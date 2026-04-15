விஜய் பிரச்சாரம்: கூட்ட நெரிசலில் சிக்கி வேட்பாளர் உட்பட 30 பேர் மயக்கம்
கணியூர் சுங்கச்சாவடி அருகே விஜய்யை காண காத்திருந்த சூலூர் தொகுதி தவெக வேட்பாளர் சுகுமாரன் கூட்ட நெரிசலில் சிக்கி மயக்கம் அடைந்தார்.
Published : April 15, 2026 at 11:55 AM IST
கோயம்புத்தூர்: கோயம்புத்தூர், திருப்பூர் மாவட்டங்களில் விஜய் நடத்திய ரோடு ஷோ மற்றும் பிரச்சார கூட்டத்தில் வேட்பாளர் உட்பட 30க்கும் மேற்பட்டோர் மயக்கமடைந்தனர்.
திருப்பூர் மாவட்டத்தில் பிரச்சாரம் செய்வதற்காக சென்னையில் இருந்து தனி விமானம் மூலம் கோயம்புத்தூர் விமான நிலையத்திற்கு தவெக தலைவர் விஜய் நேற்று மதியம் 2 மணிக்கு வந்து சேர்ந்தார். பின்னர் பிரச்சார வேனில் திருப்பூரை நோக்கி புறப்பட்டார்.
கோயம்புத்தூர் விமான நிலையத்தில் 1000க்கும் மேற்பட்ட தவெக தொண்டர்கள் குவிந்திருந்த நிலையில், சின்னியம்பாளையம், நீலம்பூர் என்று வழிநெடுக ஆயிரக்கணக்கான தொண்டர்கள் குவிந்து விஜய்க்கு வரவேற்பு அளித்தனர். மேலும் பல கட்சி தொண்டர்கள், விஜய் சென்ற வாகனத்தை தங்களது இருசக்கர வாகனத்தில் பின் தொடர்ந்தனர்.
இந்நிலையில், கணியூர் சுங்கச்சாவடி அருகே சூலூர் தொகுதியில் போட்டியிடும் தவெக வேட்பாளர் சுகுமாரன், 1000-க்கும் மேற்பட்ட தொண்டர்களுடன் காலை 11 மணியில் இருந்து விஜய்க்காக காத்திருந்தார். விஜய் அங்கு வருகை தந்த போது, அவரை பார்க்க தொண்டர்கள் முண்டியடித்தனர். அப்போது அந்த நெரிசலில் சிக்கிய வேட்பாளர் சுகுமாரன் மயக்கமடைந்தார்.
இதையடுத்து, அவரை கட்சியினர் மீட்டு, முகத்தில் தண்ணீர் தெளித்து ஆசுவாசப்படுத்தினர். மேலும் கூட்ட நெரிசலின் போது அங்கு வந்திருந்த சுதாமணி என்ற பெண்ணின் 5 பவுன் தங்க சங்கிலியை மர்ம நபர்கள் பறித்து சென்றனர்.
அதனைத்தொடர்ந்து, அவினாசி பகுதிக்கு வருகை தந்த தவெக தலைவர் விஜய்யை காண, பல மணி நேரம் கொளுத்தும் வெயிலில் காத்திருந்த 9 பேர் மயக்கமடைந்தனர். அவர்கள் உடனடியாக மீட்கப்பட்டு மருத்துவமனைக்கு அனுப்பி வைக்கப்பட்டனர். மேலும் கூட்ட நெரிசலில் தொலைந்த 3 குழந்தைகளை போலீசார் மீட்டு பெற்றோரிடம் ஒப்படைத்தனர். இதனையடுத்து, திருப்பூர் பெருமாநல்லூரில் விஜய் தொண்டர்களிடையே பேசினார்.
முன்னதாக பெருமாநல்லூரில் நேற்று மாலை 4 மணி அளவில் விஜய் பிரச்சாரம் மேற்கொள்வார் என அறிவிக்கப்பட்டிருந்த நிலையில், மதியம் 12 மணி முதல் ஏராளமான தொண்டர்கள் அங்கு கூட தொடங்கினர். சுமார் 20,000 பேர் அந்த பகுதியில் கூடியிருந்த நிலையில், கடும் வெயில் மற்றும் கூட்ட நெரிசல் காரணமாக 20-க்கும் மேற்பட்டோர் மயக்கம் அடைந்தனர். அவர்களை அடுத்தடுத்து ஆம்புலன்ஸ் மூலம் மருத்துவமனைக்கு போலீசார் மற்றும் தொண்டர் அணியினர் அனுப்பி வைத்தனர்.
திருப்பூர் சாலையில் விஜய் ரோடு ஷோ நடத்தப் போவதாக அறிவிக்கப்பட்டிருந்த நிலையில், அந்தப் பகுதியில் அளவுக்கு அதிகமான கூட்டம் இருந்ததால் அதுவும் ரத்து செய்யப்பட்டது. இதனிடையே விஜய் பேசிக் கொண்டிருக்கும் போது, அவரை அருகில் சென்று பார்க்க முயன்ற தொண்டர்களை கட்டுப்படுத்த முடியாமல் போலீஸாரும் தொண்டர் அணியினரும் மிகவும் சிரமத்திற்குள்ளாகினர்.
மேலும் பிரச்சார கூட்டத்திற்கு வந்திருந்தோர் விஜய்யை காண மரங்களிலும், மொட்டை மாடிகளிலும் ஏறி ஆபத்தான முறையில் நின்றதால், தொடர்ச்சியாக போலீசார் அவர்களை கலைந்து செல்லுமாறு அறிவுறுத்தினர். தவெக பிரச்சார கூட்டத்தால் பெருமாநல்லூரில் நேற்று பிற்பகல் முதல் இரவு வரை கடும் போக்குவரத்து நெரிசல் ஏற்பட்டது.