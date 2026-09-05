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பெண் கேட்டு காதலி வீட்டுக்குச் சென்ற இளைஞர் - கொதிக்கும் எண்ணெய்யை ஊற்றிய தாய்

இளைஞர் மீது எண்ணெய் ஊற்றிய சம்பவம் தொடர்பான புகாரின் அடிப்படையில் காவேரிப்பாக்கம் காவல்துறையினர் தீவிர விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர்.

காவேரிப்பாக்கம் காவல் நிலையம்
காவேரிப்பாக்கம் காவல் நிலையம் (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : September 5, 2026 at 3:47 PM IST

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ராணிப்பேட்டை: காவேரிப்பாக்கம் அருகே மகளை பெண் கேட்டு சென்ற இளைஞர் மீது, பெண்ணின் தாய் கொதிக்கும் எண்ணெய்யை ஊற்றிய சம்பவம் அப்பகுதியில் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

ராணிப்பேட்டை மாவட்டம் காவேரிப்பாக்கம் அடுத்த உத்திரம்பட்டு கிராமத்தைச் சேர்ந்தவர் தமீம் (வயது 36). இவரது கணவர் சில ஆண்டுகளுக்கு முன்பு உயிரிழந்த நிலையில், தமீம் தனது மகன் மற்றும் 18 வயது மகளுடன் தனியாக வசித்து வந்ததாக கூறப்படுகிறது. இதனிடையே, கடந்த 3 மாதங்களுக்கு முன்பு தமீம், தனது மகன் மற்றும் மகளுடன் உத்திரம்பட்டு பகுதியில் இருந்து காவேரிப்பாக்கம் முத்தீஸ்வரர் தெருவில் உள்ள வாடகை வீட்டில் குடியேறியுள்ளார்.

இந்த நிலையில், ஒச்சேரி அடுத்த ஆயர்பாடி ரோட்டு தெருவைச் சேர்ந்தவர் லோகேஷ் (வயது 19). இவர் காஞ்சிபுரம் பகுதியில் உள்ள தனியார் கல்லூரியில் படித்து வருகிறார். லோகேஷும், தமீமின் மகளும் கடந்த 2 ஆண்டுகளாக காதலித்து வந்ததாக கூறப்படுகிறது. இதையடுத்து, நேற்று (செப்டம்பர் 4) மாலை லோகேஷ், காவேரிப்பாக்கத்தில் உள்ள தனது காதலியின் வீட்டிற்கு சென்றுள்ளார்.

அப்போது, தமீமிடம் அவரது மகளை தனக்கு திருமணம் செய்து வைக்குமாறு லோகேஷ் கேட்டதாக கூறப்படுகிறது. இதனால் ஆத்திரமடைந்த தமீம், சமையல் அறையில் இருந்து கொதிக்கும் எண்ணெய்யை எடுத்து வந்து லோகேஷ் மீது ஊற்றியதாக கூறப்படுகிறது.

இதில் லோகேஷின் முகம், கழுத்து மற்றும் மார்பு உள்ளிட்ட பகுதிகளில் பலத்த தீக்காயம் ஏற்பட்டதாக கூறப்படுகிறது. மேலும், லோகேஷின் அலறல் சத்தம் கேட்டு அவ்வழியாகச் சென்ற பொதுமக்கள், அவரை மீட்டு வாலாஜாபேட்டை அரசு மருத்துவமனைக்கு அனுப்பி வைத்தனர். அங்கு லோகேஷுக்கு தீவிர சிகிச்சை அளிக்கப்பட்டுள்ளது.

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இச்சம்பவம் தொடர்பாக லோகேஷ் நேற்று இரவு காவேரிப்பாக்கம் காவல் நிலையத்தில் புகார் அளித்துள்ளார். புகாரின் பேரில் காவல் நிலைய சப்-இன்ஸ்பெக்டர் ரகுபதி வழக்குப் பதிவு செய்து இந்த சம்பவம் குறித்து விசாரணை நடத்தி வருகிறார். காதல் விவகாரத்தில் பெண் கேட்டு சென்ற இளைஞர் மீது கொதிக்கும் எண்ணெய் ஊற்றப்பட்ட சம்பவம் காவேரிப்பாக்கம் பகுதியில் பெரும் பரபரப்பையும், அதிர்ச்சியையும் ஏற்படுத்தியுள்ளது.

TAGGED:

POURS BOILING OIL
இளைஞர் மீது எண்ணெய் ஊற்றிய தாய்
CRIME NEWS
POLICE INVESTIGATION
POURS BOILING OIL ON YOUNG MAN

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