ETV Bharat / state

கேள்விக்குறியான தேர்தல் ஆணையத்தின் செயல்பாடுகள் - கார்த்தி சிதம்பரம் விமர்சனம்

தேர்தல் ஆணையத்தின் செயல்பாடு கேள்விக்குறியாகியுள்ளது என்பது வெளிப்படையாக தெரிகிறது என கார்த்தி சிதம்பரம் தெரிவித்தார்.

கார்த்தி சிதம்பரம்
கார்த்தி சிதம்பரம் செய்தியாளர் சந்திப்பு (கோப்புப்படம்) (ETV Bharat Tamil Nadu)
author img

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : September 27, 2026 at 4:29 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

சென்னை: தேர்தல் ஆணையத்தின் செயல்பாடுகள் கேள்விக்குறியாகியுள்ளது என்பது பாஜக கூட்டணிக் கட்சிகள் எதிர்ப்பு தெரிவித்து, கேள்வி கேட்பதில் இருந்தே தெரிகிறது என காங்கிரஸ் மக்களவை உறுப்பினர் கார்த்தி சிதம்பரம் தெரிவித்தார்.

எழுத்து அமைப்பு மற்றும் கவிதா பதிப்பகம் இணைந்து நடத்தும் செளந்தரா கைலாசம் இலக்கியப் பரிசு வழங்கும் விழா சென்னை தி.நகரில் உள்ள சர்பிடி தியாகராயர் அரங்கில் இன்று (செப்.27) நடைபெற்றது.

முன்னாள் மத்திய அமைச்சர் ப.சிதம்பரம் தலைமையில் எழுத்து மற்றும் கவிதா பதிப்பகம் சார்பில் 2025ஆம் ஆண்டிற்கான சௌந்தரா கைலாசம் இலக்கியப் பரிசு ரூ.2 லட்சம் பெற்ற எழுத்தாளர் செ.ஏக்நாத்ராஜ் எழுதிய 'சடவு' நூலின் முதல் பிரதியை இந்திய விண்வெளி ஆய்வு மையத்தின் முன்னாள் தலைவர் மயில்சாமி அண்ணாதுரை வெளியிட்டார். அதனை கவிஞர் வைரமுத்து பெற்றுக் கொண்டார்.

இதில், தமிழ்நாடு காங்கிரஸ் கமிட்டி தலைவர் மாணிக்கம் தாகூர், நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் கார்த்தி சிதம்பரம், முன்னாள் காங்கிரஸ் மாநில தலைவர் செல்வப்பெருந்தகை உள்ளிட்ட பலர் கலந்து கொண்டனர்.

காகித பத்திரிக்கை எதிர்காலம் கேள்விக்குறி

அப்போது மேடையில் பேசிய ப.சிதம்பரம், “இளைய எழுத்தாளர்கள் பிரபலமானவர்கள் அல்ல, பரிசு பெற்றவர்கள் அல்ல, வளர்ந்து வரும் எழுத்தாளர்கள். மூன்று நான்கு நூல்களை எழுதியிருப்பார்கள். அவர்களை வெளி உலகிற்கு காட்ட வேண்டும் என்பது தான் எழுத்து தமிழ் இலக்கிய அமைப்பின் நோக்கம்” என்றார்.

அவரை தொடர்ந்து பேசிய கவிஞர் வைரமுத்து, “எழுத்தாளர்களுக்கு இது போதாத காலம். பத்திரிக்கைகள் எண்ணிக்கையில் சரிந்துவிட்டது. பத்திரிக்கைகளை விற்பதற்கு போராடி வருகிறார்கள். வாசிப்பாளர்கள் குறைந்துவிட்டனர். தொழில்நுட்பம் வாசிப்பை விழிங்கிவிட்டது. இன்னும் எத்தனை நாட்களுக்கு காகித பத்திரிக்கை இருக்கும் என்று தெரியவில்லை. 30 நொடியில் ரீல் பார்க்கின்றனர். 30 நொடிக்கு மேல் வாசிப்பாளர்களுக்கு பொறுமை இல்லை.

இனி தங்கள் படைப்புகளை சின்னத்திரை மூலமாகவும், திரைப்படம் மூலமாகவும் சொல்ல வேண்டும் என்ற நிலைக்கு தள்ளிவிட்டனர். எந்த தொழில்நுட்பமும் நன்மையோடும், தீமையோடும் தான் உருவாக்கப்படுகிறது. செயற்கை நுண்ணறிவு பெரும் சவாலாக உள்ளது. மனிதனின் சுயத்தை, தனி உணர்ச்சியை காப்பாற்ற வேண்டும்” என்றார்.

மின்வெட்டு புதுசு அல்ல

அதன்பிறகு செய்தியாளர்களிடம் பேசிய கார்த்தி சிதம்பரம், “முதலமைச்சரின் நல்ல செயல்பாடுகள் தான் இடைத்தேர்தலில் பிரதிபலிக்கும். வேட்பாளரை பொறுத்து அல்ல. முதலமைச்சரின் செயல்பாடு நன்றாக உள்ளது. மின்வெட்டு என்பது இன்று நேற்று அல்ல, காலங்காலமாக தொடர்ந்து கொண்டேதான் வருகிறது. கடந்த 50 ஆண்டுகளாக தமிழ்நாட்டின் மின் நிர்வாக வரலாறு, கட்டமைப்பு, செயல் திட்டங்கள் எவ்வாறு உள்ளது என்பதை ஆய்வு செய்ய வேண்டும். பொதுவாக, கடந்த 3 மாதமாக தான் மின்தடை நிலவுகிறது என்று கூற முடியாது.

கூட்டணி கட்சிகளே கேள்வி கேட்கும் நிலை

தேர்தல் ஆணையத்தின் செயல்பாடு கேள்விக்குறியாகியுள்ளது என்பது வெளிப்படையாக தெரிகிறது. ஆணையத்திற்கு உள்ளே இருக்கும் அதிகாரிகளே முறைகேடு நடந்துள்ளதாக தெரிவித்துள்ளனர். 14 முறை அவர்கள் கேள்வி கேட்டும் அதற்கான பதில் இல்லாமல் தலைமைத் தேர்தல் அதிகாரி தன்னிச்சையாக முடிவெடுத்துள்ளார் என்பது ஆதாரப்பூர்வமாக நிரூபிக்கப்பட்டுள்ளது.

இதையும் படிங்க: RTI கீழ் சட்டம் ஒழுங்கு விலக்கு அரசாணை: கடும் எதிர்ப்பைத் தொடர்ந்து வாபஸ் பெற்றது தமிழ்நாடு அரசு

தேர்தல் ஆணையம் என்பது தன்னிச்சையான அமைப்பு. அதனை யாராலும் கட்டுப்படுத்த முடியாது. ஆனால், இன்றைக்கு தேர்தல் ஆணையத்தின் செயல்பாடுகள் கேள்விக்குறிக்கு உள்ளாகியுள்ளது என்பது பாஜக கூட்டணிக் கட்சிகள் தங்கள் எதிர்ப்பை தெரிவித்து கேள்வி கேட்பதில் இருந்தே தெரிகிறது. பாஜக கூட்டணிக் கட்சிகளும் தேர்தல் ஆணையத்தின் மீதுள்ள சந்தேகத்தை வெளிப்படுத்தி, உண்மைத்தன்மையை வெளிக்கொண்டு வர வேண்டும் எனக் கேள்வி கேட்கத் தொடங்கிவிட்டனர்.

சென்னையில் வேண்டாம்

புதிய தலைமைச் செயலகம் பட்டினப்பாக்கத்தில் அமைக்கப்படுவதை விட, அதிகார மையம் அனைத்தும் சென்னையில் இருந்து செயல்படக்கூடாது. திருச்சி, கோவை, மதுரை, சேலம் என முக்கிய நகரங்களிலிருந்து அதிகாரம் மையங்கள் பிரிந்து செயல்பட வேண்டும். ஆண்டுக்கு 2 முறை மட்டுமே நடைபெறும் சட்டப்பேரவை கூட்டம், அமைச்சரவை கூட்டம் உள்ளிட்டவை ஒவ்வொரு மாவட்டத்திலும் நடத்தப்பட வேண்டும்” என்று தெரிவித்தார்.

TAGGED:

கார்த்தி சிதம்பரம்
MP KARTI CHIDAMBARAM
GYANESH KUMAR
தேர்தல் ஆணையம்
KARTI CHIDAMBARAM CRITICISM ECI

Quick Links / Policies

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.