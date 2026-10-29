ஹெல்மேட் அணியாத வாகன ஓட்டிகள் மீது 4.85 லட்சம் வழக்குகள் பதிவு - சென்னை காவல் ஆணையர் அதிர்ச்சி தகவல்
சென்னை மாநகரில் கடந்த வருடம் சாலை விபத்துகளில் உயிரிழந்தவர்களின் எண்ணிக்கை 420 ஆக இருந்த நிலையில், இந்த வருடம் 402ஆக குறைந்துள்ளதாக சென்னை காவல் ஆணையர் அமல்ராஜ் தெரிவித்துள்ளார்.
Published : October 29, 2026 at 4:25 PM IST
சென்னை: இந்த ஆண்டில் தலைக்கவசம் அணியாத வாகன ஓட்டிகள் மீது இதுவரை 4.85 லட்சம் வழக்குகள் பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளதாக சென்னை காவல் ஆணையர் அமல்ராஜ் தெரிவித்துள்ளார்.
சென்னை, எழும்பூர் ராஜரத்தினம் மைதானத்தில், சென்னை போக்குவரத்து காவல்துறையின் பயன்பாட்டிற்காக ஹோண்டா நிறுவனம் வழங்கிய புதிய 50 இருசக்கர வாகனங்கள் மற்றும் ஒரு இலகுரக வாகனத்தை மாநகர காவல் ஆணையர் அமல்ராஜ் கொடியசைத்துத் துவக்கி வைத்தார்.
இந்த வாகனங்களில் சைரன், வாக்கி-டாக்கி மற்றும் காவல்துறை ஆவணங்கள் உள்ளிட்ட பொருட்களைப் பாதுகாப்பாக எடுத்துச் செல்லும் வகையில் சிறப்பு வசதிகள் ஏற்படுத்தப்பட்டுள்ளன. குறிப்பாக போக்குவரத்து நெரிசல் அதிகம் உள்ள சாலைகள், முக்கிய சந்திப்புகள் மற்றும் நகரின் பல்வேறு பகுதிகளில் போக்குவரத்தை ஒழுங்குபடுத்துதல், சாலை விபத்துகள் ஏற்படும் இடங்களில் விரைந்து சென்று நடவடிக்கை மேற்கொள்ளுதல் உள்ளிட்ட பணிகளுக்கு இருசக்கர வாகனங்கள் உதவியாக இருக்கும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
தொடர்ந்து செய்தியாளர்களைச் சந்தித்த சென்னை மாநகர காவல் ஆணையர் அமல்ராஜ், “போக்குவரத்து காவல்துறைக்காக ஹோண்டா நிறுவனம் வாயிலாக 50 இருசக்கர வாகனங்கள் வழங்கப்பட்டுள்ளன. உயர் ரக 350 சிசி ஹோண்டா இருசக்கர வாகனங்களை சென்னை மாநகர காவல்துறைக்கு வழங்கியுள்ளனர். இந்த வாகனங்கள் போக்குவரத்தைத் தொடர்ந்து சீரமைப்பதற்காக காவல்துறையினரால் பயன்படுத்தப்படும்.
சென்னை மாநகரில் மட்டும், கடந்த வருடம் இதே 10 மாதங்களில் சாலை விபத்துகளில் 420 பேர் உயிரிழந்துள்ளனர். இந்த வருடம் போக்குவரத்து அதிகாரிகளின் சீரிய முயற்சியின் காரணமாக, சாலை விபத்துகளில் உயிரிழந்தவர்களின் எண்ணிக்கை 402 ஆக குறைந்துள்ளது. அந்த வகையில், சுமார் 20 பேர் சாலை விபத்துகளில் உயிரிழப்பதில் இருந்து பாதுகாக்கப்பட்டுள்ளனர். இது காவல்துறையினரின் தொடர் முயற்சியின் காரணமாகவும், பொதுமக்களின் ஒத்துழைப்பு காரணமாகவும் சாத்தியமாகியுள்ளது.
இந்த வருடம் இதுவரை தலைக்கவசம் அணியாத காரணத்திற்காக 4.85 லட்சம் வழக்குகள் பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளன. தலைக்கவசம் அணிவதன் முக்கியத்துவம் அனைவருக்கும் தெரியும். இருசக்கர வாகன விபத்துகளில், அதிகம் பாதிக்கப்படுபவர்கள் தலைக்கவசம் அணியாத காரணத்தால் தான் உயிரிக்க நேரிடுகிறது.
ஆகவே பொதுமக்கள், இளைஞர்கள், வாகன ஓட்டிகள் அனைவரும் இருசக்கர வாகனம் ஓட்டும்போது கண்டிப்பாக தலைக்கவசம் அணிய வேண்டும் என்று காவல்துறை சார்பாகக் கேட்டுக் கொள்கிறோம். வழக்குகள் பதிவு செய்வதன் மூலம் மட்டும் இதை நடைமுறைப்படுத்த முடியாது. தலைக்கவசம் அணிய வேண்டும் என்பதை ஒரு வழிமுறையாக எடுத்துக்கொண்டு செயல்பட வேண்டும் என்று காவல்துறை சார்பாகக் கேட்டுக்கொள்கிறோம்.
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கடந்த வருடம் சாலை விபத்துகளில் 2,997 பேர் காயமடைந்துள்ளனர். இந்த வருடம் அந்த எண்ணிக்கை குறைந்து 2,865 பேர் சாலை விபத்துகளில் பாதிக்கப்பட்டிருப்பதைப் பார்க்க முடிகிறது. ஆனால் இந்த எண்ணிக்கை மிக அதிகம். சென்னை மாநகரில் வாகனம் ஓட்டுபவர்கள் யாரும் சாலை விபத்துகளில் பாதிக்கப்படாத சூழலை உருவாக்க அனைவரும் காவல்துறையுடன் ஒத்துழைக்க வேண்டும்" என்று கூறினார்.