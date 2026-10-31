மின்தடை பிரச்சனைகளை சரிசெய்ய கூடுதல் பணியாளர்கள் நியமிக்கப்படுவர் – அமைச்சர் நிர்மல் குமார்
மதுரையில் உள்ள வணிகவரித் துறை இணை ஆணையர் அலுவலக வளாகத்தில் கட்டப்பட்டுள்ள வணிகவரித்துறை பணியாளர் பயிற்சி நிறுவனக் கட்டடத்தை அமைச்சர் நிர்மல் குமார் திறந்து வைத்தார்.
Published : October 31, 2026 at 3:51 PM IST
மதுரை: தமிழகத்தில் மின்தடை போன்ற மின்சாரம் தொடர்பான குறைபாடுகளை விரைந்து முடிப்பதற்காக கூடுதல் பணியாளர்களை நியமிக்க நடவடிக்கை எடுக்கப்படவுள்ளதாக அமைச்சர் நிர்மல் குமார் தெரிவித்தார்.
மதுரை மாவட்டம், மதுரை வடக்கு வட்டம், வணிகவரித் துறை இணை ஆணையர் அலுவலக வளாகத்தில் ரூ.3.10 கோடி மதிப்பீட்டில் புதுக்கப்பட்டு வருகிறது. இந்த நிலையில் முதல் தளத்தில் கட்டப்பட்டுள்ள வணிகவரித்துறை பணியாளர் பயிற்சி நிறுவனக் கட்டடத்தை அமைச்சர் நிர்மல் குமார் இன்று திறந்து வைத்தார்.
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இந்நிகழ்வில் மதுரை மாவட்ட ஆட்சியர் நிஷாந்த் கிருஷ்ணா, மதுரை வடக்கு சட்டமன்ற உறுப்பினர் அ.கல்லாணை, மதுரை மேற்கு சட்டமன்ற உறுப்பினர் எஸ்.ஆர்.தங்கப்பாண்டி, மாநகராட்சி துணை மேயர் தி.நாகராஜன், மாநகராட்சி ஆணையாளர் கௌரவ் குமார், மாவட்ட வருவாய் அலுவலர் க.அன்பழகன் ஆகியோர் கலந்து கொண்டனர்.
பின்னர், செய்தியாளர்களைச் சந்தித்த அமைச்சர் நிர்மல் குமார், தமிழகத்தில் பல்வேறு பகுதிகளில் ஏற்படும் மின்தடை மற்றும் மின்சார விநியோகக் குறைபாடுகள் தொடர்பாக எழுப்பப்பட்ட கேள்விகளுக்குப் பதிலளித்தார்.
எடப்பாடி பழனிசாமிக்கு பாதுகாப்பில் குறைபாடு இல்லை
மதுரை கோரிப்பாளையம் பகுதியில் முன்னாள் முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமிக்கு உரிய பாதுகாப்பு வழங்கப்படவில்லை என எழுந்த குற்றச்சாட்டு குறித்த கேள்விக்கு, "அனைவருக்கும் உள்ள பாதுகாப்பு நடைமுறைகளின்படியே முன்னாள் முதலமைச்சருக்கும் வழங்கப்பட்டது. இதில் எந்தவிதமான கட்டுப்பாடுகளும் விதிக்கப்படவில்லை. மாலை வரை அதே பாதுகாப்பு நடைமுறைகள் பின்பற்றப்பட்டன. எனவே, பாதுகாப்பில் எந்தவிதமான குறைபாடும் இல்லை" என்றார்.
மின்தடையை சரிசெய்ய கூடுதல் பணியாளர்கள் நியமனம்
தமிழகத்தில் நிலவும் மின்தடை பிரச்சனைகளுக்குப் பொறுப்பேற்று மின்சாரத்துறை அமைச்சர் பதவி விலக வேண்டும் என்று அதிமுக முன்னாள் அமைச்சர் ஆர்.பி.உதயகுமார் வலியுறுத்தியது குறித்த கேள்விக்கு, "மின்சாரம் விநியோகத்தில் குறைபாடுகள் உள்ள இடங்களைக் கண்டறிந்து அவற்றை சரிசெய்து வருகிறோம். இந்தப் பணிகளை விரைந்து முடிப்பதற்காக கூடுதல் பணியாளர்களை நியமிக்கவும் நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டு வருகிறது" என்றார்.
மேலும், மின்தடைக்கு காரணமானவர்கள் மீது நடவடிக்கை எடுக்கப்படுமா? என்ற கேள்விக்குப் பதில் அளித்த அமைச்சர் நிர்மல் குமார், மின்தடை தொடர்பாக விசாரணை நடத்தி, குறைபாடுகள் உள்ள இடங்களைக் கண்டறிந்து அவற்றை சரிசெய்ய நடவடிக்கை மேற்கொள்ளப்படும்" என்று தெரிவித்தார்.
மீனாட்சி அம்மன் கோவிலில் மின்தடை ஏற்பட்டது ஏன்?
மதுரை மீனாட்சி அம்மன் கோவிலில் குடியரசு துணைத் தலைவர் வருகையின்போது ஏற்பட்ட மின்தடை குறித்த கேள்விக்கு விளக்கமளித்த அமைச்சர், "குடியரசு துணைத் தலைவரின் வருகையை முன்னிட்டு முதல் நாளிலிருந்தே ஜெனரேட்டர் மூலம் மின்சாரம் வழங்குவதற்கான சோதனைகள் மேற்கொள்ளப்பட்டு வந்தன.
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இந்நிலையில், வழக்கமான மின்சார இணைப்பில் இருந்து ஜெனரேட்டர் மின்சார இணைப்புக்கு மாற்றும் (ஸ்விட்ச் ஓவர்) நேரத்தில் தொழில்நுட்ப பிரச்சனை ஏற்பட்டது. அதன்பிறகு ஜெனரேட்டர் மூலமாக மின்சாரம் விநியோகம் செய்யப்பட்டது" என்று விளக்கம் அளித்தார்.
தமிழர் ஒருவர் பிரதமராக முடியுமா?
தமிழர் ஒருவர் பிரதமராக முடியும் என்று குடியரசு துணைத் தலைவர் தெரிவித்தது குறித்த கேள்விக்கு, "அவர் எந்த நோக்கத்தில் அவ்வாறு கூறினார் என்பது எனக்குத் தெரியாது" என்று அமைச்சர் நிர்மல் குமார் பதிலளித்தார்.