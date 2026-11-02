மலேசியாவிலிருந்து சென்னைக்கு கடத்தி வரப்பட்ட ரூ. 1.71 கோடி மதிப்பிலான கஞ்சா - கடத்தல் குருவி சிறையில் அடைப்பு
கஞ்சா கடத்தி வந்த பெண்ணுக்கு ஆசை வார்த்தை காட்டி மலேசிய நாட்டிற்கு கடத்தல் கும்பல் தனது செலவிலேயே குருவியாக விமானத்தில் அனுப்பி வைத்தது விசாரணையில் தெரியவந்தது.
Published : November 2, 2026 at 1:10 PM IST
சென்னை: மலேசிய நாட்டிலிருந்து சென்னைக்கு விமானத்தில் கடத்திக் கொண்டு வரப்பட்ட, ரூ. 1.71 கோடி மதிப்புடைய உயர் ரக போதைப்பொருளான ஹைட்ரோபோனிக் கஞ்சாவை சென்னை விமான நிலைய அதிகாரிகள் பறிமுதல் செய்தனர்.
சென்னை சர்வதேச விமான நிலையத்திற்கு மலேசிய நாட்டு தலைநகர் கோலாலம்பூரில் இருந்து தனியார் பயணிகள் விமானம் ஒன்று நேற்று (நவம்பர் 1) இரவு வந்தது. அந்த விமானத்தில் வந்த பயணிகளை சென்னை விமான நிலைய சுங்கத்துறை அதிகாரிகள் கண்காணித்து அவர்களுடைய உடைமைகளை சோதனை செய்தனர்.
அப்போது சென்னையைச் சேர்ந்த 32 வயது இளம் பெண் ஒருவர், மலேசியா நாட்டிற்கு சுற்றுலாப் பயணியாக சென்றுவிட்டு மறுநாளே இந்த விமானத்தில் சென்னைக்கு திரும்பி வந்திருந்தார். சந்தேகத்தின் பேரில் அந்த பெண் பயணியை நிறுத்திய சுங்கத்துறை அதிகாரிகள், அவரிடம் விசாரித்துள்ளனர். அதற்கு அந்த பெண் மிகுந்த பதற்றத்துடன் முன்னுக்குப் பின் முரணாக பதில் அளித்துள்ளார். இதனால் சுங்கத்துறை அதிகாரிகளுக்கு சந்தேகம் வலுத்தது.
இதையடுத்து அவரை வெளியே விடாமல் சுங்கத்துறை அலுவலகத்திற்கு அழைத்துச் சென்று அவருடைய உடமைகளை பரிசோதித்துள்ளனர். அதில் ட்ரை ஃப்ரூட் பார்சல்கள் இருந்தன. அவைகளுக்கு இடையே மறைத்து வைத்திருந்த மற்ற பார்சல்களை எடுத்து பிரித்துப் பார்த்தபோது அதனுள் உயர் ரக போதைப் பொருளான ஹைட்ரோபோனிக் கஞ்சா மறைத்து வைத்திருந்ததை கண்டுபிடித்து பறிமுதல் செய்தனர்.
அதன் மொத்த எடை 4.80 கிலோ. அதன் சர்வதேச மதிப்பு, ரூ1.71 கோடி. இதையடுத்து சுங்கத்துறை அதிகாரிகள் அந்த கடத்தல் பெண் பயணியை போதைப் பொருட்கள் கடத்தல் பிரிவில் கைது செய்து அவரிடம் தொடர்ந்து விசாரணை நடத்தினர்.
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அப்போது அந்த பெண் ஏழ்மையான பொருளாதார நிலையில் இருப்பவர் என்பது தெரியவந்தது. மேலும் அவர் இதற்கு முன்னதாக விமானங்களில் பயணம் செய்ததும் கிடையாது. இதை பயன்படுத்திக் கொண்ட சர்வதேச போதை கடத்தும் கும்பல், இந்த பெண்ணுக்கு ஆசை வார்த்தை காட்டி மலேசிய நாட்டிற்கு அவர்கள் செலவிலேயே கடத்தல் குருவியாக விமானத்தில் அனுப்பி வைத்துள்ளனர். இந்த பெண்ணும் அங்கிருந்து போதைப்பொருளை கடத்திக்கொண்டு வந்தது தெரிய வந்தது.
இதையடுத்து அந்த பெண்ணை நீதிமன்றத்தில் ஆஜர்படுத்தி புழல் சிறையில் அடைத்தனர். மேலும் அவரிடம் ஆசை வார்த்தை காட்டி கடத்தல் குருவியாக வெளிநாட்டுக்கு அனுப்பி வைத்த சர்வதேச கடத்தல் கும்பல் குறித்து தீவிர விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர்.