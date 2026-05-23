நெல்லையில் 9-ம் வகுப்பு மாணவிக்கு பாலியல் தொல்லை: ஆண் நண்பருடன் தாய் கைது

பாலியல் தொல்லை குறித்து வீட்டிற்கு அருகே உள்ள பாளையங்கோட்டை அனைத்து மகளிர் காவல் நிலையத்திற்கு சிறுமி கொடுத்த தகவலின் அடிப்படையில் தாய் உள்ளிட்ட இருவர் கைது செய்யப்பட்டுள்ளனர்.

Published : May 23, 2026 at 5:01 PM IST

திருநெல்வேலி: கோவை சம்பவத்தில் இருந்து மீள்வதற்குள், பாளையங்கோட்டையில் 9-ஆம் வகுப்பு மாணவிக்கு பாலியல் தொல்லை கொடுக்கப்பட்ட சம்பவம் பெரும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

திருநெல்வேலி மாவட்டம் பாளையங்கோட்டை பகுதியை சேர்ந்த கூலித் தொழிலாளி தம்பதிக்கு 9-ம் வகுப்பு படிக்கும் 14 வயதில் ஒரு மகள் உள்ளிட்ட இரண்டு மகள்களும், ஒரு மகன் என 3 குழந்தைகள் உள்ளனர். இவர்களது தந்தை வீட்டில் நடக்கும் எதையும் கண்டு கொள்ளமாட்டார் எனக் கூறப்படுகிறது.

இந்த நிலையில், அவரது மனைவிக்கு திம்மராஜபுரம் பகுதியை சேர்ந்த மணிகண்டன் (24) என்ற ஓட்டுநருடன் பழக்கம் ஏற்பட்டுள்ளது. அந்த பழக்கம் நாளடைவில் திருமணத்தை மீறிய உறவாக மாறியுள்ளது. இதனால், கூலித் தொழிலாளியின் மனைவியும், மணிகண்டனும் யாரும் இல்லாத நேரத்தில் அடிக்கடி தனிமையில் இருந்து வந்ததாகக் கூறப்படுகிறது.

சில நேரங்களில் 14 வயது மகள் கண் முன்னே அவர்கள் தனிமையில் இருந்துள்ளனர். இது போன்ற சூழலில், மணிகண்டன் அந்த 14 வயது சிறுமியை தனக்கு திருமணம் செய்து வைக்குமாறு தொடர்ந்து தொந்தரவு செய்து வந்துள்ளார். அது மட்டுமின்றி, தாய் கண் முன்னே அந்த சிறுமியை மணிகண்டன் பாலியல் தொந்தரவும் கொடுத்துள்ளார்.

ஆனால், இது எதையுமே தாய் தட்டிக் கேட்கவில்லை என்று கூறப்படுகிறது. இதனால், செய்வதறியாமல் தவித்த சிறுமி, வீட்டிற்கு அருகே உள்ள பாளையங்கோட்டை அனைத்து மகளிர் காவல் நிலையத்திற்கு தகவல் கொடுத்துள்ளார். அந்த தகவலின் அடிப்படையில் சம்பவ இடத்திற்கு விரைந்து சென்ற மகளிர் போலீசார், சிறுமியை மீட்டு விசாரித்துள்ளனர்.

அப்போது, சிறுமி தனக்கு நேர்ந்த கொடூரங்கள் அனைத்தையும் காவல் துறையினரிடம் தெரிவித்த நிலையில், பாளையங்கோட்டை போலீசார் போக்சோ சட்டத்தின் கீழ் வழக்குப் பதிவு செய்தனர். தொடர்ந்து, பாதிக்கப்பட்ட சிறுமியின் தாய் மற்றும் அவரது ஆண் நண்பர் மணிகண்டன் இருவரையும் கைது செய்துள்ளனர்.

ஏற்கனவே, கோவையில் 10 வயது சிறுமி பாலியல் வன்கொடுமை செய்து கொலை செய்யப்பட்டது தமிழ்நாடு முழுவதும் பெரும் அதிர்வை ஏற்படுத்தியுள்ள சூழலில், நெல்லையிலும் பள்ளி மாணவிக்கு பாலியல் தொல்லை அரங்கேறியிருப்பது பெண்கள் மற்றும் குழந்தைகளுக்கான பாதுகாப்பை கேள்விக்குறியாக்கியுள்ளது.

