கோவில்பட்டி கடலை மிட்டாய்க்கு ஜிஎஸ்டியில் விலக்கு கிடைக்குமா? துரை வைகோ எம்பி கோரிக்கை
பிரதமரின் மதிய உணவு திட்டத்திற்கு கோவில்பட்டி கடலை மிட்டாய் கொள்முதல் செய்ய பரிந்துரை செய்ய வேண்டும் என மத்திய அமைச்சரிடம் வழங்கிய மனுவில் துரை வைகோ கோரிக்கை விடுத்துள்ளார்.
Published : March 18, 2026 at 1:08 PM IST
தூத்துக்குடி: கோவில்பட்டி கடலை மிட்டாய்க்கு ஜிஎஸ்டி-யில் இருந்து தற்காலிக தளர்வு அளிக்க வேண்டும் என மத்திய அமைச்சர் பியூஸ் கோயலிடம் மதிமுக எம்பி துரை வைகோ நேரில் கோரிக்கை விடுத்தார்.
திருநெல்வேலி அல்வா, ஸ்ரீவில்லிபுத்தூர் பால்கோவா போல் கோவில்பட்டி கடலை மிட்டாய்யும் பிரசித்தி பெற்றது. நல்ல சுவை கொண்ட இந்த கடலை மிட்டாய் தமிழ்நாடு மட்டுமின்றி இந்தியா மற்றும் உலகம் முழுவதும் பல்வேறு நாடுகளில் பெயர் பெற்றது.
கோவில்பட்டி சுற்று வட்டாரப் பகுதிகளில் 120-க்கும் மேற்பட்ட கடலை மிட்டாய் தயாரிப்பகங்கள் செயல்பட்டு வருகின்றன. சிறு மற்றும் குறு தொழில்களாக நடைபெறும் கடலை மிட்டாய் தயாரிப்பில் கோவில்பட்டி மட்டுமல்லாமல் அதன் சுற்று வட்டாரப் பகுதிகளைச் சேர்ந்த 20,000-க்கும் மேற்பட்ட தொழிலாளர்கள் பணியாற்றி வருகின்றனர். இந்த பகுதி மக்களின் மிக முக்கிய வாழ்வாதாரமாக தீப்பெட்டி தொழிற்சாலைகளுக்கு அடுத்தபடியாக கடலை மிட்டாய் தயாரிப்பகங்கள் உள்ளன.
கோவில்பட்டியில் தயாரிக்கப்படும் கடலை மிட்டாயில் 70 சதவீதம் வளைகுடா நாடுகளுக்கே ஏற்றுமதி செய்யப்பட்டு வருகின்றன. தற்போது இஸ்ரேல், ஈரான் ஆகிய நாடுகளுக்கு இடையே நடைபெற்று வரும் போர் காரணமாக கோவில்பட்டி கடலை மிட்டாய் ஏற்றுமதி முற்றிலுமாக பாதிக்கப்பட்டுள்ளது. சுமார் 2 கோடி ரூபாய் மதிப்பிலான கடலை மிட்டாய்கள் ஏற்றுமதியாகாமல் கப்பல்களில் தேங்கி நிற்கின்றன.
இந்த நிலையில், மதிமுக முதன்மை செயலாளரும், நாடாளுமன்ற உறுப்பினருமான துரை வைகோ, மத்திய வர்த்தகம் மற்றும் தொழிற்துறை அமைச்சர் பியூஷ் கோயலை நேற்று முன்தினம் நேரில் சந்தித்தார். அப்போது, கோவில்பட்டி கடலை மிட்டாய்க்கு ஜிஎஸ்டியில் இருந்து தற்காலிக தளர்வு அளிக்க வேண்டும் என்று கோரிக்கை மனு அளித்தார்.
துரை வைகோ அளித்த மனுவில், "கோவில்பட்டி கடலை மிட்டாய்க்கு தற்காலிகமாக ஜிஎஸ்டியில் தளர்வு அளிக்க வேண்டும். பிரதமரின் போஷன் மதிய உணவு திட்டத்திற்கு கோவில்பட்டி கடலை மிட்டாய்களை கொள்முதல் செய்ய பரிந்துரை செய்ய வேண்டும்.
அதே போன்று போர் காரணமாக ரத்து செய்யப்பட்ட கடலை மிட்டாய் ஏற்றுமதி ஆர்டர்களால் ஏற்பட்ட இழப்புகளை ஈடு செய்ய இந்திய ஏற்றுமதி கடன் உத்திரவாதக் கழகம் மூலமாக தேவையான உதவிகளை வழங்க வேண்டும். மேலும் வங்கிக் கடனை திருப்பி செலுத்துவதில் கால அவகாசம் வழங்க வேண்டும்" என்று கூறப்பட்டுள்ளது.
மனுவை பெற்றுக் கொண்ட மத்திய வர்த்தகம் மற்றும் தொழிற்துறை அமைச்சர் பியூஸ் கோயல், உரிய நடவடிக்கை எடுப்பதாக உறுதி அளித்தார்.