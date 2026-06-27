மேகதாது விவகாரத்தில் தமிழக அரசுடன் காங்கிரஸ் துணை நிற்கும்: ஜோதிமணி எம்.பி. உறுதி
தென்னிந்தியாவின் உரிமையை காப்பதற்காக, காங்கிரஸ் கட்சியின் எம்.பி.க்கள் நாடாளுமன்றத்தில் குரல் கொடுப்பார்கள் என ஜோதிமணி எம்.பி. தெரிவித்தார்.
Published : June 27, 2026 at 9:50 PM IST
கரூர்: மேகதாது விவகாரத்தில் தமிழக அரசுடன் காங்கிரஸ் துணை நிற்கும் என அக்கட்சியின் எம்.பி. ஜோதிமணி தெரிவித்தார்.
கரூர் மாவட்டத்தில் ரூ.1.30 கோடி மதிப்பீட்டில் புதிய வளர்ச்சி திட்ட பணிகளை தமிழக பால் மற்றும் பால்வள மேம்பாட்டு துறை அமைச்சர் விஜயலட்சுமி திறந்து வைத்தார்.
தொடர்ந்து, ஈசநத்தம் ஊராட்சி அரசு மேல்நிலைப்பள்ளி வளாகத்தில் கட்டப்பட்ட ஆறு கூடுதல் வகுப்பறை கட்டடங்கள், க.பரமத்தி ஊராட்சி ஒன்றியத்துக்கு உட்பட்ட மொஞ்சனூர் ஊராட்சி தொட்டம்பட்டி பகுதியில் ரூ.30 லட்சம் மதிப்பிலான புதிய துணை சுகாதார நிலையம் ஆகியவற்றையும் அவர் திறந்து வைத்தார்.
பிறகு, கரூர் மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலகத்தில் அனைத்து துறை அரசு அதிகாரிகளுடனான ஆலோசனைக் கூட்டத்தில் அவர் பங்கேற்றார். இக்கூட்டத்தில் காங்கிரஸ் எம்.பி. ஜோதிமணி எம்.பி. உள்ளிட்டோர் கலந்துகொண்டனர்.
கூட்டத்திற்கு பிறகு, செய்தியாளர்களை சந்தித்து ஜோதிமணி பேசினார். அவர் கூறுகையில், "ஊழலுடன் எந்தவிதமான சமரசத்தையும் செய்து கொள்ளக் கூடாது. அது நாட்டு மக்களுக்கு நல்லது கிடையாது.
எனவே, எந்த துறையாக இருந்தாலும், ஊழல் நடந்தால் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும். ஊழல் புகார் குறித்து நடவடிக்கை எடுக்க, தமிழக அரசு ஒரு நேர்மையான வெளிப்படையான தன்மையோடு நடக்க வேண்டும்.
முன்னாள் அமைச்சர் செந்தில் பாலாஜி மீது அமலாக்கத்துறை நடவடிக்கை மேற்கொள்ள, தமிழக ஆளுநர் ஒப்புதல் அளிக்காமல் இருக்கிறார். தமிழகத்தில் உள்ள ஆளுநர், அறிவிக்கப்படாத பாஜக மாநில தலைவராக செயல்படுகிறார். பாஜவுக்கு அரசியல் ரீதியான சில காரணங்கள் இருக்கலாம். எனவே, திமுகவை சில விஷயங்களில் நிர்பந்தப்படுத்த கூட, செந்தில் பாலாஜி விவகாரத்தில் ஆளுநர் ஒப்புதல் அளிக்காமல் இருக்கலாம்" என அவர் தெரிவித்தார்.
தொடர்ந்து அவர் பேசுகையில், "எதிர்வரும் நாடாளுமன்ற மழைக்கால கூட்டத்தொடர், ஒரு கடினமான கூட்டத்தொடராக இருக்கும். ஏற்கனவே தோற்கடிக்கப்பட்ட சில மசோதாக்கள் மீண்டும் ஒன்றிய அரசு இந்த முறை தாக்கல் செய்யக்கூடும் என்று கூறப்படுகிறது.
எனவே தென்னிந்தியாவின் உரிமையை காப்பதற்காக, காங்கிரஸ் கட்சியின் எம்.பி.க்கள் நாடாளுமன்றத்தில் குரல் கொடுப்பார்கள். திமுகவும் கூட சில மசோதாக்களுக்கு ஆதரவாக நாடாளுமன்றத்தில் குரல் எழுப்பும் என நம்புகிறோம்" என ஜோதிமணி தெரிவித்தார்.
மேலும் அவர் பேசுகையில், "பாஜகவை பொருத்தவரையில் அரசியலில் அறமோ, நேர்மையோ கிடையாது. எல்லா காலகட்டத்திலும் அமலாக்கத்துறையை வைத்து, மாநிலக் கட்சிகள் சிலவற்றை மிரட்டும் பணியில் ஈடுபட்டு வருகிறது.
தமிழக மக்களின் நலனில், தமிழ்நாடு காங்கிரஸ் கட்சி எந்தவித சமரசமும் செய்து கொள்ளாது. எந்த காலத்திலும் செய்து கொண்டதும் கிடையாது. கர்நாடகா அரசிடம் தமிழக அரசு காவிரி ஆற்றில் நீர் பங்கீடு சலுகை கேட்பது சலுகை கிடையாது. அது உரிமை, ஏற்கனவே இருந்த தமிழக அரசு, இந்த விவகாரத்தில் சட்டப் போராட்டம் நடத்தி காவிரி பிரச்சனைக்கு தீர்வு காண முயற்சி செய்துள்ளது.
தற்போது அமைந்துள்ள ஜோசப் விஜய் தலைமையிலான புதிய தமிழக அரசும், இந்த விவகாரத்தில் ஆக்கப்பூர்வமான நடவடிக்கையை எடுக்கும். இதில், தமிழக அரசு எடுக்கும் அனைத்து முயற்சிகளுக்கும் தமிழ்நாடு காங்கிரஸ் கட்சி உறுதுணையாக இருக்கும்" எனத் தெரிவித்தார்.