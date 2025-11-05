ETV Bharat / state

தேர்தல் ஆணையத்திற்கு எதிராக ஏன் வீதியில் இறங்கி போராடக்கூடாது? - ஜோதிமணி எம்பி!

தமிழகத்தில் வாக்காளர் திருத்த பணிகளை தேர்தல் ஆணையம் கைவிட வேண்டும் என ஜோதிமணி எம்பி தெரிவித்துள்ளார்.

ஜோதிமணி எம்பி
ஜோதிமணி எம்பி (ETV Bharat Tamil Nadu)
By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : November 5, 2025 at 10:52 PM IST

கரூர்: இந்திய தேர்தல் ஆணையத்திற்கு எதிராக அனைவரும் ஏன் வீதியில் இறங்கி போராடக்கூடாது? என ஜோதிமணி எம்பி கூறினார்.

கரூரில் இன்று செய்தியாளர்களை சந்தித்த ஜோதிமணி எம்பி, ''நாடாளுமன்ற எதிர்க்கட்சி தலைவர் ராகுல் காந்தி இன்று மிக முக்கியமான பத்திரிக்கையாளர் சந்திப்பை நடத்தியதாகவும், ஹரியானாவில் நடந்து முடிந்த சட்டமன்ற தேர்தலில் பாஜக உதவியுடன் தேர்தல் ஆணையம் வாக்கு திருட்டில் ஈடுபட்டிருப்பது அம்பலமாகி இருப்பதாகவும் கூறினார்.

தொடர்ந்து பேசிய அவர், ''ஹரியானா தேர்தலில் எண்ணிக்கை அடிப்படையில் 12.5% வாக்குகள் போலியானது என கண்டறியப்பட்டுள்ளது. இதை சுருக்கமாக கூற வேண்டும் என்றால், 8 ஓட்டுக்கு 1 ஓட்டு திருட்டு ஓட்டு என்ற அடிப்படையில் மோசடி நடந்துள்ளது. வாக்காளர் பட்டியலில் புகைப்படங்கள் தவறாக பதிவாகியுள்ளது. இதே போல தவறான முகவரிகள் கண்டறியப்பட்டுள்ளது.

குறிப்பாக, லட்சக்கணக்கான வாக்காளர்கள் ஹரியானா சட்டமன்றத் தேர்தல் முன்பாக நீக்கப்பட்டு உள்ளனர். சில லட்சம் வாக்காளர்கள் புதிதாக சேர்க்கப்பட்டுள்ளார்கள். வாக்காளர் பட்டியலில் முறைகேடு நடந்தால் தான் பாரதிய ஜனதா கட்சி வெற்றி பெற முடியும். தேர்தல் ஆணையம் இரட்டை பதிவுகளை நீக்குவதற்கான மென்பொருளை பயன்படுத்தவில்லை. இதில் அதிர்ச்சிகரமான தகவல் என்னவென்றால் ஹரியானா மாநிலத்தில் உள்ள ராய் சட்டமன்றத் தொகுதியில், சோனிபட் என்ற பகுதியில் பிரேசில் நாட்டைச் சேர்ந்த பெண் மாடல் ஒருவரின் புகைப்படம் 22 இடங்களில் வெவ்வேறு முகவரிகளில் வாக்காளர் பட்டியலில் பதிவாகியுள்ளது.

ஹரியானா மாநிலத்தில், ராகுல்காந்தியின் அறிவுறுத்தல்படி காங்கிரஸ் கட்சி நேரடியாக சென்று வாக்காளர் பட்டியலில் உள்ள குளறுபடிகள் குறித்து ஆய்வு மேற்கொண்டனர். சில பாஜக முக்கிய நிர்வாகிகள் வீட்டு முகவரியில் நூற்றுக்கும் மேற்பட்ட வாக்காளர்கள் இணைக்கப்பட்டுள்ளனர். மனித தவறுகள் நடந்தால் சில வாக்காளர்கள் பதிவுகள் மட்டுமே அவ்வாறு அமையும் ஆனால், தொழில்நுட்ப ரீதியாக 25 லட்சம் வாக்காளர்களை இவ்வாறு வாக்காளர் பட்டியலில் இணைத்து தேர்தல் ஆணையம் மூலம் பாஜக திட்டமிட்டு முறைகேட்டில் ஈடுபட்டுள்ளது.

மொத்தமாக 1.2 லட்சம் வாக்காளர்கள் பெயர்கள் வெவ்வேறு புகைப்படங்களுடன் வாக்காளர் பட்டியலில் உள்ளது . பூஜ்ஜியம் முகவரியில் 93 ஆயிரம் வாக்காளர்கள் ஒரே இடத்தில் பதிவாகியுள்ளனர். இதே முறையில் கர்நாடகா மாநிலத்தில் வாக்காளர் பட்டியலில் முறைகேடு இருந்ததை கண்டறிந்து காங்கிரஸ் கட்சி தெரிவித்தது. தொடர்ச்சியாக திட்டமிட்டு, இதேபோன்ற வாக்காளர் பட்டியலில் முறைகேடு நடந்துள்ளது.

வெறும் 8 சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள் இல்லாததால் காங்கிரஸ் கட்சி ஆட்சி அமைக்க முடியாமல் போனது. மொத்தமாக வெறும் 22,000 வாக்குகள் வித்தியாசத்தில் தான் காங்கிரஸ் கட்சி ஆட்சியை பிடிக்க முடியாமல் போனது.

தமிழகத்தில் சிறப்பு வாக்காளர் திருத்த பணிகள் (SIR) என்ற பெயரில் யார் ஆட்சி அமைக்க வேண்டும் என்று வாக்காளர்கள் முடிவு செய்யும் முறையை மாற்றி, வாக்காளர் பட்டியலில் குளறுபடி செய்து ஆட்சியை கைப்பற்ற பாஜக முயற்சி செய்து வருகிறது.

இந்த யுத்தம் என்பது ஜனநாயகத்தை காப்பதற்காக நடக்கும் போராட்டம். எதிர்காலத்தில் வாக்களிக்க கூடிய இளைஞர்களின் உரிமையை காக்கும் போராட்டத்திற்கு அனைவரும் விழிப்புடன் இருந்து தேர்தல் ஆணையத்தின் சிறப்பு வாக்காளர் திருத்த பணிகளுக்கு எதிராக ஒன்று திரள வேண்டும். இந்திய தேர்தல் ஆணையத்திற்கு எதிராக அனைவரும் ஏன் வீதியில் இறங்கி போராடக்கூடாது?'' என ஜோதிமணி எம்பி கூறினார்.

