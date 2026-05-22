மகனுக்கு சிறுநீரகத் தானம் செய்ய தாய் டிஎன்ஏ பரிசோதனை செய்ய தேவையில்லை; உயர்நீதிமன்றம் உத்தரவு
சிறுநீரக மாற்று அறுவை சிகிச்சைக்கு ஒப்புதல் அளிக்க வேண்டும் என அரசின் உடலுறுப்பு மாற்று அங்கீகார குழுவுக்கு சென்னை உயர்நீதிமன்ற நீதிபதி உத்தரவிட்டுள்ளார்.
Published : May 22, 2026 at 9:33 PM IST
சென்னை: தனது மகனுக்கு சிறுநீரகத் தானம் செய்ய தாய் டிஎன்ஏ பரிசோதனை செய்துக்கொள்ள வேண்டிய அவசியமில்லை என்று சென்னை உயர்நீதிமன்றம் தெரிவித்துள்ளது.
மேற்குவங்கம் மாநிலம், ஹவுராவைச் சேர்ந்தவர் ரோஹித்குமார். இவர் சிறுநீரகப் பிரச்சனையால் அவதிப்பட்டு வந்துள்ளார். அவசரமாக சிறுநீரக மாற்று அறுவைச் சிகிச்சையை ரோஹித்குமாருக்கு மேற்கொள்ள வேண்டும் என்று மருத்துவர் பரிந்துரைத்துள்ளனர். இதையடுத்து அவரது குடும்பத்தினர் சென்னை பெருங்குடியில் உள்ள அப்பல்லோ மருத்துவமனையில் ரோஹித்குமாரை சிகிச்சைக்காக அனுமதித்துள்ளனர்.
தனது மகனான ரோஹித்குமாருக்கு தமது சிறுநீரகத்தைத் தானமாக வழங்க அவரது தாயார் ரீட்டா ஒப்புதல் அளித்துள்ளார். இருப்பினும் சீறுநீரகத்தைத் தானமாக வழங்குபவரின் உறவுமுறையும், பெறுபவரின் உறவுமுறையும் நிரூபிக்கப்படவில்லை எனக்கூறி தமிழ்நாடு அரசின் உடலுறுப்பு மாற்று அங்கீகாரக் குழு ரோஹித்குமாருக்கு சிறுநீரக மாற்று அறுவைச் சிகிச்சை மேற்கொள்வதற்கான அனுமதியை வழங்க மறுத்துவிட்டது.
இதையடுத்து ரோஹித்குமார், அவரது தாயார் ரீட்டா ஆகியோர் சென்னை உயர்நீதிமன்றத்தில் வழக்கு தொடர்ந்தனர். இந்த வழக்கு நீதிபதி ஜி.ஆர்.சுவாமிநாதன் முன்பு இன்று (மே 22) விசாரணைக்கு வந்தது. மனுதாரர்கள் தரப்பில் ஆஜரான வழக்கறிஞர், தாய்- மகன் உறவை நிரூபிக்கும் வகையில் ஆதார் அட்டை, குடும்ப அட்டை, பான் அடையாள அட்டை போன்ற அரசின் ஆவணங்களை அளித்தும் அங்கீகாரக் குழு ஒப்புதல் அளிக்கவில்லை. ரோஹித்குமார் நோய் முற்றிய நிலையில் இருப்பதால் சிறுநீரக மாற்று அறுவைச் சிகிச்சைக்கு அனுமதி அளிக்க அங்கீகாரக் குழுவுக்கு உத்தரவிட வேண்டும் என வாதிட்டார்.
மனுதாரர் தரப்பின் வாதத்தை ஏற்றுக்கொண்ட நீதிபதி, மத்திய அரசின் ஆதாரங்களின் அடிப்படையில் ரீட்டாவின் மகன் ரோஹித்குமார் என்பதில் திருப்தி அடைவதாகவும், அதை நிரூபிக்க மரபணு எனப்படும் டிஎன்ஏ பரிசோதனை கட்டாயம் செய்ய வேண்டும் என்ற அவசியம் இல்லை எனவும் கூறி ஒரு வாரத்தில் சிறுநீரக மாற்று அறுவை சிகிச்சைக்கு ஒப்புதல் அளிக்க வேண்டும் என தமிழ்நாடு அரசின் உடலுறுப்பு மாற்று அங்கீகாரக் குழுவுக்கு உத்தரவிட்டுள்ளார். ரோஹித்குமாருக்கு சிறுநீரக மாற்று அறுவைச் சிகிச்சையில் முன்னுரிமை அளித்து அடுத்த வாரத்திற்குள் மேற்கொள்ளும் வகையில் பணிகளை மேற்கொள்ள வேண்டும் என்றும் அறிவுறுத்தியுள்ளார்.
மேலும், தாய்மையை நிரூபிப்பதற்காக டிஎன்ஏ பரிசோதனைக்கு மனுதாரரை உட்படுத்தக்கூடாது என்ற உத்தரவையையும் நீதிபதி அழுத்தமாக பிறப்பித்துள்ளார்.