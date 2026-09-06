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திருமணத்தை மீறிய உறவுக்கு இடையூறு; 2 குழந்தைகளை கிணற்றில் தள்ளி கொலை செய்த தாய், ஆண் நண்பர் கைது

வாணியம்பாடி அருகே கிணற்றில் அழுகிய நிலையில் 2 சிறுவர்கள் சடலமாக மீட்கப்பட்ட விவகாரத்தில் தாயே குழந்தைகளை கொலை செய்தது தெரியவந்துள்ளது.

கைதான சிவகாமி மற்றும் ராஜா
கைதான சிவகாமி மற்றும் ராஜா (TN Police)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : September 6, 2026 at 11:42 AM IST

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திருப்பத்தூர்: திருமணத்தை மீறிய உறவுக்கு இடையூறாக இருந்ததால், 2 குழந்தைகளை கிணற்றில் தள்ளி கொலை செய்த தாய் மற்றும் அவரின் ஆண் நண்பரை போலீசார் கைது செய்தனர்.

திருப்பத்தூர் மாவட்டம் வாணியம்பாடி அடுத்த ஆலங்காயம் பேரூராட்சிக்குட்பட்ட பெத்தூர் பகுதியில் கடந்த ஆகஸ்ட் 30 அன்று சுகுணா பிரகாசம் என்பவருக்கு சொந்தமான விவசாய நிலத்தில் உள்ள கிணற்றில் 2 சிறுவர்கள் அழுகிய நிலையில் சடலமாக இருப்பதாக அப்பகுதி மக்கள் ஆலங்காயம் காவல்துறையினர் மற்றும் தீயணைப்புத்துறையினருக்கு தகவல் அளித்தனர்.

தகவலின் பேரில் சம்பவ இடத்திற்கு விரைந்த காவல்துறையினர், தீயணைப்புத்துறையினர் உதவியுடன் சிறுவர்களின் உடலை மீட்டு பிரேத பரிசோதனைக்காக, வேலூர் அரசு மருத்துவகல்லூரி மருத்துவமனைக்கு அனுப்பி வைத்தனர்.

மேலும், இதுகுறித்து வழக்குப் பதிவு செய்து விசாரணையை தொடங்கினர். அதன்படி, சம்பவம் நடைபெற்று 6 நாட்களுக்கு பிறகு இந்த வழக்கில் திருவண்ணாமலை மாவட்டம், ஜமுனா மரத்தூரில் உள்ள வெளிச்சானூர் பகுதியை சேர்ந்த சிவகாமி (25) என்பவரை போலீசார் கைது செய்தனர். அவரிடம் நடத்திய விசாரணையில், பெற்ற தாயே குழந்தைகளை கிணற்றில் தள்ளி கொன்ற அதிர்ச்சி தகவல் தெரியவந்தது.

சிவகாமிக்கும் சேட்டு என்பவருக்கும் திருமணமாகி, பிரேம்குமார் (5) பிரதாப் (3) என இரண்டு ஆண் குழந்தைகள் இருந்த நிலையில், கடந்த ஒரு வருடத்திற்கு முன்பாக ஆந்திராவில் செம்மரக்கட்டை வழக்கில் சேட்டு கைதாகி சிறையில் உள்ளார்.

இந்த சூழலில் சிவகாமி, அத்திப்பட்டு கிராமத்தைச் சேர்ந்த ஓட்டுநர் ராஜா என்பவருடன் திருமணத்தை மீறிய உறவில் பழகி வந்துள்ளார். ராஜாவிற்கு திருமணமாகி ஏற்கனவே 3 குழந்தைகள் உள்ளனர். இதற்கு இடையே சிவகாமியின் குழந்தைகள் இவர்களின் உறவுக்கு இடையூறாக இருப்பதாக கருதிய இருவரும், கிணற்றில் தள்ளி கொன்றுவிடலாம் என்று திட்டமிட்டுள்ளனர்.

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அப்போது தாங்கள் இருக்கும் பகுதியிலேயே கொலை செய்தால், போலீஸில் சிக்கிவிடுவோம் என எண்ணிய இருவரும், திருப்பத்தூர் மாவட்டம் ஆலங்காயம் அருகே உள்ள பகுதியில் கொன்றுவிடலாம் என முடிவு செய்துள்ளனர்.

அதைத்தொடர்ந்து, சிவகாமி 2 குழந்தைகளை அழைத்துக் கொண்டு ஆலங்காயம் பகுதிக்கு வந்து பெத்தூர் பகுதியில் உள்ள விவசாய கிணற்றில் இருவரையும் தள்ளிவிட்டு அங்கிருந்து தப்பி சென்றார் என்பது காவல்துறையினரின் விசாரணையில் தெரியவந்துள்ளது.

இதனையடுத்து, கொலைக்கு உடைந்தையாக இருந்த ராஜாவையும் காவல்துறையினர் கைது செய்து, இருவர் மீதும் வழக்குப் பதிவு செய்து, திருப்பத்தூரில் நீதிமன்றத்தில் ஆஜர்படுத்தி சிறையில் அடைத்தனர்.

திருமணத்தை மீறிய உறவுக்காக பெற்ற குழந்தைகளையே தாய் கிணற்றில் தள்ளி கொலை செய்த சம்பவம் அப்பகுதியில் பெரும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

TAGGED:

2 குழந்தைகளை கொன்ற தாய் கைது
திருமணத்தை மீறிய உறவு
MOTHER ARRESTED
EXTRAMARITAL AFFAIR MURDER CASE
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