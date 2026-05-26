குதிரைபேர அரசியலை யார் நியாயப்படுத்தினாலும் தவறு - காங்கிரஸ் எம்.பி ஜோதிமணி காட்டம்

தமிழ்நாட்டில் ஒரு சிறப்பான ஆட்சியைத் தருவதற்கு தவெகவிற்கு துணை நிற்போம் என்றும், ஆனால் த.வெ.க தேர்ந்தெடுக்கும் அனைத்து வழிமுறைகளையும் காங்கிரஸ் கட்சி ஆதரிக்காது என்றும் எம்.பி ஜோதிமணி தெரிவித்துள்ளார்.

காங்கிரஸ் எம்.பி ஜோதிமணி (கோப்புப்படம்)
Published : May 26, 2026 at 10:38 AM IST

சென்னை: குதிரை பேர அரசியலை காங்கிரஸ் கட்சியில் இருந்து யார் நியாயப்படுத்தினாலும் அது தவறானது என எம்.பி ஜோதிமணி தெரிவித்துள்ளார்.

காங்கிரஸ் எம்.பி ஜோதிமணி தனது சமூக வலைதள பக்கத்தில் வெளியிட்டுள்ள பதிவில், “த.வெ.கவுடன் காங்கிரஸ் கட்சி கூட்டணியில் உள்ளது. ஆட்சியில் பங்கெடுத்திருக்கிறது. இந்தத் தேர்தலில் மக்கள் த.வெ.க தலைவர் ஜோசப் விஜய்யை முதலமைச்சராக்கியுள்ளார்கள். அவர் ஒரு சிறப்பான அரசாங்கத்தை தர வேண்டும் என்று விரும்புகின்றனர். அவரும் அதைப் புரிந்து கொண்டு செயல்படுகிறார் என்பதற்கான முகாந்திரங்கள் தெளிவாகத் தெரிகிறது.

தமிழ்நாட்டு மக்களுக்கு ஒரு சிறப்பான ஆட்சியைத் தருவதற்கு ஒரு கூட்டணி கட்சியாக நிச்சயம் நாம் அவருக்குத் துணை நிற்போம். ஆனால் அதற்காக த.வெ.க தேர்ந்தெடுக்கும் அனைத்து வழிமுறைகளையும் காங்கிரஸ் கட்சி ஆதரிக்க முடியாது. அந்த வழிமுறைகள் ஜனநாயகத்தை வலுப்படுத்துவதாக இருக்க வேண்டும், பலவீனப்படுத்துவதாக இருக்கக் கூடாது. இந்த மாதிரியான சூழலில் மாற்றுக் கருத்துகள் நமக்கு இருக்குமேயானால் அதைத் தயங்காமல் வெளிப்படுத்துவது தான் தார்மீகரீதியாகவும், அரசியல்ரீதியாகவும் சரியானது.

தோழமை சுட்டுதல் என்று தமிழ் இலக்கியம் அதை அழகாகச் சொல்கிறது. குதிரைபேர அரசியலை காங்கிரஸ் கட்சியில் இருந்து யார் நியாயப்படுத்தினாலும் அது தவறானது. இந்தியாவில் ஜனநாயகத்தை, காங்கிரஸ் கட்சியைப் பலவீனப்படுத்த பாஜக முதலில் கையில் எடுத்த ஆயுதம் குதிரை பேரம். மக்கள் காங்கிரஸ் கட்சியை ஆட்சி செய்ய தேர்ந்தெடுத்த பல்வேறு மாநிலங்களில், பாஜக மக்கள் தீர்ப்பிற்கு எதிராக, குதிரை பேரத்தைப் பயன்படுத்தி காங்கிரஸ் கட்சி ஆட்சி அமைக்க முடியாமலும், அமைத்தாலும் ஆட்சியில் தொடர்ந்து நீடிக்க முடியாமலும் தடுத்து வருகிறது.

தமிழ்நாட்டில் காங்கிரஸ் குதிரை பேரத்தை ஆதரிக்கும், தமிழ்நாட்டிற்கு வெளியே எதிர்க்கும் என்கிற இரட்டை நிலைப்பாட்டை கட்சி ஒருபோதும் எடுக்க முடியாது. ஜனநாயகத்தை பலவீனப்படுத்தும் ஒரு சக்தியாக காங்கிரஸ் கட்சி செயல்பாடுமேயானால் அது காந்திக்கும், நேருவுக்கும், கொண்ட கொள்கைக்கும் செய்கிற வரலாற்றுத் துரோகமாக மாறிவிடும். தலைவர் ராகுல்காந்தி கொள்கைக்காக சமரசமற்று போராடி வருகிற சூழலில், அந்தப் போராட்டத்தை பலவீனப்படுத்தும் முயற்சியில் ஈடுபடுபவர்கள் யாராக இருந்தாலும் அதனை ஏற்க முடியாது” என கூறியுள்ளார்.

நேற்று தமிழ்நாடு சபாநாயகர் ஜே.சி.டி.பிரபாகரை நேரில் சந்தித்த அதிமுக மதுராந்தகம் எம்எல்ஏ மரகதம் குமரவேல், பெருந்துறை எம்எல்ஏ ஜெயக்குமார், தாராபுரம் எம்எல்ஏ சத்யபாமா ஆகியோர் தங்களது எம்எல்ஏ பதவிகளை ராஜிநாமா செய்வதற்கான கடிதத்தை வழங்கினர்.

அதனைத் தொடர்ந்து ராஜிநாமா செய்த மூன்று பேரும் தவெக அமைச்சர் ஆதவ் அர்ஜுனாவை சந்தித்து தங்களை அந்த கட்சியில் இணைத்து கொண்டனர். இதனை ’குதிரை பேரம்’ என முன்னாள் முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் விமர்சனம் செய்த நிலையில், தற்போது காங்கிரஸ் கட்சியின் எம்பி விமர்சித்துள்ளது பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

