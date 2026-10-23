குழந்தைகள் தினத்தை முன்னிட்டு பள்ளி மாணவர்களுக்கு இலவச ’கேக்’: 62.46 லட்சம் பாக்கெட்டுகள் கொள்முதல்
பிரிட்டானியா, ட்ரீம் பேக், எலைட் நேச்சுரல், மற்றும் ஐடிசி ஆகிய நான்கு நிறுவனங்களுக்கு கேக் விநியோகத்திற்கான ஒப்பந்தம் வழங்கப்பட்டுள்ளது.
Published : October 23, 2026 at 1:35 PM IST
சென்னை: குழந்தைகள் தினத்தை முன்னிட்டு, தமிழ்நாட்டில் அரசு பள்ளி மாணவர்களுக்கு வழங்குவதற்காக 62.46 லட்சம் கேக் பாக்கெட்டுகள் கொள்முதல் செய்ய தமிழ்நாடு நுகர்பொருள் வாணிபக் கழகம் (TNCSC) ஒப்பந்தம் வழங்கியுள்ளது.
வரும் நவம்பர் 14ஆம் தேதி குழந்தைகள் தினம் கொண்டாடப்பட உள்ளது. இதனையொட்டி, பள்ளி மாணவர்களுக்கு வழங்குவதற்காக பேக்கேஜ் செய்யப்பட்ட கேக்குகளை கொள்முதல் செய்ய தமிழ்நாடு நுகர்பொருள் வாணிபக் கழகம் டெண்டர் கோரியது. இதன் அடிப்படையில், பிரிட்டானியா, ட்ரீம் பேக், எலைட் நேச்சுரல் மற்றும் ஐடிசி ஆகிய நான்கு நிறுவனங்களுக்கு கேக் விநியோகத்துக்கான ஒப்பந்தம் வழங்கப்பட்டுள்ளது.
இதன்படி, பிரிட்டானியா நிறுவனம் 45 கிராம் எடையுள்ள 10,03,996 கேக்குகளையும், ட்ரீம் பேக் நிறுவனம் 45 கிராம் எடையுள்ள கேக்குகள் மற்றும் 50 கிராம் எடையுள்ள ஸ்விஸ் ரோல் வகைகள் என மொத்தம் 33,87,459 பாக்கெட்டுகளையும் வழங்க உள்ளது. எலைட் நேச்சுரல் நிறுவனம் 45 கிராம் எடையுள்ள 10,06,861 கேக்குகளையும், ஐடிசி நிறுவனம் 43.2 கிராம் எடையுள்ள 8,48,096 ட்வின் பேக் ஸ்விஸ் ரோல் பாக்கெட்டுகளையும் வழங்க உள்ளது.
நான்கு நிறுவனங்களுக்கும் சேர்த்து மொத்தம் 62,46,412 கேக் பாக்கெட்டுகள் கொள்முதல் செய்யப்பட உள்ளன. இதற்கான மொத்த ஒப்பந்த மதிப்பு ரூ.7,34,11,565.97 ஆகும். இந்த கேக்குகள் நவம்பர் 9ஆம் தேதி முதல் 11ஆம் தேதி வரை விநியோகம் செய்யப்பட வேண்டும் என ஒப்பந்தத்தில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. சென்னை, திருவள்ளூர், செங்கல்பட்டு, காஞ்சிபுரம், வேலூர், ராணிப்பேட்டை உள்ளிட்ட மாவட்டங்களுக்கு பிரிட்டானியா நிறுவனம் கேக்குகளை வழங்க உள்ளது.
ட்ரீம் பேக் நிறுவனம் அரியலூர், கடலூர், சேலம், மதுரை, திருச்சி உள்ளிட்ட 20 மாவட்டங்களுக்கும், எலைட் நேச்சுரல் நிறுவனம் ராமநாதபுரம், விருதுநகர், கன்னியாகுமரி, தென்காசி, திருநெல்வேலி, திண்டுக்கல் ஆகிய மாவட்டங்களுக்கும் கேக்குகளை வழங்க உள்ளது. ஐடிசி நிறுவனம் கோவை, திருப்பூர், நீலகிரி, ஈரோடு, நாமக்கல், கரூர் ஆகிய மாவட்டங்களுக்கு கேக்குகள் விநியோகம் செய்ய உள்ளது.
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ஒவ்வொரு பள்ளிக்கும் ஒரே வகையான கேக் மட்டுமே வழங்கப்படும் எனத் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. கேக்குகளின் தரம், அளவு, தயாரிப்பு மற்றும் காலாவதி தேதி, உணவுப் பாதுகாப்பு உரிம விவரங்கள் உள்ளிட்டவை சரிபார்க்கப்படும். மேலும் கிடங்குகளில் இருந்து பள்ளிகளுக்கு அனுப்புவதற்கு முன்பு உணவுப் பாதுகாப்புத்துறை அதிகாரிகள் கேக்குகளின் தரத்தைப் பரிசோதனை செய்வார்கள் என்றும் ஒப்பந்த ஆவணத்தில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.