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போக்சோ வழக்கில் தேடப்பட்டு வரும் கபடி பயிற்சியாளர் மீது வீராங்கனையின் தாயார் பரபரப்பு குற்றச்சாட்டு

எனது மகளுக்கு கிடைத்த பரிசுத்தொகை மற்றும் ஊக்கத்தொகை, எங்களுக்குத் தெரியாமல் கபடி பயிற்சியாளரின் வங்கிக் கணக்கிற்கு மாற்றப்பட்டுள்ளது என்று வீராங்கனையின் தாயார் தெரிவித்துள்ளார்.

கபடி பயிற்சியாளர் மீது வீராங்கனையின் தாயார் பரபரப்பு குற்றச்சாட்டு
கபடி பயிற்சியாளர் மீது வீராங்கனையின் தாயார் பரபரப்பு குற்றச்சாட்டு (ETV Bharat Tamilnadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : June 28, 2026 at 7:43 PM IST

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சென்னை: போக்சோ வழக்கில் தேடப்பட்டு வரும் கண்ணகி நகர் கபடி பயிற்சியாளர் ராஜி மீது, வீராங்கனை ஒருவரின் தாயார் பரபரப்பு குற்றச்சாட்டை தெரிவித்துள்ளார்.

சென்னை கண்ணகி நகரைச் சேர்ந்த 17 வயது கபடி வீராங்கனை அளித்த பாலியல் புகாரின் அடிப்படையில், கபடி பயிற்சியாளர் ராஜி மீது போக்சோ உள்ளிட்ட 3 பிரிவுகளின் கீழ் வழக்குப்பதிவு செய்து செம்மஞ்சேரி அனைத்து மகளிர் காவல் நிலைய போலீசார் விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர். இந்நிலையில், தேடப்பட்டு வரும் கபடி பயிற்சியாளர் ராஜிக்கு ஆதரவாக, அவரிடம் பயிற்சி பெற்று வரும் சில வீராங்கனைகள் குரல் கொடுத்தனர்.

குறிப்பாக, ஆசிய கபடி போட்டியில் தங்கம் வென்ற கபடி வீராங்கனையும், பயிற்சியாளர் ராஜிக்கு ஆதரவாக பேசி ஆடியோ வெளியிட்டிருந்தார். அதில், தனது தாயாரின் தூண்டுதலின் பேரில்தான் பயிற்சியாளர் மீது பொய் புகார் அளிக்கப்பட்டுள்ளது என்றும், தனது தாயார் பணத்தாசை பிடித்தவர் என்றும் கூறியிருந்தார்.

இந்தஆடியோ வெளியாகி பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ள நிலையில், அவருடைய குற்றச்சாட்டுக்கு மறுப்பு தெரிவிக்கும் வகையில், அவருடைய தாயார் ஆதாரங்களை வெளியிட்டு பேட்டி அளித்துள்ளார்.

அதில், "தலைமறைவாக உள்ள பயிற்சியாளரின் தூண்டுதலின் பேரிலேயே என் மகள் எனக்கு எதிராக பேசி வருகிறாள். என் மகளை, கபடி பயிற்சியாளர் மூளைச்சலவை செய்துள்ளார். அதற்கான ஆடியோ ஆதாரம் என்னிடம் உள்ளது. 17 வயதாகும் எனது மகளிடம் காதல் என்ற பெயரில் பாலியல் உணர்ச்சியைத் தூண்டும் வகையில் கபடி பயிற்சியாளர் ராஜி பேசி வந்துள்ளார். இதற்கான வாட்ஸ்-அப் சாட்டிங் ஆதாரங்கள் சேகரித்து காவல் நிலையத்தில் சமர்ப்பித்து, புகார் அளித்துள்ளேன்.

ஆரம்பத்தில் எனது மகளை கண்டித்தபோது, பயிற்சியாளர் தொடர்ந்து பேசி தொல்லை கொடுப்பதால் பயமாக இருக்கிறது என்று கூறினாள். நான் அவளுக்கு தைரியம் கூறி முழு ஆதரவு தந்தேன். ஆனால், தற்போது எனது மகளை முழுமையாக தனக்கு சாதகமாக கபடி பயிற்சியாளர் ராஜி மாற்றியுள்ளார். ஒரு 17 வயது சிறுமி புகார் அளித்த பிறகுதான், கபடி பயிற்சியாளரின் உண்மை முகம் தெரியவந்துள்ளது. கடந்த 5 ஆண்டுகளுக்கு முன்பே அவர் 4 சிறுமிகளிடம் இதேபோன்று தவறாக நடந்து கொண்டுள்ளார்.

இந்த விஷயம் எங்களுக்கு முன்பே தெரிந்திருந்தால் எனது இரண்டு மகள்களையும் அவரிடம் கபடி பயிற்சிக்கு அனுப்பியிருக்கவே மாட்டோம். ஆதாரங்களைப் பார்த்த பிறகு, கபடி பயிற்சி பெறும் மற்ற குழந்தைகளின் பெற்றோர் எனக்கு ஆதரவாக நிற்கிறார்கள்.

ஆனால், கபடி பயிற்சியாளர் ராஜி மற்றும் அவருக்கு நெருக்கமானவர்கள் போலி ஃபேஸ்புக் கணக்குகளை உருவாக்கி, தங்களை நல்லவர்கள் போல காட்டிக் கொள்ளும் பொய்ப் பிரச்சாரங்களையும் செய்து வருகிறார்கள். அவற்றை மக்கள் நம்பத் தயாராக இல்லை.

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ஆசிய போட்டியில் தங்கம் வென்ற பிறகு எனது மகளுக்கு கிடைத்த பரிசுத்தொகை மற்றும் ஊக்கத்தொகை, எங்களுக்குத் தெரியாமல் கபடி பயிற்சியாளரின் வங்கிக் கணக்கிற்கு மாற்றப்பட்டுள்ளது. என் மகளின் வங்கிக் கணக்கு அனைத்தும் பயிற்சியாளரிடமே உள்ளது. எங்களை மகளிடம் நெருங்கவிடாமல் தடுத்து, பணத்தையும் ஏமாற்றியுள்ளார்.

கண்ணகி நகர் காவல் நிலையத்தில் அளிக்கப்பட்ட புகாருக்கு நடவடிக்கை எடுக்கப்படவில்லை. இதனால், அனைத்து ஆதாரங்களுடன் தாம்பரம் காவல் ஆணையரகத்தில் புகார் அளிக்கப்பட்டுள்ளது. புகாரை பெற்றுக்கொண்ட காவல்துறையினர், கபடி பயிற்சியாளர் ராஜி மீது கடுமையான நடவடிக்கை எடுப்பதாக உறுதியளித்துள்ளனர்" என்று தெரிவித்துள்ளார்.

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