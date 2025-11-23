துபாய் விமான விபத்து: உயிரிழந்த விமானியின் உடலுக்கு கோவை சூலூர் விமானப் படைத்தளத்தில் இறுதி அஞ்சலி
விமானியின் உடல் கோவை மாவட்டம் சூலூர் விமானப் படைத்தளத்தில் இருந்து அவரது சொந்த மாநிலமான இமாச்சலப் பிரதேசத்திற்கு ராணுவ விமான மூலம் கொண்டு செல்லப்பட்டது.
Published : November 23, 2025 at 12:05 PM IST
கோயம்புத்தூர்: துபாயில் நடைபெற்ற சர்வதேச விமான கண்காட்சி சாகச நிகழ்ச்சியின்போது தேஜஸ் போர் விமானம் கீழே விழுந்து நொறுங்கியதில் உயிரிழந்த விமானியின் உடல் இன்று காலை சூலூர் விமானப் படைத்தளத்திற்குக் கொண்டு வரப்பட்டு மரியாதை செலுத்தப்பட்டது.
துபாயில் நிகழ்ந்த விமான விபத்தில் உயிரிழந்த விமானி நமன்ஷ் ஸ்யாலின் உடல், ராணுவ விமான மூலம் ரேஸ்கோர்ஸ் பகுதியில் உள்ள ராணுவ மருத்துவமனைக்கு நேற்றிரவு கொண்டு வரப்பட்டது. அங்கு பிரேதப் பரிசோதனை செய்யப்பட்டபின் இன்று காலை அவரது உடல் சூலூர் விமானப் படைத்தளத்திற்குக் கொண்டு செல்லப்பட்டது.
கோவை மாவட்ட ஆட்சியர் பவன் குமார், மாவட்ட காவல் கண்காணிப்பாளர் கார்த்திகேயன் மற்றும் விமானப்படை அதிகாரிகள் அங்கு அவரது உடலுக்கு அஞ்சலி செலுத்தினர். அதனைத் தொடர்ந்து விமானியின் உடல் சொந்த மாநிலமான இமாச்சலப் பிரதேசத்திற்கு ராணுவ விமான மூலம் கொண்டு செல்லப்பட்டது. அங்கு முழு அரசு மரியாதையுடன் அவரது உடலுக்கு இறுதிச் சடங்குகள் நடைபெறும் என விமானப்படை அதிகாரிகள் தெரிவித்தனர்.
துபாய் அல் மக்தூம் சர்வதேச விமான நிலையத்திற்கு அருகே நவம்பர் 17ஆம் தேதி முதல் சர்வதேச விமான சாகச கண்காட்சி நடைபெற்று வந்தது. இதில் பல்வேறு நாடுகளைச் சேர்ந்த போர் விமானங்கள் பங்கேற்று வான் சாகசங்களை செய்து அசத்தின. இந்த கண்காட்சியில் இந்தியா சார்பில் விமானப் படைக்குச் சொந்தமான தேஜஸ் போர் விமானம் பங்கேற்றது.
இந்த நிலையில் கண்காட்சியின் இறுதி நாளில் (நவ.21) தேஜஸ் போர் விமானம், வானில் சாகசங்களைச் செய்து பார்வையாளர்களை அசத்திக் கொண்டிருந்தது. அப்போது துபாய் நேரப்படி மதியம் 2.10 மணியளவில், வானில் மின்னல் வேகத்தில் பறந்து கொண்டிருந்த விமானம் திடீரென விமானியின் கட்டுப்பாட்டை இழந்தது. இதையடுத்து, அந்தரத்தில் குட்டிக்கரணம் அடித்தவாறே வானில் இருந்து தரையை நோக்கி வந்த தேஜஸ் போர் விமானம் கீழே விழுந்து நொறுங்கியது. சிவ நொடிகளில் விமானம் வெடித்துச் சிதறியது. அதிர்ச்சிகரமான இந்த சம்பவத்தில் அந்த விமானத்தை இயக்கிய விமானி நமன்ஷ் ஸ்யால் உயிரிழந்தார்.
கோவை மாவட்டம் சூலூர் விமானப்படை கமாண்டராக பணிபுரிந்து வந்த அவர், சூலூரில் அவரது குடும்பத்தினருடன் வசித்து வந்தார் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.