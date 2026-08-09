சென்னை விமான நிலையத்தில் 4.33 கிலோ ஹைட்ரோபோனிக் கஞ்சா பறிமுதல் - மதிப்பு எவ்வளவு தெரியுமா?
பார்சலை சென்னையில் யாருக்கு கொடுக்க வந்தார்? போதைப்பொருள் கடத்தும் கும்பல் சென்னையில் இருக்கின்றார்களா? போன்ற பல்வேறு கோணங்களில் சுங்கத்துறை அதிகாரிகள், பயணியிடம் விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர்.
Published : August 9, 2026 at 8:19 PM IST
சென்னை: சென்னை சர்வதேச விமான நிலையத்தில் 4.33 கிலோ ஹைட்ரோபோனிக் கஞ்சாவை சுங்கத்துறை அதிகாரிகள் பறிமுதல் செய்தனர்.
சென்னை சர்வதேச விமான நிலையத்தில் இருந்து அமெரிக்கா, லண்டன், ஆஸ்திரேலியா, கனடா, மலேசியா, சிங்கப்பூர், துபாய், சவூதி அரேபியா, பஹ்ரைன், கத்தார், ஜெர்மனி போன்ற பல்வேறு நாடுகளுக்கு விமானங்கள் இயக்கப்பட்டு வருகின்றன. நாள்தோறும் ஆயிரக்கணக்கான பயணிகளை விமான நிலைய நிர்வாகம் கையாண்டு வருகிறது.
இந்த நிலையில், சட்டவிரோதமாக வெளிநாடுகளில் இருந்து தங்கம், கஞ்சா மற்றும் போதைப்பொருட்கள், அரிய வகை விலங்குகள் போன்றவைக் கடத்தப்படுவது சென்னை சர்வதேச விமான நிலையத்தில் தொடர்ந்து நடைபெற்று வருகிறது.
இந்த நிலையில் சுங்கத்துறை அதிகாரிகள், வெளிநாடுகளில் இருந்து வரும் பயணிகளைத் தீவிரமாகக் கண்காணித்து வருகின்றனர். அத்துடன், அவ்வப்போது பயணிகளையும், அவர்களது உடைமைகளையும் சோதனைக்கு உட்படுத்தி வருகின்றனர்.
அந்த வகையில், நேற்று நள்ளிரவு தாய்லாந்து நாட்டின் தலைநகர் பாங்காக்கில் இருந்து சென்னை விமான நிலையத்திற்கு வந்த விமானத்தில் பயணித்த பயணிகளை சுங்கத்துறை அதிகாரிகள் தீவிரமாகக் கண்காணித்தனர். அப்போது அதில் பயணித்த மலேசியா நாட்டைச் சேர்ந்த 35 வயது மதிக்கத்தக்க பயணி ஒருவர், தன்னிடம் சுங்கத்துறைத் தீர்வைச் செலுத்தும் பொருட்கள் எதுவும் இல்லை என்று அதிகாரிகளிடம் கூறி வெளியே செல்ல முயன்றார்.
இதனால் சந்தேகமடைந்த அதிகாரிகள், அந்த பயணியைப் பிடித்து விசாரணை நடத்தினர். விசாரணையில் அந்த பயணி முன்னுக்குப் பின் முரணான வகையில் பேசியுள்ளார். இதையடுத்து, அவரை சுங்கத்துறை அலுவலகத்திற்கு அழைத்துச் சென்று அவர் கொண்டு வந்திருந்த சூட்கேஸ் பேக்குகளைத் தீவிரமாகச் சோதனை செய்தனர்.
அப்போது, அவரது சூட்கேசில் மறைத்து வைத்திருந்த 4 பார்சல்களில் பதப்படுத்தப்பட்ட உயர் ரக ஹைட்ரோபோனிக் கஞ்சா போதைப்பொருள் இருந்ததைக் கண்டுபிடித்தனர். அத்துடன், ரூபாய் 4 கோடி மதிப்பிலான பார்சல்களில் இருந்த ஹைட்ரோபோனிக் கஞ்சாவைப் பறிமுதல் செய்தனர்.
அவரிடம் அதிகாரிகள் தொடர்ந்து நடத்திய விசாரணையில், சுற்றுலா விசாவில் தாய்லாந்தில் இருந்து சென்னைக்கு வந்ததும், சர்வதேச போதைப்பொருள் கடத்தும் கும்பலிடம் கடத்தல் குருவியாக செயல்பட்டு வந்ததும் தெரிய வந்துள்ளது.
மேலும், இந்த பார்சலை சென்னையில் யாருக்கு கொடுக்க வந்தார்? போதைப்பொருள் கடத்தும் கும்பல் சென்னையில் இருக்கின்றார்களா? என்பன போன்ற கோணங்களில் சுங்கத்துறை அதிகாரிகள் விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர்.
இந்த சம்பவத்தால் சென்னை விமான நிலையத்தில் சிறிது நேரம் பரபரப்பு ஏற்பட்டது.