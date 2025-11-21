அனைத்து மாநிலங்களுக்கும் முன் மாதிரி தமிழ்நாடு தான்: எம்.பி கனிமொழி பெருமிதம்!
பாஜக கூட்டணி மத்தியில் ஆட்சி அமைத்ததில் இருந்து மசோதாக்களை நிராகரித்து மாநிலங்களின் உரிமைகளை மறைமுகமாக பறித்து வருவதாக எம்.பி கனிமொழி குற்றஞ்சாட்டியுள்ளார்.
Published : November 21, 2025 at 5:20 PM IST
தூத்துக்குடி: மாநில உரிமை மற்றும் கூட்டாட்சி தத்துவம் குறித்து அனைத்து மாநிலங்களுக்கும் முன் மாதிரியாக இருப்பது தமிழ்நாடு தான் என தூத்துக்குடி எம்.பி. கனிமொழி பெருமிதத்துடன் தெரிவித்தார்.
தமிழ்நாடு விளையாட்டு மேம்பாட்டு ஆணையம் மற்றும் டி.எம்.பி அறக்கட்டளை சார்பில் ஒரு கோடியே 45 லட்சம் லட்ச ரூபாய் மதிப்பீட்டில் புதுப்பிக்கப்பட்ட நீச்சல் குளம் மற்றும் என்எல்சி தமிழ்நாடு பவர் லிமிடெட் சார்பில் ரூ.65.24 லட்சம் மதிப்பீட்டில் ஸ்குவாஷ் விளையாட்டு அரங்கம் திறப்பு விழா இன்று நடைபெற்றது.
தூத்துக்குடி மாவட்ட விளையாட்டு மைதானத்தில் மாவட்ட ஆட்சியர் இளம் பகவத் தலைமையில் சமூக நலன் மற்றும் மகளிர் உரிமைத் துறை அமைச்சர் கீதா ஜீவன் முன்னிலையில் நடைபெற்ற இந்த நிகழ்வுகளை தூத்துக்குடி எம்.பி கனிமொழி கொடியசைத்து துவக்கி வைத்தார்.
நிகழ்ச்சியை தொடர்ந்து எம்.பி கனிமொழி செய்தியாளர்களைச் சந்தித்தார். அப்போது அவரிடம் மாநில சட்டமன்றத்தால் நிறைவேற்றப்படும் மசோதாக்களுக்கு ஆளுநர் ஒப்புதல் அளிக்காமல் கிடப்பில் போடுவது கூட்டாட்சி தத்துவத்துக்கு எதிரானது என உச்ச நீதிமன்றம் தீர்ப்பளித்துள்ளது குறித்து கேட்டதற்கு, “மாநில உரிமைகளுக்காக முதல் ஆளாக குரல் கொடுக்கும் கட்சி திமுக. பேரறிஞர் அண்ணா, கலைஞர், வரிசையில் தற்போது முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் உள்ளார்.
மாநில உரிமை மற்றும் கூட்டாட்சி தத்துவம் குறித்து அனைத்து மாநிலங்களுக்கும் முன் மாதிரியாக தமிழ்நாடு இருந்து வருகிறார். சமூகநீதிக்காக போராடிக் கொண்டிருக்கும் கட்சி திமுக. பாஜக மத்தியில் ஆட்சி அமைத்ததில் இருந்து மசோதாக்களை நிராகரிப்பதன் மூலம் மாநிலத்தின் உரிமைகளை மறைமுகமாக பறித்து வருகிறது. மாநிலங்களுக்கு தேவையான நிதியைச் சரியாக பகிர்ந்து தருவதில்லை. அதுமட்டுமல்ல மாநிலங்களின் கோரிக்கைகளை காது கொடுத்துக் கேட்கத் தயாராக இல்லை” என்றார்.
தொடர்ந்து மதுரை, கோவையில் மெட்ரோ ரயில் திட்டத்தை மத்திய அரசு நிராகரித்துள்ளது குறித்துக் கேட்டதற்கு, “ மத்திய அரசுக்கு தமிழ்நாட்டின் மீது அக்கறை இல்லை. பாஜக தமிழர்களை வஞ்சித்து வருகிறது. அதிலும் குறிப்பாக எஸ்.ஐ.ஆரை கொண்டு வந்து ஓட்டுரிமையைப் பறிக்கும் வேலையை செய்து வருகிறது. ஆறு மாதத்துக்குள் எஸ்.ஐ.ஆர் திருத்தத்தை எப்படி மேற்கொள்ள முடியும்? இதனால், அதிகாரிகளுக்குப் பணிச் சுமை அதிகரித்துள்ளது. மக்களின் வாக்குரிமை பறிக்கப்படுகிறது. அனைத்து மக்கள் புரிந்து கொள்ள வேண்டும்” என்றார்.
தொடர்ந்து 2026 தேர்தல் குறித்து கேட்டதற்கு, “நிச்சயம் திமுக வெற்றி பெறும். திமுகவை மக்கள் மீண்டும் ஆட்சியில் அமர வைப்பார்கள்” என்றார்.