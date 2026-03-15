தூத்துக்குடியில் தொடரும் துயரம்... தாய், மகளுக்கு சரமாரி அரிவாள் வெட்டு - ஆட்டோ ஓட்டுநர் கைது
தப்பி ஓடிய ஆட்டோ ஓட்டுநர் லிங்கத்துரையை காவல்துறையினர் கைது செய்து விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர்.
Published : March 15, 2026 at 8:04 PM IST
தூத்துக்குடி: பேருந்துக்காக காத்திருந்த தாய், மகள் இருவரை ஆட்டோ ஓட்டுநர் அரிவாளால் வெட்டிய சம்பவம் மிகுந்த அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தி உள்ளது.
தூத்துக்குடி மாவட்டம், சாத்தான்குளம் அருகே உள்ள பூச்சிக்காடு பகுதியை சேர்ந்தவர் ஞானமலர். இவரது மகள் மரிய ஜெபராணியிடம் கடந்த ஒரு வாரத்திற்கு முன்பு பூச்சிக்காடு விலக்கு பகுதியை சேர்ந்த ஆட்டோ ஓட்டுநர் லிங்கத்துரை என்பவர் தகராறில் ஈடுபட்டுள்ளார்.
இதனை அறிந்த தாய் ஞானமலர் லிங்கத்துரையின் வீட்டிற்கு சென்று அதனை தட்டி கேட்டுள்ளார். இதனால் இருவருக்கும் இடையே வாக்குவாதம் ஏற்பட்டுள்ளது. இந்த நிலையில், இன்று காலை (மார்ச் 15) ஞானமலர் மற்றும் மகள் மரிய ஜெபராணி ஆகிய இருவரும் பூச்சிக்காடு விலக்கு பகுதியில் பேருந்துக்காக காத்திருந்தனர். அப்போது திடீரென அங்கு வந்த ஆட்டோ ஓட்டுநர் லிங்கத்துரை அவர்களிடம் வாக்குவாதத்தில் ஈடுபட்டுள்ளார். அப்போது லிங்கத்துரை ஆட்டோவில் மறைத்து வைத்திருந்த அரிவாளால் தாய் மற்றும் மகள் இருவரையும் சரமாரியாக வெட்டி உள்ளார்.
இதில் தாய் ஞானமலர் மற்றும் மகள் மரிய ஜெபராணி ஆகிய இருவரும் ரத்த வெள்ளத்தில் நிலைகுலைந்து விழுந்தனர். இருவரையும் வெட்டிவிட்டு ஆட்டோ ஓட்டுநர் லிங்கத்துரை அரிவாளுடன் அங்கிருந்து தப்பி ஓடி உள்ளார். அக்கம் பக்கத்தில் இருந்தவர்கள் படுகாயம் அடைந்த தாய், மகள் இருவரையும் உடனடியாக மீட்டு திசையன்விளை அரசு மருத்துவமனைக்கு கொண்டு சென்றனர். அங்கு அவர்களுக்கு முதலுதவி சிகிச்சை அளிக்கப்பட்டு பின்னர் மேல் சிகிச்சைக்காக திருநெல்வேலி அரசு மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவமனைக்கு அனுப்பி வைக்கப்பட்டுள்ளனர்.
இதனைத் தொடர்ந்து, தப்பி ஓடிய ஆட்டோ ஓட்டுநர் லிங்கத்துரையை காவல்துறையினர் கைது செய்துள்ளனர். மேலும் இது குறித்து தீவிர விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர்.
சில தினங்களுக்கு முன்பு தான் தூத்துக்குடியில் 12 ஆம் வகுப்பு மாணவி மர்ம நபர்களால் பாலியல் வன்கொடுமைக்கு உள்ளாக்கப்பட்டு கொலை செய்யப்பட்ட சம்பவம் பெரும் அதிர்வலைகளை ஏற்படுத்தி இருந்தது. இந்த நிலையில், இன்று பட்டப்பகலில் தாய் மற்றும் மகள் ஆட்டோ ஓட்டுநரால் அரிவாளால் வெட்டப்பட்ட சம்பவம் சாத்தான்குளம் பகுதியில் பெரும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தி உள்ளது.