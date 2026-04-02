காங்கிரஸ் வேட்பாளர் பட்டியல் வெளியீட்டில் தாமதம் ஏன்? கனிமொழி எம்.பி பதில்

மகளிர் உரிமைத் தொகை உள்ளிட்ட நலத் திட்டங்களை திமுக முதலில் அறிவித்து செயல்படுத்தியதாகவும், பின்னர் பிற கட்சிகள் அதனை பின்பற்றியதாகவும் எம்.பி கனிமொழி கூறியுள்ளார்.

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : April 2, 2026 at 1:26 PM IST

சிவகங்கை: காங்கிரஸ் வேட்பாளர் பட்டியல் வெளியீட்டில் தாமதம் குறித்து கேட்ட போது, பாஜக பட்டியல் முழுமையாக வெளியானதா? என எம்.பி கனிமொழி கேள்வி எழுப்பினார்.

மானாமதுரை சட்டமன்றத் தொகுதியில் போட்டியிடும் திமுக வேட்பாளர் தமிழரசி ரவிக்குமாரை ஆதரித்து, திருப்புவனம் மற்றும் மானாமதுரை பகுதிகளில் எம்பி கனிமொழி தீவிர பிரச்சாரம் மேற்கொண்டார். இந்த நிகழ்வின் போது, கீழடி திறந்தவெளி அருங்காட்சியகத்தையும் கனிமொழி பார்வையிட்டார். அப்போது கூட்டுறவுத் துறை அமைச்சர் பெரியகருப்பன் மற்றும் மானாமதுரை சட்டமன்ற உறுப்பினர் தமிழரசி ரவிக்குமார் ஆகியோர் கனிமொழிக்கு வரவேற்பளித்தனர்.

பின்னர் செய்தியாளர்களை சந்தித்த கனிமொழி எம்பி, “தமிழ்நாட்டில் திராவிட முன்னேற்றக் கழகத்தின் ‘திராவிட மாடல் 2.0’ ஆட்சி மீண்டும் உருவாக வேண்டும் என்ற எண்ணமே மக்களிடையே உள்ளது. அதனால் இந்த தேர்தலில் திமுக மிகப்பெரிய வெற்றி பெறும். எதிரணியில் யார் போட்டியிட்டாலும் திமுக வெற்றி உறுதி” என கூறினார்.

தொடர்ந்து நடிகர் விஜய் இரண்டு தொகுதிகளில் போட்டியிடுவது குறித்து கேள்வி எழுப்பப்பட்ட போது, ”இரண்டு தொகுதிகளில் போட்டியிடுவது அவர்களின் நம்பிக்கையை காட்டுகிறது, அதைப் பற்றி நான் விமர்சிக்க விரும்பவில்லை. எங்களின் தலைவர் கலைஞரும், முதலமைச்சர் ஸ்டாலினும் போட்டியிட்ட அனைத்து தொகுதிகளிலும் வெற்றி பெற்றவர்களாக இருக்கிறார்கள்” என தெரிவித்தார்.

காங்கிரஸ் வேட்பாளர் பட்டியல் வெளியீடு தாமதம் குறித்து கேள்வி எழுப்பப்பட்ட போது, “பாஜக பட்டியல் முழுமையாக வெளியானதா? என எதிர் கேள்வி எழுப்பிய அவர், சோனியா காந்தியின் உடல்நிலை காரணமாக தாமதம் ஏற்பட்டுள்ளதாகவும் விரைவில் பட்டியல் வெளியாகும் என்றும் தெரிவித்தார்.

தொடர்ந்து பேசிய எம்பி கனிமொழி, “மகளிர் உரிமைத் தொகை உள்ளிட்ட நலத்திட்டங்களை திமுக முதலில் அறிவித்து செயல்படுத்தியது. பின்னர் பிற கட்சிகள் அதனை பின்பற்றின” என குற்றம்சாட்டினார்.

இதையும் படிங்க: மேடையிலேயே சாஷ்டாங்கமாக விழுந்து வாக்கு சேகரித்த அதிமுக எம்எல்ஏ

தமிழ்நாட்டில் சட்டமன்றத் தேர்தல் வரும் 23 ஆம் தேதி நடைபெறுகிறது. அனைத்து கட்சி வேட்பாளர்களும் தங்களது தொகுதிகளில் வேட்பு மனு தாக்கல் செய்யும் பணிகளில் ஈடுபட்டுள்ளனர். மேலும் முதலமைச்சர் ஸ்டாலின், எதிர்கட்சித் தலைவர் எடப்பாடி பழனிசாமி உள்ளிட்ட அரசியல் கட்சி தலைவர்கள் மாநிலம் முழுவதும் தீவிர பிரச்சாரத்தில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர்.

