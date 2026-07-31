இரண்டு மதிப்பெண் குறைவாக எடுத்ததற்காக கடுமையாக திட்டிய அம்மா; விபரீத முடிவை எடுத்த 9 வயது சிறுமி
தேர்வு தாளில் கையெழுத்திட முடியாது. உன் அப்பாவிடமே வாங்கிக்கோ என அம்மா திட்டவட்டமாக தெரிவித்தாகக் கூறப்படுகிறது. இதனால் மனமுடைந்த நிலையிலேயே சிறுமி விபரீத முடிவை எடுத்துள்ளார்.
Published : July 31, 2026 at 10:18 PM IST
சென்னை: இரண்டு மதிப்பெண்கள் குறைவாக எடுத்ததற்கு அம்மா கடுமையாக திட்டியதால் ஐந்தாம் வகுப்பு படித்து வந்த மாணவி விபரீத முடிவை எடுத்தது கடும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
சென்னை, தேனாம்பேட்டை பகுதியில் உள்ள அடுக்குமாடி குடியிருப்பில் வசித்து வருபவர் ராஜசேகர். இவர் தனியார் நிறுவனத்தில் பணிபுரிந்து வருகிறார். இவரது மனைவி தனியார் பள்ளி ஒன்றில் ஆசிரியராக பணிபுரிந்து வருகிறார்.
இந்த தம்பதியினருக்கு 9 வயதில் மகள் ஒருவர் இருந்தார். இவர் மயிலாப்பூரில் உள்ள தனியார் பள்ளியில் ஐந்தாம் வகுப்பு படித்து வந்தார். சிறுமி, அண்மையில் நடைபெற்ற அறிவியல் தேர்வில் 15 மதிப்பெண்களுக்கு 13 மதிப்பெண்களை பெற்றதாகக் கூறப்படுகிறது.
இந்த தேர்வுத் தாளில் பெற்றோரின் கையொப்பம் பெற்று வருமாறு சிறுமியிடம் ஆசிரியர் கொடுத்து விட்டுள்ளார். இதைப் பெற்ற சிறுமி, தன்னுடைய அம்மாவிடம் கையெழுத்து போடும்படி நேற்று (ஜூலை 30) கொடுத்துள்ளார். தேர்வுத்தாளை வாங்கி பார்த்த அவர், "2 மதிப்பெண்கள் குறைவாக உள்ளது. ஏன் மதிப்பெண் குறைவாக எடுத்தாய்?" என தமது மகளிடம் கண்டிப்புடன் கேட்டுள்ளார்.
மேலும், "தேர்வு தாளில் கையெழுத்திட முடியாது. உன் அப்பாவிடமே வாங்கிக்கோ" என திட்டவட்டமாக அவர் தெரிவித்தாகக் கூறப்படுகிறது. இந்த விஷயத்தை அப்பாவிடம் கொண்டு சென்றாலும் திட்டுவார் என பயந்த சிறுமி, மனமுடைந்து அழுதபடியே வீட்டில் உள்ள தனி அறைக்குச் சென்றிருக்கிறார்.
வெகுநேரமாகியும் சிறுமி வெளியே வராததால் சந்தேகமடைந்த அவரின் அம்மா, கதவை நீண்டநேரமாக தட்டியிருக்கிறார். ஆனால், சிறுமியிடம் இருந்து எந்த பதிலும் வரவில்லை. மேலும், உள்பக்கமாக அறை தாழ்ப்பாளிடப்பட்டு இருந்தது. இதனால் அதிர்ச்சியுற்ற அவர், அக்கம் பக்கத்தினரின் உதவியுடன் கதவை உடைத்து உள்ளே சென்று பார்த்துள்ளார். அப்போது சிறுமி விபரீத முடிவை எடுத்தது தெரிய வந்தது.
இதனைக் கண்டு அனைவரும் பதறிய நிலையில், அக்கம், பக்கத்தினர் உடனடியாக தேனாம்பேட்டை காவல் நிலையத்துக்கு தகவல் தெரிவித்திருக்கின்றனர். சம்பவ இடத்துக்கு வந்த போலீசார், சிறுமியின் உடலை கைப்பற்றி பிரேத பரிசோதனைக்காக ராயப்பேட்டை அரசு மருத்துவமனைக்கு அனுப்பி வைத்தனர். மேலும், சம்பவம் குறித்து வழக்குப்பதிவு செய்து போலீசார் விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர்.
இதுகுறித்து தேனாம்பேட்டை காவல் நிலைய ஆய்வாளர் ராதாகிருஷ்ணனை தொடர்பு கொண்டு கேட்டபோது, "சிறுமி விவகாரத்தில் விசாரணை நடத்தியதில் அவர் தாயார் திட்டியதால் மனம் உடைந்து இந்த முடிவை எடுத்திருப்பது தெரியவந்துள்ளது. மேலும், உடற்கூறு ஆய்வு முடிவிலும் சிறுமி அவராகவே விபரீத முடிவை எடுத்துக் கொண்டது தெரியவந்துள்ளது. ஆகையால் 194 BNS பிரிவில் வழக்கு பதிவு செய்து விசாரணை நடத்தி வருகிறோம். இன்று காலை சிறுமியின் உடற்கூறு ஆய்வு முடிக்கப்பட்டு அவரது உடலை பெற்றோரிடம் ஒப்படைத்துவிட்டோம்" என கூறினார்.