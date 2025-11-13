தேர்தலின் போது பணம் பறிமுதல் வழக்கு - எம்.பி கதிர் ஆனந்த் நீதிமன்றத்தில் ஆஜர்!
2019-ம் ஆண்டு நாடாளுமன்றத் தேர்தலின் போது பணம் பறிமுதல் செய்யப்பட்ட வழக்கில் எம்.பி கதிர் ஆனந்த் நீதிமன்றத்தில் இன்று ஆஜரானார்
Published : November 13, 2025 at 5:07 PM IST
வேலூர்: 2019-ஆம் ஆண்டு நடைபெற்ற நாடாளுமன்ற தேர்தலின் போது ரூ.11 கோடி பறிமுதல் செய்யப்பட்ட வழக்கில் எம்.பி கதிர் ஆனந்த் வேலூர் மாவட்ட நீதிமன்றத்தில் இன்று ஆஜரானார்.
கடந்த 2019 ஆம் ஆண்டு நாடாளுமன்ற தேர்தலில் வேலூர் தொகுதியில் திமுக வேட்பாளராக கதிர் ஆனந்த் போட்டியிட்டார். இதில், இவரது சார்பாக வாக்காளர்களுக்கு பணம் வழங்கப்பட்டதாக எழுந்த புகாரின் அடிப்படையில் வருமான வரித் துறை அதிகாரிகள் சோதனை நடத்தினர். இதில், கதிர் ஆனந்த் வீட்டில் இருந்து கணக்கில் வராத ரூ.10 லட்சம் பணம் பறிமுதல் செய்யப்பட்டது.
தொடர்ந்து, காட்பாடி பகுதியில் உள்ள திமுக பிரமுகர் பூஞ்சோலை சீனிவாசன் என்பவரின் சிமெண்ட் கிடங்கில் இருந்து ரூ.11 கோடி பணம் கைப்பற்றப்பட்டது. இந்த சம்பவம் அப்போது பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியது. அதன் பின்னர், அந்த தொகுதியில் தேர்தல் ரத்து செய்யப்பட்டு மீண்டும் தேர்தல் நடைபெற்றது. அதில், கதிர் ஆனந்த் மீண்டும் போட்டியிட்டு வெற்றி பெற்று எம்பியானார்.
தொடர்ந்து, பணம் பறிமுதல் செய்யப்பட்டது தொடர்பாக வேலூர் எம்.பி கதிர் ஆனந்த், பூஞ்சோலை சீனிவாசன் மற்றும் தாமோதரன் ஆகிய மூன்று பேர் மீது காட்பாடி போலீசார் வழப்குப் பதிவு செய்தனர். இந்த வழக்கு விசாரணை வேலூர் நடுவர் நீதிமன்றத்தில் நடைபெற்று வருகிறது. இந்த வழக்கு தொடர்பாக எம்.பி கதிர் ஆனந்த் இன்று (நவ.13) மாவட்ட நீதிமன்றத்தில் நேரில் ஆஜரானார்.
ஆனால், வழக்கில் குற்றச்சாட்டப்பட்ட பூஞ்சோலை சீனிவாசன் மற்றும் தாமோதரன் ஆகியோர் நீதிமன்றத்தில் ஆஜராகாததால், விசாரணையை நீதிபதி ஒத்தி வைத்தார்.