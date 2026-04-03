'தினகரனை நம்பி நடுத்தெருவில் நிற்கிறோம்' திமுக-வில் இணைந்த அமமுக நிர்வாகிகள் வேதனை
Published : April 3, 2026 at 8:40 PM IST
சென்னை: 80-க்கும் மேற்பட்ட அமமுக நிர்வாகிகள் முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் முன்னிலையில் திமுக-வில் இணைந்தனர்.
சென்னை தேனாம்பேட்டையில் உள்ள அண்ணா அறிவாலயத்தில் தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் மு.க. ஸ்டாலின் முன்னிலையில் இன்று 80-க்கும் மேற்பட்ட அமமுக-வினர் திமுகவில் இணைந்தனர்.
சோளிங்கர் சட்டமன்ற தொகுதி முன்னாள் அதிமுக எம்எல்ஏ-வும், அம்மா மக்கள் முன்னேற்ற கழக மண்டல பொறுப்பாளரும், ராணிப்பேட்டை மாவட்ட அம்மா மக்கள் முன்னேற்ற கழக மாவட்ட செயலாளருமான என்.ஜி.பார்த்திபன், மு.க.ஸ்டாலின் முன்னிலையில் இன்று (ஏப்ரல் 3) திமுக-வில் இணைந்தார்.
இவருடன், அதிமுக முன்னாள் எம்பி-யும், தற்போதைய அம்மா மக்கள் முன்னேற்ற கழக அவை தலைவருமான சி.கோபால் மற்றும் திருப்போரூர் அதிமுக முன்னாள் சட்டமன்ற உறுப்பினரும், அம்மா மக்கள் முன்னேற்றக் கழக செங்கல்பட்டு மாவட்ட செயலாளருமான திருப்போரூர் கோ. தண்டபாணி உள்ளிட்டோரும் திமுகவில் இணைந்தனர்.
இவர்களுடன் அம்மா மக்கள் முன்னேற்றக் கழகத்தைச் சேர்ந்த ஒன்றிய செயலாளர்கள், மாவட்ட கழக செயலாளர்கள், நகர செயலாளர்கள் என 80-க்கும் மேற்பட்டவர்கள் அக்கட்சியில் உறுப்பினராயினர்.
இதைத்தொடர்ந்து, செய்தியாளர்களைச் சந்தித்த திருப்போரூர் அதிமுக முன்னாள் சட்டமன்ற உறுப்பினரும், அம்மா மக்கள் முன்னேற்றக் கழக செங்கல்பட்டு மாவட்ட செயலாளருமான திருப்போரூர் கோ. தண்டபாணி, "டிடிவி தினகரனை நம்பி நாங்கள் நடுத்தெருவிற்கு வந்துவிட்டோம்" என வேதனை தெரிவித்தார்.
இவரைத்தொடர்ந்து பேசிய என்.ஜி. பார்த்திபன், "நான் அம்மா மக்கள் முன்னேற்றக் கழகத்திலிருந்து விலகியது மிக தாமதமான முடிவு. டி.டி.வி தினகரனை நம்பி அம்மா மக்கள் முன்னேற்றக் கழகத்தில் பயணிப்பவர்களுக்கு இதுதான் நிலை. மக்கள் நலனில் அக்கறை கொண்டுள்ள தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் முன்னிலையில் எங்களை இணைத்துள்ளோம். இனி திமுக-வின் வளர்ச்சிக்கும், மக்கள் நலனுக்கும் பாடுபடுவோம்" என தெரிவித்தார்.
இதேபோல், அதிமுக முன்னாள் எம்பி-யும், அம்மா மக்கள் முன்னேற்ற கழக அவை தலைவருமான சி. கோபால் பேசியதாவது, "அம்மா மக்கள் முன்னேற்ற கழகத்தில் அவைத்தலைவராக இருந்தேன், அம்மா காலத்தில் எம்பி-யாக இருந்தேன். தமிழ்நாட்டைப் பொறுத்தவரை அம்மா மக்கள் முன்னேற்றக் கழகத்தில் கொள்கைகள் இருப்பதாக தெரியவில்லை.
தமிழ்நாட்டின் வளர்ச்சிக்கும், தமிழின் வளர்ச்சிக்கும் அக்கறை காட்டி கொண்டிருக்கும் தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் தலைமையேற்று திமுகவில் இணைந்துள்ளோம். தமிழ்நாட்டின் எதிர்காலம், ஒன்றிய அரசிடம் அடிமைப்பட்டு இல்லாமல் இருக்கும் காரணத்திற்காக நாங்கள் திமுகவில் இணைந்துள்ளோம்" என்றார்.