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75 ஆண்டுகளாக நீடிக்கும் துயரம்; வெளிச்சத்தை எதிர்பார்த்து இருட்டில் காத்திருக்கும் ஐயங்கொள்ளை மக்கள்

மின்சாரம் இல்லாததால், மாலை 6 மணிக்கு மேல் ஐயங்கொள்ளை கிராம மக்கள் தங்கள் வீடுகளில் முடங்கிவிடுவதாக வேதனையோடு தெரிவிக்கிறார்கள்.

சட்டமன்ற உறுப்பினரிடம் குறைகளை தெரிவிக்கும் மக்கள்
சட்டமன்ற உறுப்பினரிடம் குறைகளை தெரிவிக்கும் மக்கள் (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : July 14, 2026 at 10:07 PM IST

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திருப்பத்தூர்: 75 ஆண்டு காலமாக மின்சாரம் இல்லாமல் இருக்கும் ஐயங்கொள்ளை கிராமத்தில், சட்டமன்ற உறுப்பினர் சையத் பாரூக் பாஷா இன்று நேரில் ஆய்வு செய்து பொதுமக்களிடம் குறைகளை கேட்டறிந்தார்.

திருப்பத்தூர் மாவட்டம், வாணியம்பாடி சட்டமன்ற தொகுதிக்கு உட்பட்ட ஆண்டியப்பனூர் ஊராட்சியில் உள்ள ஜவ்வாது மலைத்தொடரின் அடிவாரத்தில் அமைந்துள்ளது ஐயங்கொள்ளை மலை கிராமம். இந்த மலை கிராமத்தில் 20-க்கும் மேற்பட்ட குடும்பங்களை சேர்ந்த, 50-க்கும் மேற்பட்டோர் வசித்து வருகின்றனர்.

ஜவ்வாது மலைப் பகுதியில் இவர்களது மூதாதையர்கள் வசித்து வந்த நிலையில், இவர்கள் ஆண்டியப்பனுர் ஊராட்சிக்குட்பட்ட இந்த ஐயங்கொள்ளை மலை பகுதிக்கு சுமார் 75 ஆண்டு காலத்திற்கு முன்பு இடம்பெயர்ந்தனர். அன்றில் இருந்து இன்று வரை இந்த கிராம மக்களுக்கு மின்சார வசதி செய்து தரப்படவில்லை. அதற்கு பல்வேறு காரணங்கள் அதிகாரிகள் தரப்பில் சொல்லப்பட்டு வருகிறது.

அதேபோன்று இந்த கிராமத்தில் வசிக்கும் பள்ளி மாணவர்கள் வனப்பகுதி வழியாக சுமார் 5 கிலோ மீட்டர் தூரம், 2 ஆறுகளை கடந்து தினந்தோறும் பள்ளிக்கு சென்று வருகிறார்கள். மழைக்காலங்களில் ஆற்றில் அதிகப்படியான தண்ணீர் வந்தால் மாணவர்கள் பள்ளிக்கு செல்ல முடியாத நிலை நீடிக்கிறது.

மின்சாரம் இன்றி வீடுகளில் முடங்கியுள்ள பொதுமக்கள்
மின்சாரம் இன்றி வீடுகளில் முடங்கியுள்ள பொதுமக்கள் (ETV Bharat Tamil Nadu)

இந்நிலையில், மாணவர்கள் படிப்பதற்காக மகளிர் குழு மூலம் வழங்கப்பட்ட பேட்டரி லைட்டுகள் உதவியுடன் மாணவர்கள் படித்து வருகின்றனர். இந்த லைட்டை வைத்துதான் நடந்து முடிந்த 10-ஆம் வகுப்பு தேர்வில் மாணவன் ஒருவர் தேர்ச்சி பெற்றுள்ளார்.

மேலும், ஒரு மணி நேரம் மட்டுமே வரக்கூடிய அந்த பேட்டரி லைட்டை வைத்து தங்களின் பிள்ளைகளால் சரிவர படிக்க முடியவில்லை என்று மாணவர்களின் பெற்றோர் வேதனை தெரிவித்துள்ளனர். இங்குள்ள விவசாய நிலங்களுக்கு டீசல் வைத்து, ஆயில் மோட்டரை மட்டுமே பயன்படுத்தி இந்த கிராம மக்கள் விவசாயம் செய்து வருகிறார்கள். மேலும், தற்போது டீசல் உயர்வால் விவசாயமும் சரிவர செய்ய முடியாமல் தங்களின் வாழ்வாதாரத்திற்கு மிகவும் சிரமப்பட்டு வருகிறார்கள்.

இந்த பகுதியில் கடந்த பல ஆண்டுகளுக்கு முன்பு ஏற்பட்ட தீ விபத்தில் பல வீடுகள் எரிந்து சாம்பலாயின. எரிந்து போன வீடுகளுக்கு மாற்றாக கடந்த 2005-06 ஆண்டில் இந்திரா குடியிருப்பு திட்டத்தின் கீழ் 10-க்கும் மேற்பட்ட வீடுகள் கட்டிக்கொடுக்கப்பட்டது. ஆனாலும், அந்த வீடுகளுக்கும் மின்சாரம் வழங்கப்படவில்லை என அப்பகுதி மக்கள் வேதனை தெரிவிக்கிறார்கள்.

பொதுமக்களிடம் குறைகளை கேட்டறியும் எம்எல்ஏ சையத் பாரூக் பாஷா
பொதுமக்களிடம் குறைகளை கேட்டறியும் எம்எல்ஏ சையத் பாரூக் பாஷா (ETV Bharat Tamil Nadu)

மக்கள் புகார்களின் தொடர் வேண்டுகோளுக்கு இணங்க ஊரக வளர்ச்சித் துறை சார்பில் சில ஆண்டுகளுக்கு முன்பாக அந்த கிராமத்தில் சோலார் மின் விளக்குகளை பொருத்தி உள்ளனர். அந்த சோலார் மின் விளக்குகளும் தற்போது பழுதடைந்து உள்ளதால், வெளிச்சம் இல்லாமல் இந்த கிராம மக்கள் இருட்டில் வாழ்ந்து வரும் சூழ்லே நிலவுகிறது.

இதனிடையே அந்த கிராம மக்களுக்கு ஒதுக்கப்பட்ட ரேஷன் கடைகளுக்கு செல்ல 15 கிலோ மீட்டர் தூரம் மலைப்பகுதியில் நடந்து செல்ல வேண்டும். அருகில் உள்ள ஆண்டியப்பனூர் ரேஷன் கடைக்கு சென்றால், ஒவ்வொரு மாதமும் 26 ஆம் தேதிக்கு பிறகே தங்களுக்கு பொருட்களை தருவதாகவும் அப்பகுதி மக்கள் வேதனை தெரிவித்துள்ளனர்.

இதனிடையே வாணியம்பாடி தொகுதி சட்டமன்ற உறுப்பினர், சையத் பாரூக் பாஷா இன்று வனத்துறை அதிகாரிகளுடன் ஐயங்கொள்ளை மலை கிராமத்திற்கு நேரில் சென்று ஆய்வு மேற்கொண்டார். அப்போது மலை கிராமத்தில் வசிக்கும் மக்களின் வீடுகளில் சென்று ஆய்வு மேற்கொண்ட அவர், உடனடியாக இப்பகுதிக்கு சாலை மற்றும் மின்சார வசதி ஏற்படுத்தி தருவதாக உறுதியளித்தார்.

அதனை தொடர்ந்து செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அவர், "ஐயங்கொள்ளை பகுதியில் அடிப்படை வசதிகள் இல்லையென எனக்கு தகவல் வந்தது. அதனால் வனத்துறையினரை அழைத்து வந்து இங்கு ஆய்வு செய்தேன். ஆய்வில் மின்சாரம், சாலை உள்ளிட்ட அடிப்படை வசதிகள் இங்கு முறையாக இல்லை. இப்பகுதியில் சாலை மற்றும் மின்சாரம் வசதிகளை அமைக்க அதிகாரிகளுடன் ஆலோசித்து விரைவில் நடவடிக்கை மேற்கொள்ளப்படும்" என்று அமைச்சர் உறுதி அளித்தார்.

TAGGED:

ELECTRICITY
75 YEARS
திருப்பத்தூர்
ஐயங்கொள்ளை கிராமம்
MOUNTAIN VILLAGE

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