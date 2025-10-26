ETV Bharat / state

ஓட்டுநரின் கட்டுப்பாட்டை இழந்து மின் கம்பத்தில் மோதிய அரசு பேருந்து; 30 பயணிகள் காயம்!

பேருந்துகள் அதிவேகமாக செல்வதாலேயே தொடர்ந்து விபத்து ஏற்படுவதாக அப்பகுதி மக்கள் குற்றஞ்சாட்டியுள்ளனர்.

விபத்துக்குள்ளான பேருந்து புகைப்படம்
விபத்துக்குள்ளான பேருந்து புகைப்படம் (ETV Bharat Tamil Nadu)
author img

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : October 26, 2025 at 8:54 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

தென்காசி: ஓட்டுநரின் கட்டுப்பாட்டை இழந்த அரசு பேருந்து மின்கம்பத்தில் மோதிய விபத்தில் 30க்கும் மேற்பட்ட பயணிகள் காயமடைந்துள்ளனர்.

தென்காசி மாவட்டம் சங்கரன்கோவிலில் இருந்து வாசுதேவநல்லூருக்கு அரசு பேருந்து ஒன்று சுமார் 30-க்கும் மேற்பட்ட பயணிகளை ஏற்றிக் கொண்டு சென்றுள்ளது. அப்பேருந்து கண்டிகைப்பேரி அருகே சென்று கொண்டிருந்த போது, ஓட்டுநரின் கட்டுப்பாட்டை இழந்த பேருந்து சாலையில் இருந்த மின் கம்பம் மீது மோதியுள்ளது.

எதிர்பாராத நேரத்தில் நடந்த இந்த விபத்தால் பேருந்தில் இருந்த பயணிகள் அனைவரும் பயத்தில் அலறி கூச்சலிட்டனர். பேருந்து மின்கம்பம் மீது மோதி பள்ளத்தில் கவிழ்ந்ததால், அதன் முன்பக்கம் முழுவதும் சுக்குநூறாக நொறுங்கியது. இதனால், 30க்கும் மேற்பட்ட பயணிகளுக்கு தலை, கை, கால்களில் படுகாயம் ஏற்பட்டது.

அதனைக் கண்ட அப்பகுதி மக்கள் உடனடியாக வந்து, விபத்தில் சிக்கிய நபர்களை மீட்டு, ஆம்புலன்ஸ் மூலம் சங்கரன்கோவில் அரசு மருத்துவமனைக்கு சிகிச்சைக்காக அனுப்பி வைத்தனர். இதனால், அப்பகுதியில் சிறிது நேரம் பரபரப்பு ஏற்பட்டது. படுகாயமடைந்த பயணிகள் அனைவரும் மருத்துவமனையில் சிகிச்சை பெற்று வருகின்றனர்.

இந்த விபத்தில் பேருந்தில் பயணித்த அனைவரும் அதிர்ஷ்டவசமாக காயத்துடன் உயிர் தப்பினர். இதற்கிடையே, தகவலறிந்து சம்பவ இடத்திற்கு விரைந்து வந்த போலீசார், விபத்து தொடர்பாக வழக்குப் பதிவு செய்து விசாரித்து வருகின்றனர். மேலும், விபத்தில் சிக்கி மருத்துவமனையில் சிகிச்சை பெற்று வரும் பொதுமக்களை, சங்கரன் கோவில் சட்டமன்ற உறுப்பினர், நகராட்சி சேர்மன் உள்ளிட்டோர் உடனடியாக நேரில் சென்று பார்வையிட்டு, பாதிக்கப்பட்ட நபர்களுக்கு ஆறுதல் தெரிவித்தனர்.

இதையும் படிங்க: அரசு பேருந்து ஓட்டுநருக்கு திடீர் மாரடைப்பு - அதிர்ஷ்டவசமாக உயிர் தப்பிய பயணிகள்!

இந்த நிலையில், சம்பந்தப்பட்ட பகுதியில் பேருந்துகள் அதிவேகமாக செல்வதாலேயே விபத்து ஏற்படுவதாக அப்பகுதி மக்கள் குற்றஞ்சாட்டினர். மேலும், இதுபோன்ற சம்பவங்கள் நடைபெறாமல் இருக்க துரித நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் எனவும், பேருந்து முழுமையான கட்டுப்பாட்டில் உள்ளதா எனவும், அனைத்து பேருந்துகளும் நல்ல நிலைமையில் இருக்கின்றதா? என ஆய்வு செய்ய வேண்டுமெனவும் கோரிக்கை வைத்துள்ளனர்.

TAGGED:

TENKASI BUS ACCIDENT
BUS ACCIDENT
தென்காசி பேருந்து விபத்து
அரசு பேருந்து விபத்து
TENKASI GOVT BUS ACCIDENT

Quick Links / Policies

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

குங்குமப்பூவில் இப்படி ஒரு ஸ்வீட்டா? திருநெல்வேலி அல்வாவுக்கு 'டஃப்' கொடுக்கும் திருபாகம்!

ராமேஸ்வரம் கடல் காற்றில் இருந்து மின்சாரமா? ஆய்வாளர்களின் அற்புத கண்டுபிடிப்பு!

மணக்கும் மதுர மல்லி... மணக்காத விவசாயிகள் வாழ்க்கை... சென்ட் ஆலை அமைக்கப்படுவது எப்போது?

'அவமானம், படுதோல்வி எல்லாமே உரமாகும்'; ஓடி ஒளிந்தது போதும்.. திரும்பி வந்து விவசாயத்தில் சாதிக்கும் திருநங்கை!

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.