பல்லாவரம் அருகே மகன் உயிரிழந்த துக்கம் தாங்காமல் தாய் விபரீத முடிவு
தனது ஒரே மகன் திடீரென உயிரிழந்ததால், அதனை நேரில் கண்ட தாய் மனதளவில் கடுமையாக பாதிக்கப்பட்டதாக கூறப்படுகிறது.
Published : June 21, 2026 at 7:48 AM IST
சென்னை: பல்லாவரம் அருகே மகன் உயிரிழந்த சோகத்தை தாங்க முடியாமல், தாய் அவரது விபரீத முடிவெடுத்த சம்பவம் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
செங்கல்பட்டு மாவட்டம் பல்லாவரம் அடுத்த திருநீர்மலை பகுதியை சேர்ந்தவர் காயத்ரி (வயது 52). இவரது கணவர் கடந்த 6 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு உடல்நலக் குறைவால் காலமானார். இதனால், காயத்ரி தனது ஒரே மகனான பாலாஜியுடன் வசித்து வந்துள்ளார்.
மேலும், காயத்ரி அப்பகுதியில் பூ வியாபாரம் செய்து வர, மகன் பாலாஜி பழந்தண்டலம் பகுதியில் தங்கியிருந்து வேலை பார்த்து வந்ததாகக் கூறப்படுகிறது. இந்த நிலையில், கடந்த 2 நாட்களுக்கு முன்பு பாலாஜி, தாம்பரம் ரயில் நிலைய தண்டவாளத்தில் தற்கொலை செய்து கொண்டு இறந்ததாக, அவரது தாய் காயத்ரிக்கு தகவல் கிடைத்துள்ளது.
தனது ஒரே மகன் திடீரென உயிரிழந்ததால், அதனை நேரில் கண்ட தாய் மனதளவில் கடுமையாக பாதிக்கப்பட்டதாக தெரிகிறது. இதனால், அவர் யாரிடமும் பேசாமல் சோகத்துடன் தனிமையிலேயே இருந்து வந்துள்ளார்.
இதற்கிடையே, நேற்று முன்தினம் (ஜூன் 19) இரவு வழக்கம்போல் உறங்க அவரது அறைக்கு சென்ற காயத்ரி, நேற்று காலையில் நீண்ட நேரமாகியும் வெளியே வரவில்லை எனக் கூறப்படுகிறது. இதனால், சந்தேகமடைந்த உறவினர்கள் நீண்ட நேரமாக கதவை தட்டியுள்ளனர்.
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எந்த பதிலும் இல்லாத காரணத்தால், உறவினர்கள் அக்கம் பக்கத்தினரின் உதவியுடன் கதவை உடைத்துக் கொண்டு உள்ளே சென்றுள்ளனர். அப்போது, காயத்ரி அவரது உயிரை மாய்த்துக் கொண்டது தெரியவந்துள்ளது. அதனால், அதிர்ச்சியடைந்த அவர்கள் உடனே, சங்கர் நகர் காவல் நிலையத்திற்கு தகவல் கொடுத்துள்ளனர்.
அந்த தகவலின் பேரில் சம்பவ இடத்திற்கு விரைந்து வந்த போலீசார், காயத்ரியின் உடலைக் கைப்பற்றி பிரேதப் பரிசோதனைக்காக தாம்பரம் அரசு மருத்துவமனைக்கு அனுப்பி வைத்தனர். தொடர்ந்து, இச்சம்பவம் தொடர்பாக வழக்குப் பதிவு செய்த போலீசார் விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர்.
ஒரே மகன் இறந்த துக்கம் தாங்காமல், தாயும் அவரது உயிரை மாய்த்துக் கொண்டதால், ஒரே குடும்பத்தை சேர்ந்த இருவர் உயிரிழந்த சம்பவம் அப்பகுதியில் பெரும் சோகத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
தற்கொலை எதற்கும் தீர்வு அல்ல
வாழ்வதற்கு புது நம்பிக்கையைப் பெற தமிழ்நாடு அரசின் ஹெல்ப்லைன் நம்பர் 104-ஐ தொடர்பு கொண்டு பேசலாம். சிநேகா தொண்டு நிறுவனத்தை +91 44 2464 0050, +91 44 2464 0060 ஆகிய தொலைபேசி எண்கள் மூலமாகவோ அல்லது help@snehaindia.org என்ற மின்னஞ்சல் மூலமாகவோ தொடர்பு கொண்டு உதவிகளை பெறலாம். டாடா நிறுவனத்தின் 9152987821 என்ற எண்ணிலும் தொடர்பு கொண்டு தேவையான உதவிகளைப் பெறலாம்.