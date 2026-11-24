43 நாட்களாகியும் கண்டுபிடிக்கப்படாத செஞ்சி சிறுமி - தாயார் உருக்கமான வேண்டுகோள்
கடந்த அக்டோபர் 12 ஆம் தேதி சிறுமி காணாமல் போன நிலையில், சிபிசிஐடி போலீசார் தொடர்ந்து பல்வேறு கோணங்களில், விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர்.
Published : November 24, 2026 at 1:19 PM IST
விழுப்புரம்: செஞ்சி சிறுமி காணாமல் போன வழக்கில், அவரது தாயார் உருக்கமான வேண்டுகோள் விடுத்து வெளியிட்டுள்ள வீடியோ சமூக வலைதளங்களில் வைரலாகி வருகிறது.
செஞ்சி அடுத்த ஆலம்பூண்டி பகுதியில் கடந்த அக்டோபர் 12 ஆம் தேதி அதிகாலை, வீட்டில் உறங்கிக் கொண்டிருந்த 7 வயது சிறுமி திடீரென காணாமல் போனார். இதனால் அதிர்ச்சியடைந்த குடும்பத்தினர், சிறுமியைப் பல்வேறு இடங்களில் தேடியும் கிடைக்கவில்லை. இதனையடுத்து சிறுமி காணாமல் போனது தொடர்பாக வழக்குப் பதிவு செய்யப்பட்டு விசாரணை மேற்கொள்ளப்பட்டது. பின்னர் இந்த வழக்கு விசாரணை சிபிசிஐடி போலீசாருக்கு மாற்றப்பட்டது.
சிறுமி காணாமல் போய் 43 நாட்கள் கடந்த நிலையிலும், அவர் குறித்த எந்தத் துப்பும் கிடைக்காததால் சிபிசிஐடி போலீசார் தொடர்ந்து பல்வேறு கோணங்களில், விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர். அதன்படி, வழக்கின் முக்கியத் தகவல்களைச் சேகரிக்கும் வகையில், சந்தேகத்திற்குரிய தொடர்புகள் மற்றும் கிடைத்த தகவல்களின் அடிப்படையில், விசாரணை முன்னெடுக்கப்பட்டு வருகிறது.
இந்நிலையில், சிறுமியின் எதிர் வீட்டில் வசிக்கும் மஞ்சுளா என்ற பெண்ணின் உறவினரான ரேணு என்ற இளைஞரிடம், சிபிசிஐடி போலீசார் மீண்டும் விசாரணை நடத்தினர். கர்நாடகா மாநிலத்தில் வேலை செய்து வரும் அந்த இளைஞரை, விழுப்புரம் சிபிசிஐடி அலுவலகத்திற்கு அழைத்து வந்து, சிபிசிஐடி டிஎஸ்பி கீதா தலைமையிலான போலீசார் மூன்றாவது முறையாக விசாரித்துள்ளனர். இரண்டு மணி நேரத்திற்கும் மேலாக இந்த விசாரணை நடைபெற்றதாகத் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
இந்நிலையில், செய்தியாளர்களை சந்தித்த சிறுமியின் தாயார் சிறுமியை தன்னிடம் ஒப்படைக்குமாறு வேண்டுகோள் விடுத்துள்ளார். அவர் பேசுகையில், “எனது மகள் மாயமாகி 42 நாட்கள் ஆகிவிட்டது. அவள் சாப்பிட்டாளா, என்ன செய்கிறாள் என்று தெரியாமல் தாங்கள் பசியும் பட்டினியுமாகக் காத்திருக்கிறோம்.
எனது மகளை யாராவது கடத்திச் சென்றிருந்தால் இருகரம் கூப்பி கும்பிட்டுக் கேட்டுக்கொள்கிறேன், தயவுசெய்து அவளை எங்களிடம் ஒப்படைத்து விடுங்கள். எங்களது குழந்தை வந்தால் அது போதும். யாரையும் நாங்கள் குற்றவாளியாக பார்க்கவில்லை. மகளை நேரடியாகத் தங்களிடம் ஒப்படைக்க முடியாவிட்டாலும், ஏதாவது ஒரு கோயிலில் மறைமுகமாக கொண்டு வந்து விட்டுச் செல்லுங்கள்” என உருக்கமாகக் கோரிக்கை விடுத்துள்ளார்.
மேலும், அவ்வாறு கோயிலுக்கு வரும் பக்தர்கள் தனது மகளை அடையாளம் கண்டு என்னிடம் சேர்த்து விடுவார்கள் என தெரிவித்தார்.