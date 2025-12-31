ETV Bharat / state

தமிழ்நாட்டில் பாஜகவின் மத அரசியல் எடுபடாது - தயாநிதி மாறன் விளாசல்

தமிழ்நாட்டை பற்றி எதுவுமே தெரியாதவர்களுக்கு, ஆட்சியை பிடிக்க வேண்டுமென்ற ஆசை மட்டும் இருப்பதாக தவெகவை அமைச்சர் எம்.ஆர்.கே பன்னீர்செல்வம் கிண்டல் செய்தார்.

தயாநிதி மாறன்
தயாநிதி மாறன் (ETV Bharat Tamil Nadu)
By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : December 31, 2025 at 10:02 AM IST

சென்னை: எப்படியாவது தமிழ்நாட்டில் மதக் கலவரத்தை தூண்டிவிட வேண்டுமென பாஜக துடிப்பதாக மத்திய சென்னை தொகுதி எம்.பி தயாநிதி மாறன் குற்றம் சாட்டினார்.

தமிழக துணை முதலமைச்சரும், விளையாட்டுத் துறை அமைச்சருமான உதயநிதி ஸ்டாலினின் பிறந்தநாளை முன்னிட்டு, காஞ்சிபுரம் தெற்கு மாவட்ட விளையாட்டு மேம்பாட்டு அணி சார்பில் பொதுமக்களுக்கு நலத்திட்ட உதவிகள் வழங்கும் நிகழ்வு நேற்று (டிச.30) இரவு நடைபெற்றது. நிகழ்ச்சியில் காஞ்சிபுரம் மாவட்ட பொறுப்பு அமைச்சர் ஆர்.காந்தி, சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள் க.சுந்தர் மற்றும் எழிலரசன் உள்ளிட்டோர் கலந்து கொண்டனர்.

மத அரசியல் தமிழகத்தில் எடுபடாது

இதில் சிறப்பு விருந்தினராக பங்கேற்ற நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் தயாநிதி மாறன், “இந்தியாவின் பல மாநிலங்களில் இந்து-முஸ்லீம் மக்களுக்கிடையே பிரிவினையைத் தூண்டி, பாஜக ஆட்சியைக் கைப்பற்றியுள்ளது. தற்போது, திருப்பரங்குன்றம் விவகாரத்திலும் அதே தந்திரத்தை தான் பாஜக கையில் எடுத்துள்ளது. தமிழ்நாட்டில் எப்படியாவது மதக் கலவரத்தை தூண்டிவிட வேண்டும் என பாஜக துடிக்கிறது. ஆனால், நம் மக்கள் படித்தவர்கள், சுயசிந்தனை உடையவர்கள் என்பதால் இத்தகைய சதி வேலைகள் ஒருபோதும் நிறைவேறாது. பாஜகவின் மத அரசியல் தமிழகத்தில் எடுபடாது.

பயனாளிகளுக்கு நலத்திட்ட உதவிகள் வழங்கப்பட்ட காட்சி
பயனாளிகளுக்கு நலத்திட்ட உதவிகள் வழங்கப்பட்ட காட்சி (ETV Bharat Tamil Nadu)

அதேபோல, நாடாளுமன்றத்தில் ‘காவி’ கூட்டத்தினர் தங்கள் கருத்துக்களைத் திணிக்க முயலும்போதெல்லாம், அறிவுப்பூர்வமாக சிந்திக்கும் தமிழக நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்கள் அதற்கு எதிராகத் தொடர்ந்து போராடி வருகிறோம். மேலும், தமிழக விளையாட்டுத் துறைக்கு என தனி முத்திரையைப் பதித்துள்ள உதயநிதி ஸ்டாலினின் செயல்பாடுகளால், 2026-ல் மீண்டும் திமுகவே ஆட்சியை பிடிக்கும்” எனத் தெரிவித்தார்.

போக்சோ வழக்கில் நடிகரின் தொண்டர்கள்

தொடர்ந்து பேசிய அமைச்சர் எம்.ஆர்.கே. பன்னீர்செல்வம், “நடிகர் ஒருவர் அரசியல் கட்சியை நடத்திக் கொண்டிருக்கிறார். ஆனால் அந்த கட்சியில் இருப்பவர்கள், இப்போதே போக்சோ போன்ற கடுமையான வழக்குகளில் சிக்கி வருகின்றனர். போராட்டத்தின் போது காவல் துறையினரைக் கடிக்கும் அளவிற்குப் பொறுப்பற்ற முறையில் நடந்து கொள்ளும் இத்தகைய நபர்கள் ஆட்சிக்கு வந்தால், தமிழகத்தின் நிலை என்னவாகும்? தமிழ்நாட்டைப் பற்றி எதுவுமே தெரியாதவர்களுக்கு ஆட்சியை பிடிக்க வேண்டுமென்ற ஆசை மட்டும் இருக்கிறது” என விமர்சித்தார்.

இந்த நிகழ்ச்சியில், 4 ஆயிரம் பயனாளிகளுக்கு பல்வேறு நலத்திட்ட உதவிகள் வழங்கப்பட்டன. குறிப்பாக, பெண்களுக்கு குக்கர்களும், இளைஞர்களுக்கு விளையாட்டு உபகரணங்கள் மற்றும் உடற்பயிற்சிக்கு தேவையான பொருட்களும் கொடுக்கப்பட்டன.

