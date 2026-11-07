வன விலங்குகளுக்கான நடமாடும் சிகிச்சை மையங்களில் பணியாளர்கள் பற்றாக்குறை - உயர் நீதிமன்றம் அதிருப்தி
2026-27ஆம் நிதியாண்டில் தென் மாவட்டத்தில் ஒரு கோடி ரூபாய் செலவில் நடமாடும் ஆய்வகம் அமைக்கத் திட்டமிடப்பட்டுள்ளதாக வனத்துறை சார்பில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
Published : November 7, 2026 at 5:49 PM IST
சென்னை: வன விலங்குகளுக்கான நடமாடும் சிகிச்சை ஆய்வகங்களை அமைத்தால் மட்டும் போதாது, தேவையான பணியாளர்களையும் நியமிக்க வேண்டும் என வனத்துறைக்கு சென்னை உயர் நீதிமன்றம் அறிவுறுத்தியுள்ளது.
வன விலங்குகளுக்கு சிகிச்சை அளிக்கும் பொருட்டு அதி நவீன மருத்துவ வசதியை ஏற்படுத்தக் கோரி சென்னை கோட்டூர்புரத்தை சேர்ந்த விலங்குகள் நல ஆர்வலர் முரளிதரன் சென்னை உயர் நீதிமன்றத்தில் மனு தாக்கல் செய்தார். இந்த மனுவை நீதிபதிகள் என்.சதீஷ்குமார், ஜி.கே.முத்துக்குமார் அமர்வு விசாரித்தது.
இந்த வழக்கில் முதன்மை தலைமை வனப்பாதுகாவலர் தாக்கல் செய்த அறிக்கையில், பல்வேறு மருத்துவ வசதிகளுடன், ஏ.சி. பொருத்தப்பட்ட நடமாடும் வனவிலங்கு மருத்துவ ஆய்வகம் திருச்சியில் அமைக்கப்பட்டுள்ளதாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
2026-27ஆம் நிதியாண்டில் தென் மாவட்டத்தில் ஒரு கோடி ரூபாய் செலவில் இதேபோன்ற மற்றொரு ஆய்வகம் அமைக்கத் திட்டமிடப்பட்டுள்ளதாகவும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
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இந்த அறிக்கையை பதிவு செய்த கொண்ட நீதிபதிகள், திருச்சியில் உள்ள நடமாடும் மருத்துவ ஆய்வகத்தை ஆனைமலை, சத்தியமங்கலம், முதுமலை ஆகிய முக்கிய மூன்று சரணாலயங்களுக்கு அருகில் உள்ள கோவைக்கு மாற்ற உத்தரவிட்டுள்ளனர். தென் மாவட்டங்களில் அமைக்க திட்டமிட்டுள்ள நடமாடும் மருத்துவ ஆய்வகத்தை மதுரையில் அமைக்கவும் உத்தரவிட்டுள்ளனர்.
மேலும், தேவையான பணியாளர்களை நியமிக்காமல் நடமாடும் மருத்துவ ஆய்வகங்களை அமைப்பதால் எந்த பலனும் இல்லை என குறிப்பிட்ட நீதிபதிகள், தேவையான பணியாளர்களை நியமித்து அறிக்கை தாக்கல் செய்ய உத்தரவிட்டு விசாரணையை நவம்பர் 27-ஆம் தேதிக்கு தள்ளி வைத்துள்ளனர்.