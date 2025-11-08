ETV Bharat / state

ஒழுங்கா வண்டி ஓட்டு... இல்லனா இதான் நிலைமை! வித்தியாசமாக விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்திய நபர்!

போலீஸ் இல்லாததால் ஒரு முதியவர் இப்படி ஆபத்தான முறையில் போக்குவரத்தை கட்டுப்படுத்த வேண்டிய நிலை ஏற்பட்டுள்ளதாக அப்பகுதி மக்கள் ஆதங்கம் தெரிவித்துள்ளனர்.

சடலமாக நடித்த முதியவர்
சடலமாக நடித்த முதியவர் (ETV Bharat Tamil Nadu)
By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : November 8, 2025 at 9:48 PM IST

2 Min Read
திண்டுக்கல்: போக்குவரத்து காவலர் இல்லாததால் ஏற்படும் வாகன நெரிசலை சுட்டிக்காட்டும் விதமாக முதியவர் ஒருவர் சடலமாக நடித்து போக்குவரத்தை ஒழுங்குபடுத்திய சம்பவம் ஆச்சரியத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

திண்டுக்கல் மாவட்டம், நத்தம் பேருந்து நிலைய ரவுண்டானா பகுதி, தினமும் ஆயிரக்கணக்கான மாணவ மாணவியர், ஆசிரியர்கள், அரசு ஊழியர்கள், தொழிலாளர்கள் மற்றும் பொதுமக்கள் கடந்து செல்லும் முக்கிய சாலை சந்திப்பாகும். இங்கிருந்து மதுரை, காரைக்குடி, திண்டுக்கல் உள்ளிட்ட பல்வேறு இடங்களுக்கு செல்லும் பேருந்துகள், கார்கள், இருசக்கர வாகனங்கள் என இந்த பாதையில் எப்போதும் போக்குவரத்து மிகுந்து காணப்படும்.

காலை 7 மணி முதல் 9 மணி வரையிலும், மாலை 4 மணி முதல் 7 மணி வரையிலும் இப்பகுதியில் போக்குவரத்து நெரிசல் உச்சத்தை தொடுவது வாடிக்கையாக உள்ளது. ஆனால் இந்த முக்கியமான சந்திப்பில் போக்குவரத்துக் காவலர்கள் நியமிக்கப்படுவது இல்லை என்பது பொதுமக்களின் நீண்ட கால புகாராக இருந்து வருகிறது.

இந்நிலையில் காலை 8 மணியளவில் ரவுண்டானா அருகே முதியவர் ஒருவர் திடீரென வாயில் வெள்ளைத் துணியை கட்டிக்கொண்டு, கழுத்தில் மாலை அணிந்து, உடல் முழுவதும் வெள்ளைத் துணியால் மூடப்பட்ட நிலையில் இறந்த சடலம் போன்ற தோற்றத்தில் அமர்ந்திருந்தார். கையில் வைத்திருந்த விசிலை ஊதியபடி, வாகன ஓட்டிகளுக்கு சைகை செய்து, போக்குவரத்தை ஒழுங்குப்படுத்தத் தொடங்கினார். இடது புறம் செல்ல வேண்டிய வாகனங்களை இடது புறம் திருப்பியும், வலது புறம் செல்ல வேண்டியவற்றை வலது புறம் செலுத்தி, நேராக செல்ல வேண்டியவற்றை முன்னோக்கி அனுப்பி அவர் செயல்பட்ட காட்சி அவ்வழியாக சென்றவர்களை ஆச்சரியத்தில் மூழ்கடித்தது.

சுமார் ஒரு மணி நேரத்திற்கும் மேலாக இவ்வாறு போக்குவரத்தை நெறிப்படுத்திய அந்த முதியவர் பின்னர் அங்கிருந்து சென்றுவிட்டார். அவரது அடையாளம் குறித்து தெரியவில்லை. இருப்பினும், அவரது இந்த தன்னார்வ செயல் போக்குவரத்து நெரிசலை கணிசமாக குறைத்ததாக வாகன ஓட்டிகள் தெரிவித்தனர்.

இதுகுறித்து ஆட்டோ ஓட்டுநர் ஒருவர் கூறும்போது, “போலீஸ் இல்லாததால் நெரிசல் அதிகமாக இருந்தது. இந்த அண்ணன் பிணமாக வேஷம் போட்டு வந்து விசில் அடிச்சு வாகனங்களை ஒழுங்குப்படுத்தினார். முதலில் பயந்துவிட்டோம். பிறகு புரிந்தது. அருமையான முயற்சி” என்று ஆட்டோ ஓட்டுநர் கூறினார்.

இந்த சம்பவம் குறித்து நத்தம் காவல் நிலையத்தில் புகார் எதுவும் பதிவாகவில்லை. ஆனாலும் இப்பகுதி சந்திப்பில் போக்குவரத்து காவலர்கள் நியமிக்கப்பட வேண்டும் என்கிற கோரிக்கை மீண்டும் வலுவடைந்துள்ளது.

இதையும் படிங்க: கேம்பஸ் இன்டர்வியூவில் ரூ.1 கோடி ஊதியத்தில் வேலை... சாதித்த என்ஐடி மாணவர்கள்!

இதுகுறித்து உள்ளூர் மக்கள் கூறுகையில், “போலீஸ் இல்லாததால் ஒரு முதியவர் இப்படி ஆபத்தான முறையில் போக்குவரத்தை கட்டுப்படுத்த வேண்டிய நிலை ஏற்பட்டுள்ளது. அதிகாரிகள் இதை கவனத்தில் கொண்டு நிரந்தர தீர்வு காண வேண்டும்” என்று வலியுறுத்துகின்றனர்.

இதுகுறித்து நத்தம் போக்குவரத்து போலீசாரிடம் கேட்டபோது, “ரவுண்டானாவில் காவலர் பற்றாக்குறை உள்ளது. விரைவில் நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்” என்று தெரிவித்தனர். மேலும், இச்சம்பவம் சமூக வலைதளங்களில் வைரலாகி பொது மக்களின் கவனத்தை ஈர்த்துள்ளது.

