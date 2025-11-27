தவெகவில் செங்கோட்டையன் இணைந்தது பலமா? பலவீனமா? எம்.பி துரை வைகோ பதில்
Published : November 27, 2025 at 3:54 PM IST
தூத்துக்குடி: தவெகவில் செங்கோட்டையன் இணைந்தது பலமா அல்லது பலவீனமா என்பது சட்டமன்ற தேர்தலில் தான் தெரியும் என எம்.பி துரை வைகோ கூறியுள்ளார்.
இளையரசனேந்தல் பிர்காவில் உள்ள 12 ஊராட்சிகளை கோவில்பட்டி ஊராட்சி ஒன்றியத்துடன் இணைக்கப்பட்ட நிலையில், அதற்காக தொடர்ந்து குரல் கொடுத்த எம்.பி துரை வைகோவுக்கு 12 ஊராட்சி மன்ற தலைவர்கள் சார்பில் நன்றி தெரிவிக்கும் நிகழ்ச்சி தொழில் வர்த்தக சங்கத்தில் நடைபெற்றது.
இதனைத் தொடர்ந்து எம்.பி துரை வைகோ செய்தியாளர்களிடம் பேசுகையில், ”இளையரசனேந்தல் பிர்காவில் உள்ள 12 ஊராட்சிகளை தூத்துக்குடி மாவட்டம் கோவில்பட்டி ஊராட்சி ஒன்றியத்துடன் இணைக்க வேண்டும் என்ற மக்களின் கோரிக்கையை ஏற்று சம்பந்தப்பட்ட துறை அமைச்சர் மற்றும் தமிழ்நாடு அரசுக்கு மதிமுக சார்பில் தொடர்ந்து கோரிக்கை வைக்கப்பட்டது. அதன் தொடர்ச்சியாக 12 ஊராட்சிகள் கோவில்பட்டி ஒன்றியத்துடன் இணைக்கப்பட்டுள்ளது. மீதமுள்ள தொடக்க கல்வி மற்றும் மின்சாரத்துறை ஆகிய துறைகளை இணைப்பதற்கும் தமிழ்நாடு அரசிடம் கோரிக்கை வைக்க உள்ளேன்” என்றார்.
செங்கோட்டையன் தவெகவில் இணைந்தது குறித்த கேள்விக்கு, ”தவெகவில் இணைந்தது செங்கோட்டையன் எடுத்த முடிவு. அவரின் தனிப்பட்ட விருப்பம், அது அவரது உரிமை. அதை பற்றி நாம் ஒன்றும் சொல்ல முடியாது. தவெகவில் செங்கோட்டையன் இணைந்தது பலமா, பலவீனமா என்பதை வரும் 2026 சட்டமன்ற தேர்தலில் அக்கட்சி பெரும் வாக்குகளை பொறுத்து சொல்ல முடியும்.
அதிமுகவை பலவீனப்படுத்தி தமிழ்நாட்டில் இரண்டாவது பெரிய சக்தியாக வர வேண்டும் என்பது பாஜகவின் ஆசை. அந்த ஆசை இன்றல்ல, நேற்றல்ல ஜெயலலிதாவின் மறைவுக்கு பின்னர் அதிமுகவை பிளவுபடுத்தினர் ” என்றார்.
சட்டமன்ற தேர்தல் கூட்டணி குறித்து துரை வைகோ பேசுகையில், “சட்டமன்றத் தேர்தல் சீட், கூட்டணி குறித்து மதிமுக தலைவர் வைகோ மற்றும் முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் இருவரும் பேசி முடிவு எடுப்பார்கள். ஒரு இயக்கத்தின் அடையாளம் என்பது அந்தக் கட்சியின் கொடி சின்னம் தான். எங்களுடைய சின்னத்தில் நிற்க வேண்டும் என்பது மதிமுக தொண்டர்கள் விருப்பம். இது குறித்து கூட்டணி பேச்சுவார்த்தையின் போது சுமுகமாக பேசி முடிவெடுக்கப்படும். வரும் சட்டமன்ற தேர்தலில் கோவில்பட்டி சட்டமன்ற தொகுதியில் மதிமுக போட்டியிட தொண்டர்கள் விரும்பினால் அதை தலைமை பரிசீலனை செய்யும்” என்றார்.
எஸ்.ஐ.ஆர் குறித்து பேசுகையில், “எஸ்.ஐ.ஆரை நாங்கள் எதிர்க்கவில்லை அதை அமல்படுத்தும் முறையை தான் எதிர்க்கிறோம். SIR பணியினால் அரசு ஊழியர்கள் கடுமையான மன உளைச்சலுக்கு உள்ளாகியுள்ளனர். இதனால் நாடு முழுவதும் 16-க்கும் மேற்பட்ட அரசு ஊழியர்கள் உயிரிழந்துள்ளனர். எஸ்.ஐ.ஆர் எதற்காக கொண்டு வரப் போட்டதோ அந்த நோக்கம் நிறைவேறப் போவதில்லை” என்றார்.
மதுரை மெட்ரோ ரயில் திட்டம் குறித்து துரை வைகோ பேசுகையில், “தமிழ்நாட்டில் அதிமுக, பாஜக கூட்டணி ஆட்சிக்கு வந்ததும் மதுரை கோயம்புத்தூரில் மெட்ரோ ரயில் திட்டம் செயல்படுத்தப்படும் என்று பாஜகவை சேர்ந்த வானதி சீனிவாசன் தெரிவித்துள்ளார். அப்படி என்றால் பிற கட்சிகள் ஆட்சி செய்தால் நீங்கள் கொடுக்க மாட்டீர்களா? இதன் மூலம் அவர்களின் அரசியல் காழ்ப்புணர்ச்சியை வெளிப்படுத்தியுள்ளனர்” என்றார்.