தஞ்சை மருத்துவக் கல்லூரியில் கிடைத்த அரிய வகை புதையல் என்ன தெரியுமா?

அந்த அரிய பொருட்களை ஏலம் விட்டதன் மூலம் தஞ்சை மருத்துவக் கல்லூரிக்கு ரூ.9 லட்சம் கிடைத்துள்ளதாக கல்லூரியின் முதல்வர் பூவதி தெரிவித்தார்.

தஞ்சை மருத்துவ கல்லூரியில் இருந்த அரிய பொருட்களை டீன் ஆய்வு செய்த காட்சி
தஞ்சை மருத்துவ கல்லூரியில் இருந்த அரிய பொருட்களை டீன் ஆய்வு செய்த காட்சி (ETV Bharat Tamil Nadu)
By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : December 28, 2025 at 2:13 PM IST

தஞ்சாவூர்: தஞ்சை மருத்துவக் கல்லூரி வளாகத்தில், சுமார் 50 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு பயன்படுத்திய அரிய வகை பொருட்கள் கண்டெடுக்கப்பட்டுள்ளன.

தஞ்சாவூர் மருத்துவக் கல்லூரியில் பெண்கள் விடுதிக்கு எதிரே, சுமார் 50 ஆண்டுகளாக புதர்மண்டி காடுபோல் இருந்த பகுதியை தூய்மைப்படுத்த மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவமனை முதல்வர் பூவதி உத்தரவிட்டார். மேலும், பூட்டிக் கிடந்த கட்டடங்களை சுத்தம் செய்துவிட்டு அங்கு என்ன உள்ளது? என்பதை பார்வையிடவும் அவர் உத்தரவிட்டார்.

அதன்பேரில் பொக்லைன் எந்திரம் மூலம் செடி, கொடிகள், புதர்கள் அகற்றப்பட்டு, அங்கிருந்த கட்டடங்களில் பூட்டு திறக்கப்பட்டது. அதைத் தொடர்ந்து, உள்ளே சென்று பார்த்தபோது அரிய வகையான பழைய பாத்திரங்கள் இருந்துள்ளன. குறிப்பாக, மிகப்பெரிய செம்பு, பித்தளை, அலுமினியங்கள் ஆகிய பாத்திரங்கள் இருந்ததுள்ளன. அவை அனைத்தும் அதிக எடையிலும், மிகப்பெரிய அளவிலும் இருந்துள்ளது.

தஞ்சாவூர் மருத்துவக் கல்லூரியில் கிடைத்த பொருட்கள் (ETV Bharat Tamil Nadu)

அதனால் ஆச்சரியமடைந்த கல்லூரி நிர்வாகத்தினர் உடனடியாக மாவட்ட ஆட்சியருக்கு தகவல் தெரிவித்தனர். மேலும், அந்த பாத்திரங்கள் அனைத்தும் மருத்துவக் கல்லூரி மற்றும் மருத்துவமனையில் 50 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு பயன்படுத்தப்பட்ட பொருட்கள் என்பது தெரியவந்தது.

இந்த நிலையில், தற்போதைய காலகட்டத்தில் இதுபோன்ற பாத்திரங்களைப் பார்ப்பது அரியது என்பதை தெரிந்து கொண்ட கல்லூரி முதல்வர், அங்கிருந்த தேவையற்ற, பழமையாகி உபயோகப்படுத்த முடியாமல் இருக்கும் பொருட்கள், பாத்திரங்கள், மரத்தினால் செய்யப்பட்ட பொருட்கள், அட்டைப்பெட்டிகள் மற்றும் கழிவுகளை ஏலமிட முடிவு செய்தார்.

தொடர்ந்து, நல்ல நிலையில் உள்ள பொருட்களை தொல்லியல் துறை அதிகாரிகள் வந்து ஆய்வு செய்தனர். அதில், அங்கிருந்த செம்பு பொருட்கள், அலுமினியம் மற்றும் பித்தளை பொருட்கள் அனைத்தும் அதிக விலை மதிப்புடையது என்பதும், அவை அனைத்தும் சுமார் 50 ஆண்டுகளுக்கு முன்புள்ளவை என்பது தெரியவந்தது.

இதுகுறித்து மருத்துவக் கல்லூரி முதல்வர் பூவதி கூறும்போது, "இங்கு அரிதாகக் காணப்படும் அண்டா, இட்லி பானை, 100 லிட்டர் அளவு பாலை நிரப்பும் பால்கேன், கடாய், அலுமினிய டிபன்கேரியர், தண்ணீர் ஊற்றும் குவளை உள்ளிட்ட பல்வேறு பொருட்களை அருங்காட்சியகத்தில் வைப்பது எனவும், மீதமுள்ள பொருட்களை ஏலம் விடவும் முடிவு செய்யப்பட்டது. அதன்படி அருங்காட்சியகத்தில் வைக்கப்படும் பொருட்களை தவிர மீதமுள்ள பொருட்கள் ஏலம் விடப்பட்டன. இதன் மூலம் மருத்துவக் கல்லூரிக்கு ரூ.9 லட்சம் கிடைத்துள்ளது" என்று அவர் தெரிவித்தார்.

THANJAVUR
தஞ்சை மருத்துவக் கல்லூரி
தஞ்சையில் அரிய வகை பொருட்கள்
50 YEARS OLD COPPER PRODUCT
THANJAVUR MEDICAL COLLEGE

