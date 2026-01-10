ETV Bharat / state

பொங்கல் சிறப்பு மாட்டுச் சந்தை; ரூ.2 கோடிக்கு மாடுகள் விற்பனையால் விவசாயிகள் மகிழ்ச்சி

தேப்பனந்தல் மாட்டுச் சந்தையில் தற்போது வரையில் கைகளில் துண்டு போட்டு மாட்டு விவசாயிகள் பேரம் பேசும் நிகழ்வு நடைபெற்று வருகிறது.

மாட்டுச் சந்தை
மாட்டுச் சந்தை (ETV Bharat Tamil Nadu)
Published : January 10, 2026 at 9:36 PM IST

1 Min Read
திருவண்ணாமலை: பொங்கல் பண்டிகையை முன்னிட்டு தேப்பனந்தல் மாட்டுச் சந்தையில் ரூ.2 கோடிக்கு மேல் மாடுகள் விற்பனையானதால் விவசாயிகள் மகிழ்ச்சி அடைந்தனர்.

திருவண்ணாமலை மாவட்டம், ஆரணி அடுத்த தேப்பனந்தல் (கேளுர்) கூட் ரோடு அருகில் இருக்கும் மைதானத்தில் கடந்த 72 ஆண்டுகளுக்கு மேலாக வாரந்தோறும் சனிக்கிழமை அன்று மாட்டுச் சந்தை நடைபெறும். 1949ஆம் ஆண்டு முதல் நடைபெற்று வரும் தேப்பனந்தல் மாட்டு சந்தை தமிழகத்தில் புகழ்பெற்ற மாட்டுச் சந்தைகளில் ஒன்றாக விளங்கி வருகிறது.

இந்த மாட்டு சந்தையில் ஜெர்சி, களர், நாட்டு மாடு உள்ளிட்டவைகள் விற்பனைக்கு வருகின்றன. வேலூர் கிருஷ்ணகிரி, தர்மபுரி, விழுப்புரம் உள்ளிட்ட மாவட்டங்களில் இருந்தும் ஆந்திரா, கேரளா உள்ளிட்ட மாநிலங்களில் இருந்தும் அதிக மாடுகள் இறக்குமதி செய்யப்பட்டு வருவதால் விவசாயிகள், வியாபாரிகள் மாடுகளை வாங்குவதற்கும், விற்பனை செய்வதற்கும் இந்த தேப்பனந்தல் மாட்டு சந்தையை நோக்கி படையெடுத்து வருகின்றனர்.

தேப்பனந்தல் மாட்டு சந்தையில் தற்போது வரையில் கைகளில் துண்டு போட்டு மாட்டு விவசாயிகள் போதிய விலைக்காக பேரம் பேசும் நிகழ்வு நடைபெற்று வருகிறது. இந்நிலையில், வரும் வியாழக்கிழமை பொங்கல் பண்டிகையை முன்னிட்டு இன்று மாட்டுச் சந்தை நடந்தது. இதற்காக மாட்டு சந்தையில் விடியற்காலை முதலே விவசாயிகள் ஆர்வத்துடன் மாடுகள் வாங்கவும், விற்பனை செய்யவும் குவிய தொடங்கினர்.

பொங்கல் வரவுள்ள நிலையில் சந்தையில் மாடுகள் விற்பனை விறுவிறுப்பாக இருந்தது. மேலும் இந்த சந்தையில் சில விவசாயிகள் பொங்கல் பண்டிகையை கொண்டாடுவதற்காக தங்களது வீட்டில் செல்லமாக வளர்த்த மாடுகளை இந்த சந்தைக்கு கொண்டு வந்து விற்பனை செய்தனர். அந்த வகையில் பொங்கல் பண்டிகை முன்னிட்டு இன்று நடைபெற்ற மாட்டு சந்தையில் சுமார் ரூ.2 கோடிக்கு மேல் மாடுகள் விற்பனையானதால் மாட்டு விவசாயிகள் உற்சாகத்துடனும், மகிழ்ச்சியுடனும் காணப்பட்டனர்.

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

