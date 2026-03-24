மோட்டார் பம்ப் செட் 10 சதவீதம் விலை உயர்வு - விவசாயிகள், வீடு கட்டுவோர் பாதிக்கும் அபாயம்

மோட்டார் பம்ப் செட் விலை உயர்வால் விவசாயிகள் மட்டுமின்றி, புதிதாக வீடுகள் கட்டுவோரும் பாதிக்கப்படும் சூழல் ஏற்பட்டுள்ளது.

Published : March 24, 2026 at 10:49 PM IST

-By எஸ்.சீனிவாசன்

கோயம்புத்தூர்: மூலப்பொருள்களின் விலை தொடர் உயர்வால் மோட்டார் பம்ப் விலை 7.5 சதவீதம் முதல் 10 சதவீதம் வரை விலை உயர்த்தப்படுவதாக தென்னிந்திய பொறியியல் உற்பத்தியாளர் சங்கம் தெரிவித்துள்ளது.

முக்கிய கடல் வழித்தடமான ஹார்முஸ் ஜலசந்தியை ஈரான் மூடியுள்ளதால் உலக அளவில் கச்சா எண்ணெய் தட்டுப்பாடு மற்றும் எல்பிஜி கியாஸ் தட்டுப்பாடு ஏற்பட்டுள்ளது. இந்நிலையில் இந்தியா போன்ற தனது நட்பு நாடுகளின் நலனைக் கருத்தில் கொண்டு, ஹார்முஸ் ஜலசந்தியை கடக்க இந்திய கப்பல்களுக்கு ஈரான் அனுமதி வழங்கியது. எனினும் கச்சா எண்ணெய், எல்பிஜி கியாஸ் தட்டுப்பாடு, மற்றும் இதர எரிபொருட்கள் வருவதிலும் தடை ஏற்பட்டுள்ளதால் அன்றாட உணவு பொருட்கள் உள்ளிட்ட பல்வேறு பொருட்களின் விலையும் உயர்ந்து வருகிறது.

இதன் ஒரு பகுதியாக மூலப்பொருள்களின் விலை தொடர்ந்து உயர்ந்து வருவதால், பம்ப் செட் விலையை மேலும் 10 சதவீதம் உயர்த்துவதாக தென்னிந்திய பொறியியல் உற்பத்தியாளர் சங்கம் (சீமா) அறிவித்துள்ளது. மூலப்பொருள் விலை உயர்வால், கடந்த சில மாதங்களுக்கு முன்பு பம்ப் செட் விலையை உயர்த்துவதாக உற்பத்தியாளர்கள் அறிவித்திருந்தனர். இந்நிலையில் அதிகப்படியான விலை உயர்வு காரணமாக பம்ப் செட் விலையை ஏப்ரல் முதல் மீண்டும் உயர்த்த இருப்பதாக தென்னிந்திய பொறியியல் உற்பத்தியாளர் சங்கம் அறிவித்துள்ளது.

இதுகுறித்து தென்னிந்திய பொறியியல் உற்பத்தியாளர் சங்கத்தின் தலைவர் மிதுன் ராமதாஸ் கூறுகையில், ”பம்ப் செட் உற்பத்திக்குத் தேவையான மூலப் பொருள்களின் விலை கடந்த 6 மாதங்களாக தொடர்ந்து உயர்ந்து வருகிறது. இதன் உற்பத்தியில் 25 முதல் 30 சதவீத செலவு தாமிரத்துக்கு செலவிடப்படும் நிலையில், கடந்த ஓராண்டில் தாமிரத்தின் விலை 50 சதவீதத்துக்கும் அதிகமாக உயர்ந்துள்ளது. கிலோவுக்கு சராசரியாக ரூ.800 முதல் ரூ.1,200 வரை உயர்ந்துள்ளது.

அதேபோல் அலுமினியம், ஸ்டீல், உருக்கு இரும்பு, வயர்கள், கேபிள் உள்ளிட்ட பொருள்களின் விலையும் 20 சதவீதத்துக்கும் அதிகமாக உயர்ந்துள்ளது. இந்த விலை உயர்வால் குறு, சிறு, நடுத்தர தொழில் நிறுவனங்கள் வெகுவாக பாதிக்கப்பட்டுள்ளன. மூலப்பொருள் விலை உயர்வால் தவிர்க்க முடியாத சூழலில், கடந்த அக்டோபரில் நிலவிய விலை நிலவரங்களின் அடிப்படையில், மார்ச் 31க்கு முன்னதாக படிப்படியாக 10 சதவீதம் விலை உயர்த்தப்படும் என்று ஏற்கனவே முடிவு செய்யப்பட்டு, அது அமலுக்கு வந்துள்ளது.

இதையும் படிங்க: ஆந்திராவில் இருந்த பூர்வீகம்: விடாமல் தேடி கண்டறிந்த தெலுங்கு பேசும் கோயம்புத்தூர் மக்கள்

இந்நிலையில் மூலப்பொருள்களின் விலையில் தொடர்ந்து நிலவும் நிச்சயமற்ற தன்மையை கருத்தில் கொண்டு ஏப்ரல் முதல் மேலும் 7.5 சதவீதம் முதல் 10 சதவீதம் வரை விலையை உயர்த்த வேண்டிய கட்டாயத்துக்குத் தள்ளப்பட்டுள்ளோம். இந்த சூழலில் பம்ப் செட் உற்பத்தி தொழிலைக் காப்பாற்ற மத்திய அரசு தேவையான உதவிகள், சலுகைகளை வழங்க வேண்டும். மேலும் இதன் உற்பத்திக்கு விதிக்கப்பட்டுள்ள 18 சதவீத ஜிஎஸ்டியை 5 சதவீதமாகக் குறைக்க வேண்டும்” என்று கோரிக்கை விடுத்துள்ளார்.

சென்னைக்கு அடுத்தபடியான தொழில் நகரமான கோயம்புத்தூரில் மோட்டர் பம்புசெட், கிரைண்டர், உதிரி பாகங்கள் தயாரிப்பு உள்ளிட்ட தொழில்கள் நடந்து வருகின்றன. குறிப்பாக மோட்டர் பம்ப் செட் உற்பத்தியில் கோயம்புத்தூர் முன்னணியில் இருந்து வருகிறது. குறிப்பாக கோயம்புத்தூர், நாட்டின் ஒட்டுமொத்த பம்புசெட் உற்பத்தியில் 50 சதவீதம் அளவிற்கு பங்களிப்பு செய்கிறது.

மாவட்டத்தில் மொத்தம் 3 ஆயிரத்துக்கும் மேற்பட்ட சிறு, குறு, மோட்டர் பம்ப் செட் உற்பத்தி நிறுவனங்கள் இயங்கி வருகின்றன. இதனை நம்பி ஒரு இலட்சத்துக்கும் மேற்பட்ட தொழிலாளர்கள் நேரடியாகவும், மறைமுகமாகவும் பணிபுரிந்து வருகின்றனர். இங்கு தயாரிக்கப்படும் மோட்டர் மற்றும் பம்ப் செட்கள் வெளிமாநிலங்களுக்கும், வெளிநாடுகளுக்கும் ஏற்றுமதி செய்யப்பட்டு வருகின்றன.

ஜனவரி முதல் ஜூன் மாதம் வரையிலான காலம் பம்ப் செட் விற்பனையின் சீசனாக இருக்கிறது. கோடை காலம் மற்றும் தண்ணீர் தட்டுப்பாடு காரணமாக பம்ப் செட் தேவை அதிகரிப்பதால், இந்த காலத்தில் பம்ப் செட் விற்பனை அதிகளவில் இருக்கும். இந்தாண்டு சீசன் மந்தமாக இருப்பதால், போதிய விற்பனை நடக்கவில்லை எனவும் மோட்டார் பம்ப் செட் உற்பத்தியாளர்கள் தெரிவித்துள்ளனர்.

மேலும் மூலப்பொருட்கள் மற்றும் உதிரிபாகங்கள் விலை உயர்வு, மின் கட்டணம் உயர்வு, உற்பத்தி செலவு அதிகரிப்பு உள்ளிட்ட காரணங்களால், மோட்டார் பம்ப் செட் விலையை 15 சதவீதம் உயர்த்த முடிவு செய்துள்ளதாக அவர்கள் அண்மையில் அறிவித்திருந்தனர்.

