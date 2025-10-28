ETV Bharat / state

மழைநீரில் தத்தளிக்கும் பழங்குடியினர் குடியிருப்பு!

முழங்கால் அளவிற்கு தேங்கிய மழைநீரில் கழிவுநீரும் கலந்திருப்பதால் பெரும் அவதிக்குள்ளாகி தொற்று நோய் பரவும் அபாயம் ஏற்படுவதாகவும் பொதுமக்கள் தெரிவிக்கின்றனர்.

திருவள்ளூர் மாவட்டத்தில் மழைநீரில் தத்தளிக்கும் பழங்குடியினர் குடியிருப்பு
திருவள்ளூர் மாவட்டத்தில் மழைநீரில் தத்தளிக்கும் பழங்குடியினர் குடியிருப்பு
By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : October 28, 2025 at 7:12 PM IST

திருவள்ளூர்: காட்டுநாயக்கன் குடியிருப்பில் வீடுகளுக்குள் புகுந்த மழைநீரை வெளியேற்ற விரைந்து நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என அந்த பகுதி மக்கள் மாவட்ட நிர்வாகத்திடம் கோரிக்கை வைத்துள்ளனர்.

திருவள்ளூர் அருகே பட்டறை பெருமந்தூர் பகுதியில் உள்ள காட்டுநாயக்கன் குடியிருப்பில் சுமார் 50க்கும் மேற்பட்ட பழங்குடியின குடும்பத்தினர் வசித்து வருகின்றனர். இந்நிலையில் திருவள்ளூர் மாவட்டத்தில் கடந்த சில தினங்களாக ’மோந்தா’ புயல் காரணமாக இடைவிடாது மழை பெய்து வருகிறது.

இதன் காரணமாக காட்டுநாயக்கன் குடியிருப்பு பகுதிகளில் உள்ள வீடுகளை மழைநீர் சூழ்ந்தது. வீடுகளில் இருந்தும் மழைநீரை மக்கள் வாளிகள் மூலம் இறைத்து வெளியேற்றினர். ஒவ்வொரு மழையின் போதும் இதே போன்று வீட்டுக்குள் மழைநீர் வருவதால் வசிக்க முடியாத நிலை ஏற்பட்டுள்ளதாக அவர்கள் வேதனை தெரிவித்தனர். எனவே வீட்டிற்குள் தேங்கியுள்ள மழைநீரை வெளியேற்ற உடனடியாக விரைந்து நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என அப்பகுதி மக்கள் மாவட்ட நிர்வாகத்திடம் கோரிக்கை வைத்துள்ளனர்.

மேலும் சாலை முழுவதும் முழங்கால் அளவிற்கு தேங்கிய மழை நீரில் கழிவு நீரும் கலந்திருப்பதால் பெரும் அவதிக்குள்ளாகி தொற்று நோய் பரவும் அபாயம் ஏற்படுவதாகவும் அவர்கள் அச்சம் தெரிவித்துள்ளனர். இதனால் குழந்தைகள் முதல் முதியவர்கள் வரை பெரும் இன்னல்களுக்கு ஆளாகி வருவதாகவும் பொதுமக்கள் தெரிவிக்கின்றனர்.

இது குறித்து அந்த பகுதியில் வசிக்கும் பெண் ஒருவர் பேசுகையில், ஒவ்வொரு வருடமும் இதே போன்று வீட்டிற்குள் மழைநீர் வருவதால் பெரும் சிரமம் ஏற்படுகிறது. இது குறித்து அரசு அதிகாரிகளிடம் புகார் அளித்த போது, ஒரு முறை நேரில் வந்து ஆய்வு செய்து விட்டு சென்றார்.

ஆனால், தேங்கிய தண்ணீரை வெளியேற்ற எந்தவித நடவடிக்கையும் எடுக்கவில்லை. அதன் பிறகு கிராம நிர்வாக அலுவலரிடம் முறையிட்ட போது, அவரும் எந்தவித நடவடிக்கையும் எடுக்கவில்லை. மேலும் இந்த பகுதியில் தேங்கியுள்ள மழைநீரால் பள்ளி சென்று வரும் குழந்தைகள் மிகவும் சிரமப்படுகின்றனர் என கூறினார்.

மோந்தா புயல் ஆந்திர கடலோரப் பகுதியில் இரவுக்குள் கரையை கடக்கும் நிலையில், திருவள்ளூர் மாவட்டத்தில் அதி கனமழை பெய்தது என சென்னை வானிலை மையம் தெரிவித்துள்ளது.

