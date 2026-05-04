ஸ்டாலின், உதயநிதி உட்பட திமுகவின் பெரும்பாலான அமைச்சர்கள் பின்னடைவு

Published : May 4, 2026 at 10:04 AM IST
சென்னை: முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின், துணை முதலமைச்சர் உதயநிதி ஸ்டாலின் உட்பட திமுகவின் பெரும்பாலான அமைச்சர்கள் பின்னடைவை சந்தித்து வருகின்றனர்.
தமிழகம் முழுவதும் வாக்கு எண்ணிக்கை முடிவுகள் வெளியாகி வரும் நிலையில் பெரும்பாலான தொகுதிகளில் திமுக அமைச்சர்கள் தொடர்ந்து பின்னடைவை சந்தித்து வருகிறார்கள். அமைச்சர்கள் ஐ.பெரியசாமி, ரகுபதி, சிவசங்கர் உள்ளிட்டோரை தவிர மற்ற அமைச்சர்கள் தோல்வி முகத்தில் உள்ளனர்.
தமிழக சட்டமன்றத் தேர்தல் முடிவுகள் வெளியாகி வரும் நிலையில், தலைநகர் சென்னை மாவட்டத்தில் உள்ள 16 தொகுதிகள் உட்பட மாநிலத்தின் பெரும்பாலான பகுதிகளில் தவெக முன்னிலை வகித்து வருகிறது. காலை 9:30 மணி வாக்கு எண்ணிக்கை நிலவரப்படி, ஆளும் கட்சியான திமுகவின் அமைச்சர்கள் ஐ.பெரியசாமி, ரகுபதி, சிவசங்கர் உட்பட 31 அமைச்சர்கள் பின்னடைவை சந்தித்து வருகின்றனர்.
குறிப்பாக, கொளத்தூர் தொகுதியில் மு.க.ஸ்டாலின், திருவல்லிக்கேணி -சேப்பாக்கம் தொகுதியில் உதயநிதி ஸ்டாலின், திருச்சி மேற்கில் கே.என். நேரு, காட்பாடியில் துரைமுருகன் உள்ளிட்ட அக்கட்சியின் முக்கிய பெரும்புள்ளிகள் பின்னடைவை சந்தித்துள்ளனர்.