போக்குவரத்து நெரிசல் பெருமளவு குறையும்.
மேலும், சன்பீம் பள்ளியிலிருந்து பெருமுகை வரை மற்றொரு சுற்றுவட்டச் சாலை அமைக்கும் பணிகளும் நடைபெற்று வருகின்றன இந்தப் பணிகள் 6 மாத காலத்திற்குள் நிறைவடையும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. அவ்வாறு முடிவடைந்தால், காட்பாடி – வேலூர் – பாகாயம் வழியாக மக்கள் எளிதாக பயணம் செய்ய முடியும்.
படித்த இளைஞர்களுக்கு வேலைவாய்ப்புகளை உருவாக்கும் வகையில், காட்பாடி அருகே சிப்காட் (SIPCOT) தொழிற்பேட்டை அமைக்கும் பணிகளும் வேகமாக நடந்து வருகின்றன.
வேலூர் விமான நிலையம்
மிக முக்கியமாக, வேலூர் அருகே அப்துல்லாபுரத்தில் அமைக்கப்பட்டு வரும் விமான நிலையத்திற்கான அனைத்து பணிகளும் தற்போது நிறைவடைந்துள்ளன. இதையடுத்து, வரும் மார்ச் மாத இறுதிக்குள் அந்த விமான நிலையத்தை திறப்பதற்கு தேவையான நடவடிக்கைகள் எடுக்கப்பட்டு வருகின்றன" என கதிர் ஆனந்த் கூறினார்.
இந்த கருத்துகேட்பு கூட்டத்தில் பல்வேறு துறைகளைச் சேர்ந்த 35 வல்லுநர்கள் தங்களது கருத்துகளை விரிவாக முன்வைத்தனர். தொடர்ந்து, பல்வேறு துறைகளில் சாதனை புரிந்தவர்களுக்கு மாவட்ட ஆட்சித்தலைவர் சுப்புலெட்சுமி சால்வை அணிவித்து சிறப்பித்தார்.