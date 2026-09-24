தமிழ்நாடு காவல் துறையின் அதிரடி நடவடிக்கை - இரண்டு நாட்களில் 260 ரவுடிகள் கைது
தலைமறைவாக உள்ள குற்றஞ்சாட்டப்பட்டவர்களை கண்டறிந்து கைது செய்யவும் காவல்துறையினர் தொடர்ந்து தீவிர நடவடிக்கைகளை மேற்கொண்டு வருகின்றனர்.
Published : September 24, 2026 at 1:13 PM IST
சென்னை: தமிழ்நாடு முழுவதும் கடந்த இரண்டு நாட்களாக நடத்தப்பட்ட நடவடிக்கையின் அடிப்படையில் 260 ரவுடிகள் கைது செய்யப்பட்டு சிறையில் அடைக்கப்பட்டுள்ளனர்.
தமிழ்நாடு காவல் துறை டிஜிபி மகேஷ் குமார் அகர்வாலின் உத்தரவின் படி, தமிழ்நாடு முழுவதும் சட்டம் ஒழுங்கை பாதுகாக்கும் வகையில் குற்றப்பின்னணி கொண்ட ரவுடிகள், தொடர் குற்றங்களில் ஈடுபடுபவர்கள் மற்றும் தலைமறைவாக உள்ள ரவுடிகளுக்கு எதிரான சிறப்பு நடவடிக்கை கடந்த செப்டம்பர் 21 மற்றும் 22 ஆகிய தேதிகளில் மாநிலம் முழுவதும் நடைபெற்றது.
இதில் அவர்களின் நடவடிக்கைகள் தொடர்ந்து கண்காணிக்கப்பட்டதுடன், சட்டம் ஒழுங்குக்கு பாதிப்பு ஏற்படக்கூடிய நபர்கள் மீது முன்னெச்சரிக்கை மற்றும் தடுப்பு நடவடிக்கைகளும் மேற்கொள்ளப்பட்டன.
தொடர்ந்து, இரண்டு நாட்கள் நடைபெற்ற இந்த சிறப்பு நடவடிக்கையின் போது, தமிழ்நாடு முழுவதும் மொத்தம் 9,329 குற்றப்பின்னணி கொண்ட ரவுடிகள் மற்றும் சமூக விரோத செயல்களில் ஈடுபடும் நபர்கள் காவல்துறையினரின் சோதனைக்கு உட்படுத்தப்பட்டனர்.
இதில் 260 குற்றவாளிகள் கைது செய்யப்பட்டு நீதிமன்ற உத்தரவின் அடிப்படையில் சிறையில் அடைக்கப்பட்டனர். மேலும் நீதிமன்றங்களால் பிறப்பிக்கப்பட்டு நிலுவையில் இருந்த ஜாமீனில் வெளிவர முடியாத பிடியாணைகளை நிறைவேற்றுவதற்கும், இந்த நடவடிக்கையின்போது சிறப்பு கவனம் செலுத்தப்பட்டுள்ளது.
இதற்காக கடந்த இரண்டு நாட்களாக காவல்துறையினர் மேற்கொண்ட தொடர் நடவடிக்கைகளின் விளைவாக, மாநிலம் முழுவதும் 560 பிடியாணைகள் நிறைவேற்றப்பட்டுள்ளன.
மேலும், தற்போது நிலுவையில் உள்ள பிடியாணைகளை நிறைவேற்றவும், தலைமறைவாக உள்ள குற்றஞ்சாட்டப்பட்டவர்களை கண்டறிந்து கைது செய்யவும் காவல்துறையினர் தொடர்ந்து தீவிர நடவடிக்கைகளை மேற்கொண்டு வருகின்றனர். இந்த சிறப்பு நடவடிக்கையின் மூலம் தொடர் குற்றச்செயல்களில் ஈடுபடும் குற்றவாளிகள் மீதான கண்காணிப்பு மேலும் தீவிரப்படுத்தப்பட்டுள்ளது.
|இதையும் படிங்க: யானைகள் வழித்தடங்களில் எந்தவித கட்டுமான பணிகளையும் மேற்கொள்ளக்கூடாது - ஜி ஸ்கொயர் நிறுவனத்துக்கு நீதிமன்றம் உத்தரவு
அதே போல், தடுப்புக்காவல் மற்றும் முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைகளை வலுப்படுத்தவும், நீதிமன்ற பிடியாணைகளை விரைந்து நிறைவேற்றவும் நடவடிக்கை மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளது. குறிப்பாக, சமூக விரோத செயல்களில் ஈடுபடுபவர்கள் மற்றும் பொதுமக்களுக்கு இடையூறு ஏற்படுத்தக்கூடிய நபர்களை இலக்காக கொண்டு ஒருங்கிணைந்த முறையில் நடவடிக்கைகள் மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளன.
மேலும், பெண்கள், குழந்தைகள் மற்றும் பொதுமக்களின் பாதுகாப்பை உறுதி செய்வதுடன், தொடர்ந்து குற்றச்செயல்களில் ஈடுபடும் நபர்களின் நடவடிக்கைகளை கட்டுப்படுத்தும் வகையிலும் இதுபோன்ற சிறப்பு நடவடிக்கைகள் தொடர்ந்து மேற்கொள்ளப்படும் என காவல்துறை தரப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.