நகை, பணம் கொள்ளை போனதாக பெற்ற பிள்ளையை வைத்து நாடகம்; கைதான தாய் பரபரப்பு வாக்குமூலம்
ஷாயின் பர்வீன் மீது போலீசாருக்கு ஏற்பட்ட சந்தேகத்தின் பேரில் விசாரணை நடத்தியதில் நகைகளை அடகு வைத்து, அந்த பணத்தை உறவினர் ஒருவருக்கு அனுப்பியதும் தெரியவந்தது.
Published : October 5, 2026 at 10:21 AM IST
திருப்பத்தூர்: வாணியம்பாடியில் நகை, பணம் கொள்ளை போனதாக பெற்ற பிள்ளையை வைத்து நாடகமாடிய தாயை போலீசார் கைது செய்தனர்.
வாணியம்பாடியில் உள்ள ஷாகிராபாத் பகுதியை சேர்ந்தவர் ஷகீல் அஹ்மத். இவரது மனைவி ஷாயின் பர்வீன். இருவர்கள் இருவரும் குடும்பத்தினருடன் வசித்து வருகிறார்கள்.
இந்த சூழலில், வீட்டில் யாரும் இல்லாத நேரத்தில், தனியாக இருந்த இவர்களின் 10 வயது மகனுக்கு மயக்க மருத்து கொடுத்து, பீரோவில் வைத்திருந்த 7 சவரன் தங்க நகைகள், 500 கிராம் வெள்ளிப் பொருட்கள், 60,000 ரொக்கப் பணம் ஆகியவை கொள்ளையடிக்கப்பட்டதாக வாணியம்பாடி நகர காவல் நிலையத்தில் புகார் அளிக்கப்பட்டது.
அந்த புகாரில், வெளியே சென்றவர்கள் வீட்டிற்கு வந்த பார்த்த போது, கொள்ளையடிக்கப்பட்டதை பார்த்து அதிர்ச்சி அடைந்ததாகவும், உடனடியாக சிறுவனை மீட்டு சிகிச்சைக்காக மருத்துவமனைக்கு கொண்டு சென்றதாகவும் தெரிவிக்கப்பட்டது.
அந்த புகாரின் பேரில் வாணியம்பாடி துணை காவல் கண்காணிப்பாளர் மகாலட்சுமி தலைமையிலான போலீசார் சம்பவ இடத்திற்குச் சென்று தீவிர விசாரணை மேற்கொண்டனர். தொடர்ந்து, வீட்டின் அருகே பொருத்தப்பட்டிருந்த சிசிடிவி கேமரா காட்சிகளை ஆய்வு செய்தபோது, சம்பவ நேரத்தில் சந்தேகத்திற்கிடமான வகையில் யாரும் வீட்டிற்குள் வந்து சென்றதற்கான காட்சிகள் எதுவும் பதிவாகவில்லை.
இந்த திருட்டு சம்பவம் தொடர்பாக அருகில் இருப்பவர்களுக்கு தெரியவந்து, அப்பகுதியே பரபரப்பாக காணப்பட்டது. இதையடுத்து, குடும்பத்தினரிடம் போலீசார் தீவிர விசாரணை மேற்கொண்டனர்.
சுமார் 2 மணி நேரத்தில் மேற்கொள்ளப்பட்ட விசாரணையில், ஷாயின் பர்வீன் மீது போலீசாருக்கு சந்தேகம் ஏற்பட்டுள்ளது. தொடர்ந்து அவரிடம் நடத்திய கிடுக்குப்பிடி விசாரணையில், பீரோவில் இருந்த நகைகளை எடுத்துச் சென்று அடகு கடையில் வைத்ததும், அந்த பணத்தை உறவினர் ஒருவருக்கு அனுப்பியதும் தெரியவந்தது. அதனை சமாளிக்க நகை திருடு போனதாக நாடகமாடியுள்ளார் என்பதும் அம்பலமாகியுள்ளது.
இதையடுத்து, பெற்ற பிள்ளையை வைத்து கொள்ளை நாடகமாடியதாக ஷாயின் பர்வீன் மீது வழக்குப் பதிவு செய்து கைது செய்த போலீசார், தொடர்ந்து விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர்.