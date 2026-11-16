வங்கியில் ரூ. 1.21 கோடி கையாடல் - ஊழியர்கள் 6 பேர் கைது
காவல் துறையினரின் தீவிர விசாரணையில் வங்கியில் பணிபுரிந்த ஊழியர்களே மோசடியில் ஈடுபட்டது அம்பலமானது.
Published : November 16, 2026 at 2:36 PM IST
கள்ளக்குறிச்சி: மகளிர் சுய உதவிக் குழுக்களிடம் வசூலிக்கப்பட்ட சுமார் ரூ. 1.21 கோடி பணத்தை கையாடல் செய்ததாக வங்கி ஊழியர்கள் 6 பேரை போலீசார் கைது செய்தனர்.
கள்ளக்குறிச்சி மாவட்டத்தில் செயல்பட்டு வரும் தனியார் வங்கியின் மூலம் சுமார் 430 மகளிர் சுய உதவிக்குழுக்களுக்கு கடன் வழங்கப்பட்டு வருகிறது. குறிப்பாக இந்த வங்கியில் மாவட்டத்தின் பல்வேறு பகுதிகளை சேர்ந்த மகளிர் பலர் கடன் பெற்று செலுத்தி வருகின்றனர்.
இந்நிலையில், அப்படி மகளிர் சுய உதவிக்குழுக்களுக்கு கடன் வழங்கும் மற்றும் வசூலிக்கும் பணிகளில் முறைகேடு நடப்பதாக எழுந்த புகாரைத் தொடர்ந்து, வங்கியின் மண்டல குழுத் தலைவர் அரவிந்தன் கள்ளக்குறிச்சி காவல் நிலையத்தில் புகார் அளித்தார்.
புகாரின் அடிப்படையில் இது தொடர்பாக காவல் துறையினர் கடந்த ஒரு வாரமாக தீவிர விசாரணை நடத்தினர். அதில் வங்கியில் பணிபுரிந்த ஊழியர்களே இந்த மோசடியில் ஈடுபட்டது அம்பலமானது. குறிப்பாக, வங்கியின் விற்பனை அதிகாரிகளாகப் பணியாற்றிய இருவர், 23 மகளிர் சுய உதவிக்குழுக்களிடம் இருந்து வசூலித்த பணத்தை வங்கியில் செலுத்தாமல் தங்களுக்குள் கையாடல் செய்ததாக தெரிய வந்தது.
இந்த மோசடியை மறைப்பதற்காக மகளிர் சுய உதவிக்குழுத் தலைவிகளின் கையெழுத்துகளை அவர்கள் போலியாகப் பயன்படுத்தியதும் விசாரணையில் தெரியவந்துள்ளது.
இதன் மூலம் மொத்தம் ரூ. 1 கோடியே 21 லட்சத்து 61 ஆயிரத்து 685 மோசடி செய்யப்பட்டிருப்பது உறுதி செய்யப்பட்டது. மேலும், இந்த முறைகேட்டில் வங்கியின் இதர ஊழியர்களுக்கும் தொடர்பு இருப்பதை காவல்துறையினர் கண்டறிந்தனர்.
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இதனைத் தொடர்ந்து, விற்பனை அதிகாரிகளான பிரசாந்த் (27) மற்றும் ஆர்.பிரசாந்த் (28) ஆகியோரைக் கைது செய்தனர். மேலும், இவர்களுக்கு உடந்தையாக இருந்த கடன் வழங்கும் அதிகாரி கார்த்திக் (34), மேலாளர் சதீஷ்குமார் (37), காசாளர் ரமேஷ் (33) மற்றும் ஆவணப் பதிவாளர் பிரியா (29) ஆகிய 6 பேரை காவல் துறையினர் கைது செய்யப்பட்டுள்ளனர்.
வங்கியில் பணிபுரிந்த ஆவணப் பதிவாளர் உட்பட 6 ஊழியர்கள் கூட்டுச் சேர்ந்து மகளிர் சுய உதவிக்குழுக்களின் கடன் வசூல் பணம் கையாடல் செய்தது கள்ளக்குறிச்சி பகுதியில் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது. மேலும், அந்த வங்கியில் கணக்கு வைத்திருந்த பெண்களுக்கு இச்சம்பவம் பெரும் அதிருப்தியை உண்டாக்கியுள்ளது.