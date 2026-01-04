வேலூரில் களைகட்டிய கலை சங்கமம்: ஒரே நாளில் 6 உலக சாதனைகள் படைத்த மாணவர்கள்
வேலூரில் நடந்த கலை சங்கமம் திருவிழாவில் சினிமா நடிகை தீபா கலந்து கொண்டு, மாணவர்கள் ஊக்கப்படுத்தினார்.
Published : January 4, 2026 at 5:36 PM IST
வேலூர்: கலை சங்கமம் திருவிழாவில் பங்கேற்ற 1000-க்கும் மேற்பட்ட பள்ளி மாணவர்கள், ஒரே நாளில் 6 உலக சாதனைகளை படைத்துள்ளனர்.
சங்கரி கலா கேந்திரா மற்றும் ரியல் ஹீரோஸ் வெல்பேர் ஆகிய அமைப்புகள் இணைந்து நடத்திய “கலை சங்கமம்” திருவிழா வேலூர் மாவட்டம் காட்பாடி அருகே விஐடி பல்கலைக்கழகத்தின் பின்புறம் அமைந்துள்ள தமிழ்நாடு விளையாட்டு மேம்பாட்டு ஆணையத்தின் மைதானத்தில் நடைபெற்றது.
முதல்முறையாக வேலூரில் நடைபெற்ற இந்த பிரம்மாண்ட நிகழ்வில், 1000-க்கும் மேற்பட்ட மாணவ, மாணவிகள் கலந்து கொண்டு, தங்களின் அபார கலைத்திறமைகளை வெளிப்படுத்தினர். இந்த விழாவில் ஒரே நாளில் 6 உலக சாதனைகள் நிகழ்த்தப்பட்டது.
அதாவது, பெண்கள் பாதுகாப்பை வலியுறுத்தும் விதமாக பரதநாட்டியம், பெண் குழந்தைகளைக் காப்போம் என்ற கருப்பொருளில் ஓவியம், குழந்தை தொழிலாளர் ஒழிப்பு மற்றும் குழந்தைகள் பாதுகாப்பை மையமாக கொண்ட சிலம்பாட்டம், செல்போன் அடிமைத்தனம் மற்றும் ஆன்லைன் கேமிங் பாதிப்புகள் குறித்து யோகா, கல்வியின் முக்கியத்துவத்தை எடுத்துரைக்கும் பாடல்கள், போதைப் பொருள் ஒழிப்பை வலியுறுத்தும் மேற்கத்திய நடனம் ஆகியவை மூலம் பள்ளி மாணவர்கள் புதிய வரலாறு படைத்தனர். இந்த நிகழ்ச்சிக்கு ஆஸ்கார் வேர்ல்ட் ரெக்கார்ட்ஸ் (Oscar World Records) நிறுவனம் இணை ஆதரவு வழங்கியது.
இதில் சிறப்பு விருந்தினராக கலந்து கொண்ட வேலூர் மாவட்ட ஆட்சியர் சுப்புலட்சுமி, நிகழ்ச்சியில் பங்கேற்று சாதனை படைத்த மாணவ, மாணவிகளுக்கு பதக்கங்கள், கோப்பைகள் மற்றும் சான்றிதழ்களை வழங்கி பாராட்டினார். மேலும், பிரபல சின்னத்திரை மற்றும் திரைப்பட நடிகை தீபா கலந்து கொண்டு நிகழ்ச்சியில் கலந்துகொண்ட மாணவர்கள் ஊக்கப்படுத்தினார். மாணவர்களின் திறமையை காண ஆயிரக்கணக்கான பொதுமக்கள் குவிந்தனர். வேலூர் மாவட்ட வரலாற்றில் கலைத்துறையில் இவ்வளவு பெரிய உலக சாதனை நிகழ்வு நடைபெற்றது இதுவே முதல்முறையாகும்.
இதுகுறித்து பரதநாட்டியம் போட்டியில் பங்கேற்ற மாணவி கீர்த்தனா கூறுகையில், “இவ்வளவு பெரிய மேடையில், ‘பெண்கள் பாதுகாப்பு’ என்ற முக்கிய கருத்தை மையமாக வைத்து நடனம் மூலம் வெளிப்படுத்தியது பெருமையாக உள்ளது. எங்களை ஊக்குவித்து உறுதுணையாக இருந்த ஆசிரியர்கள் மற்றும் பெற்றோருக்கு நன்றி. இது எங்கள் வாழ்க்கையில் மறக்க முடியாத அனுபவம்” என்று உற்சாகமாக பதிலளித்தார்.
தொடர்ந்து போட்டியில் பங்கேற்ற மாணவி பிரியங்கா கூறியதாவது, “‘பெண் குழந்தைகளைக் காப்போம்’ என்ற கருப்பொருளில் ஓவியம் வரைய வாய்ப்பு கிடைத்தது மகிழ்ச்சியாக உள்ளது. கலை மூலம் சமூகத்திற்கு ஒரு நல்ல செய்தியை சொல்ல முடியும் என்பதை இந்த விழா எனக்கு உணர்த்தியது. இதுபோன்ற உலக சாதனை நிகழ்வில் பங்கேற்றது, எனக்கு மேலும் சாதிக்க ஊக்கமாக அமைந்துள்ளது” என்று தெரிவித்தார்.