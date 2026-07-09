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திருநெல்வேலியில் ரூ.15,000 கோடி முதலீட்டில் புதிய ஆலை; 2,600 பேருக்கு வேலைவாய்ப்பு: தமிழக அரசு 'மாஸ்' ஒப்பந்தம்

இந்த தொழிற்சாலை அமையும்பட்சத்தில் மிகப்பெரிய வேலைவாய்ப்பு கேந்திரமாக இது விளங்கும் என அரசு உயரதிகாரிகள் தெரிவிக்கின்றனர்.

முதலமைச்சர் விஜய் முன்னிலையில் கையெழுத்தான விக்ரம் சோலார் புதிய ஆலை ஒப்பந்தம்
முதலமைச்சர் விஜய் முன்னிலையில் கையெழுத்தான விக்ரம் சோலார் புதிய ஆலை ஒப்பந்தம் (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : July 9, 2026 at 4:09 PM IST

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திருநெல்வேலி: திருநெல்வேலியில் ரூ.15,000 கோடி முதலீட்டிலும், சுமார் 2,600 பேருக்கு வேலைவாய்ப்பு கிடைக்கும் வகையிலுமான புதிய தொழிற்சாலையை அமைப்பதற்கான புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தம், தமிழக முதலமைச்சர் விஜய் முன்னிலையில் கையெழுத்தானது.

தமிழகத்திற்கு அதிக அளவிலான தொழில் முதலீடுகளை ஈர்க்கும் நடவடிக்கையில் தவெக அரசு மும்முரமாக ஈடுபட்டு வருகிறது. இதற்காக பல்வேறு உள்நாட்டு - வெளிநாட்டு நிறுவனங்களுடன் தமிழக தொழில்துறை தொடர்ந்து பேச்சுவார்த்தை நடத்தி வருகிறது.

இதன் ஒருபகுதியாக, இன்று தலைமைச் செயலகத்தில் தொழில் - முதலீடு ஊக்குவிப்புத் துறை சார்பில் ஆலோசனைக் கூட்டம் நடைபெற்றது.

முதலமைச்சர் விஜய் தலைமையில் நடைபெற்ற இந்நிகழ்வின் போது திருநெல்வேலி மாவட்டம், சிப்காட் கங்கைகொண்டான் தொழிற்பூங்காவில் புதிய உற்பத்தி ஆலையை அமைப்பதற்கான ஒப்பந்தம் மேற்கொள்ளப்பட்டது.

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விக்ரம் சோலார் நிறுவனத்தின் சார்பில் சுமார் ரூ. 15,037 கோடி முதலீட்டில் இந்த மின்கல ஆற்றல் சேமிப்பு அமைப்புகள் ஆலை அமைக்கப்படவுள்ளது. இதன் மூலம் 2,670 பேருக்கு வேலைவாய்ப்பு கிடைக்கும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

விக்ரம் சோலார் குழுமம் தமிழ்நாட்டில் ஒரகடம், வல்லம் ஆகிய இரண்டு இடங்களில் சூரிய ஒளி மின்னழுத்த (Solar PV) தொகுதி உற்பத்தி ஆலைகளை நிறுவியுள்ளது.

மேலும், திருநெல்வேலி மாவட்டம், கங்கைகொண்டானில் சூரியஒளி மின்னழுத்த செல்கள் மற்றும் தொகுப்புகளுக்கான ஒருங்கிணைந்த உற்பத்தி வளாகத்தையும் விக்ரம் சோலார் குழுமம் நிறுவியுள்ளது.

இந்த புதிய தொழிற்சாலை அமையும்பட்சத்தில் மிகப்பெரிய வேலைவாய்ப்பு கேந்திரமாக இது விளங்கும் என அரசு வட்டாரங்கள் தெரிவிக்கின்றன.

இந்நிகழ்வில் தொழில் துறை அமைச்சர் கீர்த்தனா, தலைமைச் செயலாளர் மு. சாய்குமார், தொழில் - முதலீட்டு ஊக்குவிப்புத் துறை கூடுதல் தலைமைச் செயலாளர் முனைவர் ச. விஜயகுமார் உள்ளிட்டோர் கலந்து கொண்டனர்.

ரூ.1000 கோடி முதலீட்டில் 1000 நபர்களுக்கு வேலைவாய்ப்பை அளிக்கும் வகையில் விரிவாக்கத்திட்டம் தொடங்குவது தொடர்பாக ஹிட்டாச்சி நிறுவனத்துக்கும், தமிழக அரசுக்கும் இடையே ஜூலை 07 புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தம் கையெழுத்தானது.

முன்னதாக, இரு தினங்களுக்கு முன்பு ரூ. 1000 கோடி முதலீட்டில் 1000 நபர்களுக்கு வேலைவாய்ப்பு அளிக்கும் வகையில் போரூரில் உள்ள ஹிட்டாச்சி நிறுவனத்துடன் தமிழக அரசு புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தம் மேற்கொண்டது. ஹிட்டாச்சி நிறுவனத்தின் விரிவாக்கத் திட்டம் , செங்கல்பட்டில் உள்ள ஹிட்டாச்சி எனர்ஜி இந்தியா நிறுவனத்தின் உற்பத்தி விரிவாக்கத் திட்டம் ஆகிய திட்டங்களுக்காக இந்த ஒப்பந்தம் மேற்கொள்ளப்பட்டது குறிப்பிடத்தக்கது.

TAGGED:

நெல்லை சிப்காட்
MOU
புதிய ஆலை
புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தம்
TIRUNELVELI SIPCOT

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