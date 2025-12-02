தஞ்சையில் டெல்லி சிறப்பு பிரதிநிதி வீட்டில் 87.5 சவரன் கொள்ளை; மர்ம நபர்கள் கைவரிசை
வீட்டின் அறையில் இருந்த பீரோ உடைக்கப்பட்டு, அதிலிருந்த பொருட்கள், துணிமணிகள் என அனைத்தும் அறை முழுவதும் சிதறிக் கிடந்தன.
Published : December 2, 2025 at 3:58 PM IST
தஞ்சாவூர்: தமிழ்நாடு அரசின் டெல்லி சிறப்பு பிரதிநிதி ஏ.கே.எஸ். விஜயன் வீட்டில் 87.5 சவரன் நகைகளை மர்ம நபர்கள் கொள்ளையடித்து சென்றுள்ளனர்.
நாகை மாவட்டம் சித்தமல்லி பகுதியைச் சேர்ந்தவர் ஏ.கே.எஸ். விஜயன் (வயது 63). நாகை திமுக முன்னாள் எம்பியான இவர் தற்போது தமிழக அரசின் டெல்லி சிறப்பு பிரதிநிதியாகவும், திமுக விவசாய அணி மாநில செயலாளராகவும் பொறுப்பு வகித்து வருகிறார். இவருக்கு தஞ்சாவூர் புதிய பேருந்து நிலையம் அருகே சேகரன் நகரில் ஒரு வீடு உள்ளது. அந்த வீட்டில் தான் விஜயன் மற்றும் அவரது குடும்பத்தினர் வசித்து வருகின்றனர்.
இந்நிலையில் கடந்த 28 ஆம் தேதி விஜயன் தனது மனைவி மற்றும் மகளை கூட்டிக் கொண்டு சித்தமல்லியில் உள்ள உறவினரை பார்ப்பதற்காக சென்றிருந்தார். அங்கு ஒரு சில நாட்கள் தங்கிய நிலையில் டிசம்பர் 1 ஆம் தேதி காலை தஞ்சைக்கு திரும்பி வந்துள்ளனர். அப்போது வீட்டின் முன்பக்க கிரில் கேட் கதவின் பூட்டு உடைக்கப்பட்டு இருந்ததை பார்த்து அனைவரும் அதிர்ச்சி அடைந்தனர்.
உடனே வீட்டிற்குள் சென்று பார்த்த குடும்பத்தினருக்கு அதிர்ச்சி காத்திருந்தது. வீட்டின் அறையில் இருந்த பீரோ உடைக்கப்பட்டு, அதிலிருந்த பொருட்கள், துணிமணிகள் என அனைத்தும் அறை முழுவதும் சிதறிக் கிடந்தன. மேலும் பீரோவில் வைத்திருந்த 87.5 சவரன் நகைகளும் காணாமல் போனது தெரிய வந்தது. இது குறித்து விஜயன் போலீசாருக்கு தகவல் தெரிவிக்கவே, அவருடைய வீட்டிற்கு வந்த தஞ்சை பல்கலைக்கழக போலீசார் வீடு முழுக்க ஆய்வு செய்தனர்.
ஆய்வின் முடிவில் வீட்டிலிருந்து காணாமல் போன நகைகள் மற்றும் பொருட்களின் மதிப்பு பல லட்சங்கள் என போலீசார் கணக்கிட்டுள்ளனர். மேலும் விஜயன் மற்றும் வீட்டினர் அனைவரும் வெளியூர் சென்றிருப்பதை நன்கு அறிந்திருந்த யாரோ தான் முன்பக்க கதவை உடைத்து உள்ளே புகுந்து, இந்த துணிகர சம்பவத்தில் ஈடுபட்டிருக்க முடியும் என்று போலீசார் கூறுகின்றனர்.
இதனையடுத்து, தஞ்சை மாவட்ட காவல் கண்காணிப்பாளர் ராஜாராம் தலைமையிலான குழு ஏ.கே.எஸ் விஜயனின் வீட்டிற்கு நேரில் சென்று பார்வையிட்டு விசாரணை மேற்கொண்டனர். மேலும் கைரேகை நிபுணர்களும் வரவழைக்கப்பட்டு, வீட்டில் பதிவான தடயங்கள் சேகரிக்கப்பட்டன. காவல் துறை மோப்ப நாயும் வரவழைக்கப்பட்டு ஆய்வு மேற்கொள்ளப்பட்டது. வீட்டின் முன்பு வைக்கப்பட்டுள்ள சிசிடிவி காட்சிகளை வைத்தும் மர்ம நபர்களை போலீசார் தேடிவருகின்றனர்.