நான்கரை வயது மகளைக் கொன்று உயிரை மாய்த்துக்கொண்ட தாய்; விழுப்புரத்தில் சோகம்
மகளை கொன்று தாயும் உயிரை மாய்த்துக்கொண்ட சம்பவம் தொடர்பாக போலீசார் வழக்குப்பதிவு செய்து விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர்.
Published : June 1, 2026 at 6:04 PM IST
விழுப்புரம்: மனஅழுத்தம் காரணமாக பெற்ற மகளை கொன்று தாயும் உயிரை மாய்த்துக்கொண்ட சம்பவம் அதிர்ச்சியையும் சோகத்தையும் ஏற்படுத்தியுள்ளது.
விழுப்புரம் மாவட்டம் விஏஓ நகரை சேர்ந்தவர்கள் தெய்வசிகாமணி - வனிதா தம்பதியர். இவர்களுக்கு நான்கரை வயதில் ஒரு மகளும், பிறந்து 4 மாதமே ஆன கைக்குழந்தை என இரண்டும் பெண் குழந்தைகள் உள்ளனர். இரண்டாவது குழந்தை பிறந்த பின்னர் வனிதாவிற்கு கடுமையான வயிற்று வலி இருந்துள்ளது. இதற்காக அவர் பல்வேறு மருத்துவச் சிகிச்சைகளை எடுத்து வந்ததாகவும், இருப்பினும் வலி குணமாகவில்லை எனவும் கூறப்படுகிறது.
இந்நிலையில், நேற்று (மே 31) இரவு வனிதாவின் கணவர், உறவினர் ஒருவரின் பணிநிறைவு பாராட்டு விழாவில் கலந்து கொள்வதற்காக வெளியே சென்றிருந்தார். வீட்டில் வனிதாவும், இரண்டு குழந்தைகள் மட்டும் இருந்துள்ளனர். கடுமையான வயிற்று வலியால் மனஅழுத்தத்தில் இருந்த அவர், வீட்டில் யாருமில்லாத நேரத்தில் அவரின் மூத்த மகளை கொன்றுவிட்டு, தானும் உயிரை மாய்த்துக்கொண்டார்.
வெளியில் இருந்து வீட்டிற்கு திரும்பிய அவரின் கணவர், குழந்தையும் மனைவியும் இறந்து கிடப்பதைக் கண்டு அதிர்ச்சியடைந்தார். 4 மாதமே ஆன கைக்குழந்தை மற்றொரு அறையில் பத்திரமாக இருந்துள்ளது. இதனைக் கண்டு கதறி அழுத அவரின் சத்தம் கேட்டு அக்கம் பக்கத்தினர் அவரின் வீட்டிற்கு விரைந்தனர்.
தொடர்ந்து, இதுகுறித்து விழுப்புரம் மேற்கு காவல் நிலையத்திற்குத் தகவல் தெரிவிக்கப்பட்டது. உடனடியாக சம்பவ இடத்திற்கு வருகை தந்த போலீசார், குழந்தை மற்றும் தாயின் உடலை கைப்பற்றி பிரேத பரிசோதனைக்காக விழுப்புரம் அரசு முண்டியம்பாக்கம் மருத்துவமனை மருத்துவக் கல்லூரிக்கு அனுப்பி வைத்தனர்.
மேலும், இச்சம்பவம் குறித்து வழக்குப் பதிவு செய்துள்ள போலீசார், வனிதாவின் தற்கொலைக்கு வயிற்று வலிதான் காரணமா அல்லது வேறு ஏதேனும் குடும்பத் தகராறுகள் உள்ளதா உள்ளிட்ட கோணத்தில் விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர். இதுதொடர்பாக அவரின் கணவர் தெய்வசிகாமணியிடமும் தீவிர விசாரணை மேற்கொள்ளப்படுகிறது.
நான்கரை வயதே ஆன மகளை கொன்று தாயும் தற்கொலை செய்து கொண்ட சம்பவம் அப்பகுதியில் பெரும் சோகத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
தற்கொலை எதற்கும் தீர்வு அல்ல
வாழ்வதற்கு புது நம்பிக்கையைப் பெற தமிழ்நாடு அரசின் இலவச உதவி எண் 104-ஐ தொடர்பு கொண்டு பேசலாம்.
சிநேகா தொண்டு நிறுவனத்தை +91 44 2464 0050, +91 44 2464 0060 ஆகிய தொலைபேசி எண்கள் மூலமாகவோ, அல்லது help@snehaindia.org என்ற மின்னஞ்சல் மூலமாகவோ தொடர்பு கொண்டு உதவிகளை பெறலாம்.
டாடா நிறுவனத்தின் 91529 87821 என்ற எண்ணிலும் தொடர்பு கொண்டு தேவையான உதவிகளைப் பெறலாம்.