ETV Bharat / state

தேர்தலின் போது பணம் பறிமுதல் வழக்கு - எம்.பி கதிர் ஆனந்த் நீதிமன்றத்தில் ஆஜர்!

2019-ம் ஆண்டு நாடாளுமன்றத் தேர்தலின் போது பணம் பறிமுதல் செய்யப்பட்ட வழக்கில் எம்.பி கதிர் ஆனந்த் நீதிமன்றத்தில் இன்று ஆஜரானார்

வேலூர் நீதிமன்றத்தில் ஆஜரான எம்.பி கதிர் ஆனந்த்
வேலூர் நீதிமன்றத்தில் ஆஜரான எம்.பி கதிர் ஆனந்த் (ETV Bharat Tamil Nadu)
author img

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : November 13, 2025 at 5:07 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

வேலூர்: 2019-ஆம் ஆண்டு நடைபெற்ற நாடாளுமன்ற தேர்தலின் போது ரூ.11 கோடி பறிமுதல் செய்யப்பட்ட வழக்கில் எம்.பி கதிர் ஆனந்த் வேலூர் மாவட்ட நீதிமன்றத்தில் இன்று ஆஜரானார்.

கடந்த 2019 ஆம் ஆண்டு நாடாளுமன்ற தேர்தலில் வேலூர் தொகுதியில் திமுக வேட்பாளராக கதிர் ஆனந்த் போட்டியிட்டார். இதில், இவரது சார்பாக வாக்காளர்களுக்கு பணம் வழங்கப்பட்டதாக எழுந்த புகாரின் அடிப்படையில் வருமான வரித் துறை அதிகாரிகள் சோதனை நடத்தினர். இதில், கதிர் ஆனந்த் வீட்டில் இருந்து கணக்கில் வராத ரூ.10 லட்சம் பணம் பறிமுதல் செய்யப்பட்டது.

தொடர்ந்து, காட்பாடி பகுதியில் உள்ள திமுக பிரமுகர் பூஞ்சோலை சீனிவாசன் என்பவரின் சிமெண்ட் கிடங்கில் இருந்து ரூ.11 கோடி பணம் கைப்பற்றப்பட்டது. இந்த சம்பவம் அப்போது பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியது. அதன் பின்னர், அந்த தொகுதியில் தேர்தல் ரத்து செய்யப்பட்டு மீண்டும் தேர்தல் நடைபெற்றது. அதில், கதிர் ஆனந்த் மீண்டும் போட்டியிட்டு வெற்றி பெற்று எம்பியானார்.

இதையும் படிங்க: பேரூராட்சி தலைவர் - துணைத் தலைவர் உச்சக்கட்ட மோதல்: பாய்ந்தது வன்கொடுமை சட்டம்!

தொடர்ந்து, பணம் பறிமுதல் செய்யப்பட்டது தொடர்பாக வேலூர் எம்.பி கதிர் ஆனந்த், பூஞ்சோலை சீனிவாசன் மற்றும் தாமோதரன் ஆகிய மூன்று பேர் மீது காட்பாடி போலீசார் வழப்குப் பதிவு செய்தனர். இந்த வழக்கு விசாரணை வேலூர் நடுவர் நீதிமன்றத்தில் நடைபெற்று வருகிறது. இந்த வழக்கு தொடர்பாக எம்.பி கதிர் ஆனந்த் இன்று (நவ.13) மாவட்ட நீதிமன்றத்தில் நேரில் ஆஜரானார்.

ஆனால், வழக்கில் குற்றச்சாட்டப்பட்ட பூஞ்சோலை சீனிவாசன் மற்றும் தாமோதரன் ஆகியோர் நீதிமன்றத்தில் ஆஜராகாததால், விசாரணையை நீதிபதி ஒத்தி வைத்தார்.

TAGGED:

கதிர் ஆனந்த்
VELLORE MP CASE
KATHIR ANAND CASE
வேலூர் நடுவர் நீதிமன்றம்
MP KATHIR ANAND

Quick Links / Policies

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

அழிந்து போன கண்மாயை சீரமைத்து விவசாயம்; கணவனை இழந்த இஸ்லாமிய பெண்களின் புரட்சி!

EXCLUSIVE: 100 வயதை கடந்து வாழும் மனிதர்களிடம் இப்படியொரு ஒற்றுமையா? ஆராய்ச்சி மாணவி கண்டுபிடித்த ரகசியம்!

பாரம்பரிய விவசாயத்திற்கு புத்துயிர்... களமிறங்கிய மகளிர் சுய உதவி குழுவினர்!

தாம்பரம் ரயில் நிலையத்தை மறுசீரமைக்கும் ரூ.1000 கோடி திட்டம் என்ன ஆனது?

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.