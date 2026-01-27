ETV Bharat / state

திமுக தேர்தல் அறிக்கையை கதாநாயகி என்றும் அழைக்கலாம் - கனிமொழி கொடுத்த 'அப்டேட்'

அதிமுக தேர்தல் அறிக்கை வெளியிட்டிருக்கலாம், ஆனால் அதிலிருந்து எதுவும் நிறைவேற்றப்படாது என மக்களுக்கு தெளிவாக தெரியும் என எம்பி கனிமொழி கூறியுள்ளார்.

author img

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : January 27, 2026 at 4:40 PM IST

1 Min Read
தஞ்சாவூர்: திமுகவின் தேர்தல் அறிக்கையை கதாநாயகி என்றும் அழைக்கலாம் என எம்பி கனிமொழி கூறினார்.

திமுக சார்பில் தஞ்சை, திருவாரூர், நாகை, மயிலாடுதுறை ஆகிய மாவட்டங்களில் 2026 தேர்தல் அறிக்கையை உருவாக்குவதற்கான கருத்து கேட்பு கூட்டம் தஞ்சாவூரில் உள்ள தனியார் திருமண மண்டபத்தில் இன்று நடைபெற்றது.

இந்த கூட்டத்தில் திமுக துணை பொதுச் செயலாளரும், எம்பியுமான கனிமொழி தலைமையில் திமுக செய்தி தொடர்பு தலைவர் டி.கே.எஸ். இளங்கோவன், தொழில்துறை அமைச்சர் டி.ஆர்.பி. ராஜா, உயர் கல்வித் துறை அமைச்சர் கோ.வி.செழியன், மருத்துவர் அணி செயலாளர் எழிலன் நாகநாதன், தொண்டரணி துணை செயலாளர் தமிழரசி ரவிக்குமார் உள்ளிட்ட குழுவினர் விவசாயிகள், வணிகர்கள் மற்றும் பொதுமக்களிடம் மனுக்களை பெற்று கருத்துக்களை கேட்டறிந்தனர்.

பின்னர் செய்தியாளர்களை சந்தித்த கனிமொழி எம்பி, ”வரக் கூடிய சட்டமன்றத் தேர்தலை முன்னிட்டு மக்களிடம் சென்று கருத்துக்களை கேட்டு அதனை கொண்டு தேர்தல் அறிக்கையை தயாரிக்க திமுக தலைவர் உத்தரவிட்டுள்ளார். தேர்தல் அறிக்கை குழு தஞ்சாவூரில் பொதுமக்கள் மற்றும் பல்வேறு அமைப்புகளை சந்தித்து அவர்களின் கருத்துகளை கேட்டறிந்து வருகிறோம்.

அதிமுக தேர்தல் அறிக்கை வெளியிட்டிருக்கலாம், ஆனால் அதிலிருந்து எதுவும் நிறைவேற்றப்படாது என மக்களுக்கு தெளிவாக தெரியும். நிச்சயமாக திமுகவின் தேர்தல் அறிக்கையின் மீது மக்கள் நம்பிக்கை வைத்துள்ளனர்.

நாங்கள் வாக்குறுதி கொடுத்தால் அதை நிறைவேற்றுவோம் என்று மக்களுக்கு நன்றாக தெரியும். அது மட்டுமில்லாமல் திமுக ஆட்சியை தக்க வைக்கும். திமுகவின் தேர்தல் அறிக்கையை கதாநாயகன் என்று அழைப்பார்கள். தேர்தல் அறிக்கை கதாநாயகியாகவும் இருக்கலாம். சட்டமன்றத் தேர்தல் வருகிறது. நீட் தேர்வு ரத்து தொடர்பாக வழக்கும் போட்டு உள்ளோம், தொடர்ந்து நீட் தேர்வு ரத்து செய்ய வேண்டும் என முதலமைச்சர் ஸ்டாலின் போராடிக் கொண்டிருக்கிறார்.

நிச்சயமாக மத்தியில் ஆட்சி மாற்றம் வரும் போது மாற்றத்தை கொண்டு வருவோம். கடந்த தேர்தல் அறிக்கையில் மதுக்கடைகள் மூடப்படும் என தெரிவித்ததை தொடர்ந்து தற்போது மதுக்கடைகள் படிப்படியாக மூடப்பட்டு வருகின்றன” என்றார்.

இக்கூட்டத்தில் முன்னாள் எம்பி பழனிமாணிக்கம், எம்பி முரசொலி, எம்எல்ஏக்கள் சந்திரசேகரன், நீலமேகம், மேயர் இராமநாதன், துணை மேயர் அஞ்சுகம் பூபதி உள்ளிட்டோர் கலந்து கொண்டனர்.

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

